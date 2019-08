H

ar du svårt att hitta något att ta på dig trots att garderoben är full? Är det ett projekt varje gång du behöver hämta någonting från förrådet – i vilken av alla flyttlådor ligger den där himla grejen nu igen? För många av oss skänker våra saker och kläder minst lika mycket huvudbry som glädje. Samtidigt fort­sätter vi fylla skåpen med nya prylar.

Emilia Arvidsson har valt en annan väg. Hon har haft köpstopp i tre år, vilket för henne innebär att hon så långt som möjligt undviker att köpa saker eller kläder.

– Jag testade köpstopp i tre månader 2014, mest som en rolig grej. Jag tyckte det var spännande. Vem var jag om jag slutade gå i affärer och shoppingcenter? Jag bestämde mig för att köra ett års köpstopp 2016, men jag kom aldrig tillbaka. Nu är jag köpfri, utan slutdatum.

Emilia Arvidsson Ålder: 39. Familj: Maken Christofer och sonen Alexander, 4. Bor: På Vendelsö utanför Stockholm. Gör: Är frilansande konsult och författare. Bloggar på Enemilia.se, driver facebook-­gruppen Köpfritt 2019. Aktuell: Med boken Klimatglädje – 8 utmaningar för ett mer hållbart liv.

Men – hur går det till?

– Tja, jag handlar inga saker bara. Men det är klart att jag gör avsteg ibland. Jag köper nya trosor och strumpor och saker jag verkligen, verkligen behöver som till exempel nya glasögon. Men min målsättning är att inte handla någonting till mig själv.

För en oinsatt köpstoppare låter det här … tråkigt och ganska extremt?

– För mig är det tvärtom. Nu tackar jag ja till annat än shopping.

Emilia förklarar att när du genomför ett längre köpstopp så kommer du att gå igenom olika faser. Den första tiden kan upplevas som svår, som om allt du gör är att säga nej till saker. Den här fasen är dock viktig, för den gör dig uppmärksam på ditt köpmönster och dina köpbeteenden. Om du plötsligt blir sugen på att handla någonting bör du stanna upp och fundera över varför du blev shoppingsugen. Kanske var du deppig för att du hade bråkat med en kompis?

Ungefär ett halvår in i köpstoppet når du den andra fasen, enligt Emilia. Då kommer du att sluta tänka på allt du tackar nej till, och istället börja fokusera på vad du tackar ja till. Du lägger fokus på det du väljer, inte på det du inte väljer.

– Jag tackar ja till att fika på kafé och äta på restaurang. Jag tackar ja till att ställa upp för mina nära och kära. Härom­-dagen hade jag möjlighet att följa med en kompis till läkaren! Jag har aldrig varit nöjdare med livet än jag är just nu. Jag har bättre ekonomi eftersom jag inte slösar pengar på saker, vilket gör att jag har lyckats samla ihop till ett fuck off-konto som ger mig trygghet och frihet. Med köpstoppet kommer så sjukt mycket mod!

Hur mycket pengar har du sparat?

– Första året sparade jag 100 000 kronor. Men det är svårare att räkna nu, eftersom jag tack vare köpstoppet inte behöver jobba lika mycket längre.

Emilia berättar att hon alltid har gillat att räkna på saker. Hur mycket är en timme värd? Vad är en ledig dag värd? Hon tycker att vi borde jämföra mer. En snygg tröja mot en ledig dag. Vad är mest värt? Att få båda är svårt. Du kommer att behöva välja.

Tidigare har Emilia upplevt psykisk ohälsa och gått in i väggen tre gånger. Hennes val att leva köpfritt har till stor del med de erfarenheterna att göra.

– De flesta upplever tidsbrist idag. Man hinner inte med och pressar sig själv ännu hårdare. Att maxa går till en viss gräns, men kan du hålla det tempot i ett helt liv? Att många är stressade, har svårt att sova och blir sjuka är ett kvitto på vår livsstil.

Du har en 4-årig son, hur resonerar du kring honom och köpstopp?

– Köpstoppet gäller bara mig. Jag ­försöker påverka min son i en hållbar riktning, men han är ju en fyraåring precis som andra, som vill ha saker. Jag försöker dock att bara köpa saker han verkligen behöver och att köpa second hand så långt det går.

Men hon erkänner att det inte alltid är helt lätt. Kommer han att känna sig annorlunda om han bara får second hand-grejer? Räcker det om han får tre julklappar? Hur många leksaker ­behöver ett barn? De umgås i naturen eller i lekparker. När hon köpte en­ ­snow­racer via en second hand-app fick sonen följa med till familjen som sålde den.

– Jag försöker visa honom hur man kan handla. Att man kan åka hem till någon istället för att åka till en affär.

Du började inte med köpstopp för klimatets skull från början?

– Nix, det var av helt egoistiska skäl i början. Jag ville spara pengar, ha en utmaning och tyckte det var lite coolt. Men när man förstår hur shopping, pengar, arbete och tid hänger ihop lyfts blicken snabbt till nästa steg.

Har ditt köpstopp förändrat dig och ditt liv på några andra sätt?

– Den största förändringen är att jag har hittat livskvalitet, och det handlar inte om att stå i en shoppinggalleria.

Kom igång med köpstopp – Emilias bästa tips

Börja med att ta fram statistik från din bank över alla utgifter från några månader tillbaka. Vad lägger du pengar på? Döm inte, utan registrera bara vart dina pengar tar vägen. Bestäm hur långt köpstopp du vill ha! Om det känns skittufft kan du börja med en vecka. Hitta någon annan som vill ha köpstopp! Fråga en kompis, kollega eller granne. Det är lättare och roligare att ha köpstopp tillsammans. Spana in facebookgruppen Köpfritt, som Emilia driver, för inspiration.

Tacka ja-listan

Säg nej till att köpa saker och säg ja till det du älskar att göra.

Ja till: