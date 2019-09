Månadens horoskop – SEPTEMBER 2019

Horoskop! Stjärnläget för 5-26 september för alla stjärntecken

En överenskommelse eller en långsiktig satsning väntas ta sin början i september. En chef eller annan person i hög position hjälper dig runt den 13/9. Torsdagen den 19/9 är en speciell dag som kan ge oanade superkrafter. Det är dags att förändra livet på något plan – i stort eller smått!

❤️ Kärleken: Lördagen den 7/9 är fylld av passion och heta känslor. Det ser ut att bli en spännande tid för många. Stadgade kan dock uppleva en viss turbulens i förhållandet, där relationen kan komma att ifrågasättas.

⭐️ Bäst just nu: Den sköna känslan när de positiva förändringsvindarna blåser.

Väduren 21 mars–20 april

Ibland är det klokt att stå still och betrakta, snarare än att agera. Du kan inte ändra på andra. Praktisera det som mantra just nu och försök ha is i magen.

❤️ Kärleken: Ditt kärleksliv är så hett att det nästan bubblar från och med den 14/9. Efter den 23/9 blir det ännu härligare.

✨ Bäst just nu: Venus ger dig tur i pengar och vänskap från och med den 14/9. Goda nyheter och roliga träffar väntar! Du njuter av livet.

Oxen 21 april–21 maj

Du befinner dig i en fartfylld, rolig period. Släpp plikterna och ha kul så ofta som du kan!

❤️ Kärleken: Ditt kärleksliv behöver lite extra uppmärksamhet den 14/9. I övrigt verkar du nöjd med att bara vara i det som är.

✨ Bäst just nu: Ju mer du släpper loss och njuter av livet, desto bättre går det för din hälsa och ekonomi. Insikter kommer ofta man när man får lite distans.

Tvillingarna 22 maj–21 juni

Du behöver mer tid för återhämtning, som ett sätt att hantera stress fram till och med den 23/9. Därefter kommer du att känna dig mycket piggare.

❤️ Kärleken: Du är lite mer nostalgisk än vanligt. Gamla minnen och rädslor kan dyka upp. Tack vare en fin aspekt från Venus så attraherar du lätt både kärlek och roliga upplevelser, som tycks dras till dig.

✨ Bäst just nu: En god dag med ett viktigt ekonomiskt beslut väntar runt den 14/9.

Kräftan 22 juni–23 juli

Din hälsa behöver extra uppmärksamhet efter den 23/9. Förebygg istället för att bara stressa på. Den 15–18/9 kanske du bestämmer dig för en ny riktning när det gäller hem- eller familjeliv.

❤️ Kärleken: Lejonens kärlekspartners är gladare och mindre stressade. En intressant person som älskar guldkant på tillvaron kan komma att dyka upp i en fin miljö.

✨ Bäst just nu: Det är mycket möjligt att du bestämmer dig för att lära dig något nytt, eller omskola dig för ett nytt yrke, efter den 23/9.

Lejonet 24 juli–23 augusti

Du befinner dig i din årliga topp när det gäller pengar och belöningar. Förvänta dig mer på kontot! Ett besök på banken kan bli aktuellt som följd av det som sker kring den 14/9.

❤️ Kärleken: En hemlig flört värmer ditt hjärta runt den 17–18/7.

✨ Bäst just nu: Du får glädjande nyheter som innebär ett lyft i ditt liv, kanske på ett ekonomiskt plan, runt den 24–25/7.

Jungfrun 24 augusti–23 september

Du har energi och modet att satsa på dina drömmar och mål. Nu känner du att det du önskar dig verkligen kan bli ditt.

❤️ Kärleken: En härlig kärleksresa kan bli aktuell runt den 17–18/7. Singlar kan finna kärleken i en vän eller genom ett intresse.

✨ Bäst just nu: Din ekonomi får ett uppsving med start den 14/9. Ännu fler händelser väntar efter den 23/9. Du vänder blad och startar på nytt.

Vågen 24 september–23 oktober

Socialt umgänge är underbart, men just nu gör ensamtid dig gott. Du behöver tid att finna harmoni och balans i livet.

❤️ Kärleken: Ditt kärleksliv smittas av ditt behov av eftertanke och spiritualitet. Du dras mer till att kunna diskutera livsinsikter än att gå på fest. Singlar kan möta en ny person när de bejakar sin andliga sida.

✨ Bäst just nu: Dina ekonomiska tur­dagar den 5–10/9 och 12–13/9.

Skorpionen 24 oktober–22 november

Söker du ett nytt arbete? Håll ögonen på vad som skrivs i sociala medier och fråga dina vänners kontakter om hjälp. En ny, intressant livsbana kan vänta.

❤️ Kärleken: En stark vänskap med din kärlekspartner eller en friare form av relation lockar dig. Ett spännande romantiskt möte väntar den 5–7/9. Den 15–18/9 kan du se på ditt kärleksliv på ett nytt sätt, och välja en ny väg framåt.

✨ Bäst just nu: Satsa på att utveckla din andliga sida från och med den 14/9.

Skytten 23 november–22 december

Den 15–18/9 väljer du ett nytt grepp för hur du tar hand om din hälsa och hur du hanterar dagligt arbete. Ett stort beslut gällande ditt hem väntar den 14/9.

❤️ Kärleken: Ditt kärleksliv får dig att må toppen den 23–25/9. Kul, snabb utveckling väntar!

✨ Bäst just nu: Efter månader av väntan på bättre ekonomi så ser det äntligen ljust ut, från och med den 18/9.

Stenbocken 23 december–20 januari

Du är optimisten själv! Arbete och familjeliv öppnar nya möjligheter för dig och du mår bra i det som sker. Det väntar dig en spännande vändning i arbetet den 15–18/9.

❤️ Kärleken: Du kan attraheras av en chef eller en annan person som utstrålar framgång. Ditt behov av att planera framåt med en stadgad partner är stort.

✨ Bäst just nu: En möjlighet att visa upp din kunskap, eller lära dig mer, väntar runt den 14/9.

Vattumannen 21 januari–18 februari

Om du känt dig trött och hängig så kommer du efter den 14/9 att märka en förbättring. Nyckeln till att må bättre är att rena ditt liv och din kropp från oreda.

❤️ Kärleken: Sexlusten är på topp till och med den 23/9. En resa kan fördjupa relationen efter det datumet. Om du är singel så kan du börja intressera dig för någon i ditt förflutna.

✨ Bäst just nu: Chansen att börja om på nytt i karriären från och med den 14/9.

Fiskarna 19 februari–20 mars

En personligen viktig vändpunkt väntar dig den 14/9. Försök att tänka praktiskt mitt i alla inspirerande händelser.

❤️ Kärleken: Romantiken strålar nu. Din sociala förmåga öppnar för härliga upplevelser med vänner och umgänge. Enda hindret för att lyckas i kärlek just nu är att du kan bli överdrivet kritisk mot din partner eller eventuella dejter.

✨ Bäst just nu: Underbara möjligheter för att resa utomlands väntar den 5–10/9 samt den 12–14/9.

Mer astro? Se veckans horoskop här!