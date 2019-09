Horoskop 26 sep-16 okt: Så blir dina kommande veckor

Horoskop! Stjärnläget för 26 sep-16 okt för alla stjärntecken

Avvik inte från dina planer och mål, även om du möter motstånd kring den 27/9. Nymånen den 28/9 sätter relationer i centrum. Du lyckas hitta en lösning på ett knivigt problem, och känslan av balans infinner sig äntligen.

❤️ Kärleken: Den 1/10 kan en kärlekspartner vara extra känslig. Ge hen lite mer kärlek och omtanke. Oväntade nyheter om pengar kan dyka upp den 7/10.

⭐️ Bäst just nu: Vid fullmånen den 13/10 får många av oss talets gåva och det blir lätt att förmedla våra känslor, vilket öppnar för svar och lösningar som vi har sökt det senaste halvåret.

Väduren 21 mars–20 april

Ibland är det dags att vända blad, med kraft. Det kan vara bland vänner eller med en kärlekspartner. Du sätter rejäl fart den 28/9. Din sociala agenda ser ut att bli fullbokad från och med den 4/10.

❤️ Kärleken: Venus besöker ditt kärlekshus

i horoskopet och ger harmoni och en känsla av tillfredsställelse i ditt kärleksliv. Den 13/10 lättar du ditt hjärta och berättar exakt vad du känner.

✨ Bäst just nu: Din ekonomi går bättre än förväntat. Turdagar väntar den 28–30/9.

Oxen 21 april–21 maj

Du vänder blad både gällande din hälsa och ditt arbete den 28/9. Nya rutiner väntar! Den 13/10 lämnar du det förgångna bakom dig.

❤️ Kärleken: Romantik är den stora grejen i ditt horoskop i oktober. Plötsligt ser du så klart på vad du vill ha. Ditt sociala liv får också världens fart kring den 7–8/10.

✨ Bäst just nu: Spirituell terapi, som meditation eller healing, hjälper dig att återhämta dig från och med den 4/10.

Tvillingarna 22 maj–21 juni

Det är dags att känna in vad i livet som ger dig glädje, och göra det! En vänskap kan kräva att du runt den 13/10 utvärderar om den är värd ditt engagemang.

❤️ Kärleken: En ny flört eller en nystart med din partner väntar dagarna efter den 28/10. Detta är bara en försmak av allt det härliga som väntar i höst.

✨ Bäst just nu: Glada ekonominyheter från och med den 28/9.

Kräftan 22 juni–23 juli

Du genomgår en sorts spirituell healing. Det förgångna och din värdering av minnen är sammankopplat med ditt välmående. Den 28/9 gör du en nystart av ditt känsloliv och det du behöver för att må bra och känna dig trygg.

❤️ Kärleken: Frågor som malt i huvudet ­under sommaren får sina svar. I slutet av oktober blir kärlekslivet mer festligt.

✨ Bäst just nu: Du orkar äntligen ta tag i surdegar som bara blivit halvfärdiga ­hemma, som att måla om eller påbörja en renovering.

Lejonet 24 juli–23 augusti

Hur skönt ska det inte bli att gå i mål med det projekt som du ägnat så mycket tid under den senaste tiden? Efter den 4/10 kan du fokusera på vila och familjeliv mer än ­arbete och karriär. Nyheter om jobb och pengar överraskar dig den 7/10.

❤️ Kärleken: Något klickar i kärlek runt den 29/9.

✨ Bäst just nu: Det är mycket möjligt att du höjer din lön före den 4/10. Be om en ­löneökning – du får den!

Jungfrun 24 augusti–23 september

Tycker du att det är dags för lite nya, positiva förändringar avseende ekonomin? Med lite smart planering kan du lägga upp en helt ny budget, tack vare din nya energi.

❤️ Kärleken: Du och en partner verkar inte riktigt komma överens. Ni är båda mer fokuserade på egna problem än att mötas i mitten. Den 14–16/10 är dock mycket positiva romantiska dagar.

✨ Bäst just nu: Möjligheten att fräscha upp kunskaper och samla ny inspiration, från och med den 3/10.

Vågen 24 september–23 oktober

Du får flera resemöjligheter och också en chans att se in i dig själv och komma till viktiga insikter. Du njuter mer av livet.

❤️ Kärleken: Ditt kärleksliv sprakar. Du ­behöver inte anstränga dig så mycket. Kärleken kommer till dig!

✨ Bäst just nu:Efter en seg ekonomisk period så kommer mängder av goda nyheter och tur in i ditt liv. Chans till mer pengar på kontot och eventuellt ett nytt jobb väntar efter den 3/10 .

Skorpionen 24 oktober–22 november

Du får mängder av energi efter den 3/10. Det är dags att sätta dina mål och behov i första rummet! Du kan byta arbete den 13/10.

❤️ Kärleken: Behovet av en partner som ger dig utrymme för att växa som person är stort. Singlar kan finna kärleken när de fokuserar på inre utveckling, som en meditationskurs eller besök på ett healingcenter.

✨ Bäst just nu: Efter den 8/10 har du Venus skönhet och ”det”-effekt med dig. Du är snyggast i zodiaken nu!

Skytten 23 november–22 december

Det är hektiskt och kul i din karriär fram till och med den 4/10. I slutet av oktober kan många Skyttar märka resultat, kanske även på bankkontot.

❤️ Kärleken: En gnutta drama i kärlekslivet kan bli verklighet runt den 5–8/10. Den 13/10 är du redo att ta ett beslut som grundas i att du prioriterar dig själv mer.

✨ Bäst just nu: Periodens viktigaste budskap: ”Var sann mot ditt inre och allt det yttre kommer att falla på plats.”

Stenbocken 23 december–20 januari

Du startar på nytt i karriären den 28/10. Ännu mer fart och förändring väntar ­efter den 4/10. Se till att planera in återhämtning och träning för att orka.

❤️ Kärleken: Du fokuserar mindre på kärlek och mer på dina vänner. Singlar kan trilla på en ny person när de utforskar spirituella vägar i livet.

✨ Bäst just nu: Spännande nyheter om din ekonomi den 14–16/10.

Vattumannen 21 januari–18 februari

Oktober ger dig chansen att bli helt klar över din livsplanering inför framtiden. Massor av nya dörrar för arbete öppnar sig från och med den 3/10.

❤️ Kärleken: Du kan känna dig attraherad av en oväntad person. En kärleksresa med din partner är också mycket möjlig. Se vad som sker runt den 28/9!

✨ Bäst just nu: Din ekonomiska oro minskar drastiskt. Ditt senaste halvår kan ha präglats av mer funderingar och osäkerhet än vanligt, men den 13/10 ser du en ände på detta.

Fiskarna 19 februari–20 mars

En ny våg av förändring sveper genom ditt liv den 28/10. Kärlekslivet gynnas och din karriär likaså.

❤️ Kärleken:Kärlekslivet ser glatt ut från och med den 3/10. Särskilt mycket härligt väntar dig den 14–17/10.

✨ Bäst just nu: Du har orken och tiden att se över din situation och göra planer för ekonomi och sparande. Det är lika befriande som nödvändigt.

Mer astro? Se veckans horoskop här!