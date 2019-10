Skorpion? Så här är du enligt ditt stjärntecken

Skorpionen är ett vattentecken med massor av passion, mod och styrka – och en märkbar känslighet. Är du en typisk skorpion? Läs nedan om typiska karaktärsdragen.

Skorpionens personlighet och egenskaper

Svart och vitt, det är livets två färger enligt dig. Antingen accepterar du en person eller så struntar du i den. Antingen så går du in i ett projekt med hull och hår och ägnar passionerat all din vakna tid åt det, eller så duckar du för det. Du är en person som går all in – eller inte alls. Och det gäller det mesta i livet. För när du vill någonting kära skorpion, då är det svårt att stoppa dig. Du har nämligen ett mod och en envishet utöver det vanliga.

Fakta: Skorpionen Datum: 23-24 oktober till 21-22 november. (Om du är född den 23 oktober eller den 22 november så kan du vara skorpion beroende på var, vilket klockslag och år du är född.)

23-24 oktober till 21-22 november. (Om du är född den 23 oktober eller den 22 november så kan du vara skorpion beroende på var, vilket klockslag och år du är född.) Element: Vattentecken

Vattentecken Styrande planet: Pluto och Mars

Pluto och Mars Andlig planet: Venus

Venus Må bra-sten: Akvamarin (hjälper skorpionen att balansera sin intolerans och kritiska syn)

Något som är viktigt för dig är att möta andra människor på en nivå som känns äkta, och du hatar ytligheter och artighetsfraser. Allt som känns falskt skyr du som en katt skyr vatten. Din äkthet, tillsammans med din magnetiska och kraftfulla energi, gör att du lämnar avtryck på människor som du möter.

För skorpionen är kärlek, sex och passion det absolut viktigaste i livet. Känslorna är djupa och intensiva och du kastar dig gärna ut i nya relationer, helt utan skyddsnät. Skorpionen har också en väldigt känslosam och känslig natur, och kan lätt bli sårad utan verklig anledning.

Några av skorpionens karaktäristiska egenskaper:

Passionerad

Modig

Envis

Kicksökande

Intensiv

Intuitiv

Kraftfull

Lojal

Spännande

Magnetisk

Besatt och fanatisk

Trotsig

Känslig

Svartsjuk

Skorpionens kärleksliv

Passion, passion och åter igen passion. Ett förhållande utan passion för dig kära skorpion är inte ett förhållande värt att vara i. Och finns det inte passion – då skapar du den!

Du har behov av starka relationer, helst kärleksrelationer. Detta är något som är livsviktigt för dig. Och det är också via dina relationer som du utvecklas mot ett högre medvetande.

Skorpionen är också det tecken som har mest sexuell energi, vilket är en viktig del av dig och den relation du väljer att gå in i.

Och även här i kärleken syns skorpionens tendens att gå till ytterligheter. Antingen är du inte intresserad över huvudtaget eller så är det all in som gäller – och inget annat! Dina känslor är djupa och intensiva.

För dig skorpion gäller det att släppa taget om det som varit, eller som begränsar och stressar dig, för att du ska kunna leva fullt ut i en relation.

Även om du dras till det passionerade och känslosamma, kan logiska personer balansera dig bra.

Skorpionen passar bäst ihop med …

Fiskarna! Ett exempel på hur motsatser attraherar varandra. Ni är väldigt olika, men behöver varandra på samma sätt. Med Fiskarna kommer du att nå andra dimensioner. Kommunikationen är utmärkt, både den intellektuella och emotionella.

Andra stjärntecken skorpionen passar bra ihop med är:

Oxen

Jungfrun

Stenbocken

Kräftan

Skorpionen

Skorpionen passar inte så bra ihop med:

Tvillingarna

Vattumannen

Skytten

Vågen

Skorpionens yrkesliv och karriär

Skorpionen passar inom många olika yrken, men du bör välja ett yrke som du anser vara viktigt och som ger dig en känsla av meningsfullhet. Annars kommer du snabbt att tröttna.

Du kommer att vara särskilt duktig i de yrken där du får använda din analysförmåga och syssla med efterforskning. Eller där du får använda din kreativitet.

Förslag på yrken: Psykolog, polisarbete, diplomat eller något inom andlighet (som yoga och mindfulness). Skorpionen passar också bra inom kreativa yrken så som teater, konst och musik.

Hälsa

För skorpionen är det viktigt att inte stänga inne sina intensiva och djupa känslor. Testa ett boxningspass eller varför inte meditation för att få bukt med oro och få utlopp.

Hälsorisker:

Eftersom skorpionen alltid tycker om att göra allt till 110 procent, så har detta stjärntecken en högre risk att drabbas av ätstörningar. Att lagom alltid är bäst är något du som skorpionen aktivt måste påminna dig själv om.

Ett annan hälsorisk för skorpionen är inflexibilitet. Risken finns att du missar annat viktigt i livet om du inte tillåter dig att släppa kontrollen och att rucka på planer då och då.

När skorpionen behöver hitta kraft igen

Skorpionens andliga planet är Venus, som också är kärlekens planet. Därför bör skorpionen, vid svårigheter i livet, fokusera på kärlek och att skicka omtanke och kärlek.

Skorpionens livsval…

Skorpionen har en stark medfödd kraft. En kraft som kan göra stordåd – men tyvärr på både gott och ont. För som skorpion kan man nämligen hamna väldigt fel. Och därför gäller det att göra ett val.

Du kan välja att vara den fruktande skorpionen som låter svartsjuka, misstro och ego styra. Som attackerar så fort du blir trängd. Men du kan också ta dig an utmaningen, och bli Örnen – The high flyer. Örnen är en symbol för ett högre uttryck av Skorpionens kraft. En skorpions spirituella uppvaknande. Förmågan att se och flyga fritt, att lämna egot, och med hjälp av mod och passion bana väg för både dig själv och andra.

