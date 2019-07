Månadens horoskop – JULI 2019

Horoskop! Stjärnläget för 11-24 juli för alla stjärntecken

Ägna dig åt en kreativ hobby den 11/7. Runt den 14/7 kan du möta tufft motstånd i en diskussion eller känna dig ifrågasatt. Var beredd och ladda upp med tålamod. Månförmörkelsen den 16/7 innebär en explosiv cocktail i känslolivet. Oväntade nyheter av formellt slag kan dyka upp, kanske från arbetet eller från en myndighet. Allt kommer att lösa sig till det bästa. Den 18/7 är rena rama drömdagen för kärlek. Du lyckas med allt du vill den 24–25/7.

❤️ Kärleken: Det kan bli omtumlande, men också intressant. Singlar har spännande möten framför sig.

⭐️ Bäst just nu: Känslan av medvind och framgång i slutet av juli.

Väduren 21 mars–20 april

Ibland kommer stress och press ikapp och du måste stanna upp och ta hand om dig. Nu kommer en sådan period. Prioritera vila och återhämtning, men också egentid i form av nöjen. Nyheter kring arbete kan brisera runt den 16/7.

❤️ Kärleken: Ett ödesmöte ger dig harmoni den 17–18/7.

✨ Bäst just nu: Nöjeslivet blir superkul från och med den 23/7.

Oxen 21 april–21 maj

Du får för andra gången i år hastiga nyheter som rör planer på utlandsresor, en kurs eller studier. Om du är öppen och flexibel kan lärorika och spännande upplevelser vänta. Du gör en kort resa som verkar bli rolig runt den 23/7. En trivsam och harmonisk tid, där du trivs med lugnet hemma, väntar.

❤️ Kärleken: En vän eller ytligt bekant visar intresse för dig den 17–18/7.

✨ Bäst just nu: Glada nyheter och möjligheter kring hem eller familj runt den 24–25/7.

Tvillingarna 22 maj–21 juni

Juli är en ganska dramatisk månad för dig. Du kan få en känsla av att ”hela livet förändras”, och det kan kännas både omtumlande och läskigt men också spännande. Du kan behöva ha is i magen och inte fatta alltför hastiga beslut.

❤️ Kärleken: En spännande och kittlande upplevelse i vacker miljö med anor kan äga rum runt den 17–18/7.

✨ Bäst just nu: Du får en chans att se över din budget efter den 23/7. Vad kan du göra smartare?

Kräftan 22 juni–23 juli

Runt den 16/7 hamnar ditt kärleksliv ­under lupp och blir föremål för många funderingar och analyser. Ett viktigt kärleksbeslut väntar dig – du känner dig en aning velig och osäker. Att våga lita på din magkänsla är ett gott råd just nu.

❤️ Kärleken: Medkänsla och omtänksamhet präglar kärlekslivet mot slutet av månaden. Som balsam för själen, med alla dess oroliga känslor som fladdrar.

✨ Bäst just nu: Känslorna är intensiva runt den 21/7. Ditt boende eller familj står i centrum. Nöjeslivet blir intensivt – och superhärligt – efter den 23/7.

Lejonet 24 juli–23 augusti

Tiden präglas av lite långsammare tempo än du hade hoppats, du känner dig lite rastlös. Den 16/7 kan ett samtal eller mejl från jobbet, mitt i semestern, överraska. Du har lite svårt att koppla av och stänga arbetsrelaterade tankar ute.

❤️ Kärleken: En hemlig flört värmer ditt hjärta runt den 17–18/7.

✨ Bäst just nu: Du får glädjande nyheter som innebär ett lyft i ditt liv, kanske på ett ekonomiskt plan, runt den 24–25/7.

Jungfrun 24 augusti–23 september

En del praktiska problem kan dyka upp under vad som verkar vara en i övrigt harmonisk semester – kolla så du har ­kopior på alla dokument i mobilen och datorn före den 16/7. Många njuter av solen under en skön resa.

❤️ Kärleken: En härlig kärleksresa kan bli aktuell runt den 17–18/7. Singlar kan finna kärleken i en vän eller genom ett intresse.

✨ Bäst just nu: Din spirituella sida och intuition får massor av kraft.

Vågen 24 september–23 oktober

En aning drama kan dyka upp i familjelivet eller gällande ditt boende kring den 16/7. Oväntade behov av reparationer, eller familjemedlemmars tidigare okända planer eller önskemål, lyfts fram. Det kan bli en aning tumultartat.

❤️ Kärleken: Dagarna runt den 17/7 bjuder på en sällsynt skön kärleksharmoni för dig som lever i ett förhållande. För singlar kan en intensiv förälskelse blomma ut, med ett möte som känns ödesbestämt.

✨ Bäst just nu: Den 17–18/7 skapar du en framtidsplan som ger dig lugn.

Skorpionen 24 oktober–22 november

Månförmörkelsen den 16/7 påverkar din relation till syskon och vänner. Studenter kan komma att ta hastiga beslut om förändringar i studieinriktning, och arbetande Skorpioner kan tänka om och börja planera för en ny karriär.

❤️ Kärleken: Sms eller mejl med en person du mött på en kurs eller resa får känslorna att bli stora den 21/7.

✨ Bäst just nu: Ett stort, viktigt kliv mot ett personligt mål lyckas den 24–25/7.

Skytten 23 november–22 december

Du kan ha missat något gällande skatter, skulder eller lånefrågor. Runt den 16/7 får du reda på det och kan agera. Allt ser ut att lösa sig till det bästa. Perioden präglas också av kärlek och lycka, och dina mål känns mer nåbara än på länge.

❤️ Kärleken: En våg av varma känslor den 17–18/7 får dig att tro på starka band.

✨ Bäst just nu: Din värld strålar av lycka och framgång den 24–25/7.

Stenbocken 23 december–20 januari

Dina vänskapscirklar kan skakas om den 16/7. Se det som en hälsosam utrensningsprocess. Dina sanna vänner blir kvar.

❤️ Kärleken: En person från ditt förflutna kan höra av sig den 21/7. Svarar du? Känslorna kan bli starka, snabbt!

✨ Bäst just nu: Avsätt tid för att fokusera på kommande mål och agera den 24–25/7. Dina känslor styr dig rätt – våga lita på det.

Vattumannen 21 januari–18 februari

Den 16/7 kan du behöva fokusera på att hitta vad det är som du ska prioritera i livet – vad som borde vara dina fokusområden just nu. Nya vägar visar sig snabbare än du tror.

❤️ Kärleken: Ditt kärleksliv är super­aktivt efter den 23/7. Kanske får du till och med för många flörtande blickar?

✨ Bäst just nu: Ovanligt spännande nyheter från vänner eller syskon väntar dig den 24–25/7.

Fiskarna 19 februari–20 mars

En vän, partner eller släkting kan behöva ditt stöd runt den 16/7. Att du finns där betyder mycket. En skön tid, präglad av mycket njutning och goda chanser till återhämtning, väntar.

❤️ Kärleken: En flört, om du är singel, eller din kärlekspartner, om du är i ett f örhållande, ger dig glädje och inre ro den 17–18/7.

✨ Bäst just nu: En modig satsning har alla chanser att lyckas den 24–25/7.

