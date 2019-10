Horoskop 17 oktober-6 november: Så blir dina kommande veckor

Horoskop! Stjärnläget för 17 okt-6 nov för alla stjärntecken

Dagarna kring nymånen den 28/10 är tuffa för många. Oväntade nyheter kan ge upprörda känslor, men det lugnar sig snart. Vi kan få en vacker gåva eller särskilt fint sms eller mejl den 30/10. Se upp för uppdämd ilska den 5/11.

❤️ Kärleken: Dagarna den 19–22/10 kan bjuda på förtrollande romantik, och den 25/10 upplevs banden i kärlek starkare och intensivare än någonsin.

⭐️ Bäst just nu: Att du känner dig sedd och bekräftad, precis som du är.

Väduren 21 mars–20 april

Diskussioner rörande pengar eller nära relationer som du haft tidigare blir åter aktuella efter den 31/10. Se upp för svartsjuka.

❤️ Kärleken: Ditt kärleksliv får en extra skjuts av

händelsernas planet, Mars. Du har inte sett så här mycket hända i ditt kärleksliv på två år. Den 28/10 bestämmer du dig för en ny väg i kärlekslivet.

✨ Bäst just nu: Ditt sociala liv är fullspäckat med händelser och roliga ­möten. Chansen att diskutera ett spännande fritidsprojekt kan dyka upp.

Oxen 21 april–21 maj

Från och med den 1 november infinner sig en harmonisk tid när det gäller pengar och gemensamma satsningar. Dags att flytta ihop eller gå till banken tillsammans med någon annan?

❤️ Kärleken: Du funderar mycket kring ditt kärleksliv. Efter den 31/10 kan en person från det förflutna dyka upp. Frågan är vad du gör. Den 28/10 är du redo att ta en risk i kärlekslivet.

✨ Bäst just nu:En kollega och du får en chans att lugna ner energierna er emellan och börja om på nytt efter den 31/10.

Tvillingarna 22 maj–21 juni

Dina planer, som först verkade klara, kan grusas en aning efter den 31/10. Misströsta inte, utan se det som en chans att omvärdera dina prioriteringar.

❤️ Kärleken: Starka och intensiva känslor som du har kämpat med under de senaste månaderna lättar. Hej då, svartsjuka! Den 19–22/10 är ditt kärleksliv helt magiskt!

✨ Bäst just nu: Jobbsökande får fina möjligheter. En chans som dyker upp tack vare en tidigare kollega kan dyka upp.

Kräftan 22 juni–23 juli

Någon eller något överraskar dig på ­jobbet den 28/10. Kan du lugna ner ­energierna en aning? Den 5/11 kanske du måste försöka lägga band på dig.

❤️ Kärleken: Du lägger kraft på att värma upp kärleksrelationen igen. Du har lät­tare för att uttrycka dina känslor och be om det du önskar dig. Det här kan bli din mest lyckliga kärlekstid under 2019.

✨ Bäst just nu:Turen och flödet den 19–22/10 för med sig en oerhörd gläd.

Lejonet 24 juli–23 augusti

Du lägger mycket tid och pengar på ditt hem och din familj just nu, vilket du trivs med. Du kan också lyckas skapa inkoms­ter hemifrån.

❤️ Kärleken: Ditt kärleksliv blir festligt, flörtigt och fullt av möjligheter från och med den 1/11.

✨ Bäst just nu:Du har tur med karriär och pengar den 19–22/10. Ett lån kan beviljas dig.

Jungfrun 24 augusti–23 september

Oväntade nyheter runt den 28/10 kan överraska dig. Det finns en lösning, så håll dig öppen för nya tankar.

❤️ Kärleken: Dramat och känslotripparna med en kärlekspartner, som pågått de senaste månaderna, lugnar ner sig. ­Den 19–22/10 kanske du känner dig redo att ta ett stort steg och blotta alla dina känslor.

✨ Bäst just nu: Den 1/11 startar en period när du är beredd att göra spännande förändringar i hem- och familjeliv. Dags att flytta? Renovera? Prata graviditet?

Vågen 24 september–23 oktober

Ett inre lugn väntar, med början kring den 19–22/10. Din nyfunna harmoni kan ha att göra med att en jobbsituation löser sig.

❤️ Kärleken:Kärlekslivet tycks serveras dig på silverfat just nu. En partner eller en ny person ser till att du får precis vad du önskar dig.

✨ Bäst just nu:Du når klarhet när det gäller din ekonomi. Något du varit fundersam över länge klarnar. Se vad som sker den 28/10!

Skorpionen 24 oktober–22 november

Förmågan att kommunicera väl ligger i dina händer. Använd perioden till att söka jobb, knyta nya kontakter eller stå upp för egen sak.

❤️ Kärleken:Hoppsan! Är du på väg in i en hemlig relation med någon som kanske inte är singel? Eller är det du som överväger att inleda en affär, trots att du är stadgad?

✨ Bäst just nu: Venus besöker ditt tecken till och med den 1/11 och ger dig mer utstrålning, skönhet och karisma än vanligt. Du njuter, shoppar och unnar dig allt du kan. Den 19–22/10 är magiska dagar för kärlek och njutning.

Skytten 23 november–22 december

Den 28/10 bestämmer du dig för att släppa en situation som inte längre gör dig gott. Förlåt och gå vidare! I november behöver du lite extra tid för att ta viktiga beslut, det kan gälla ditt jobb eller kärlekslivet.

❤️ Kärleken:En vänskap kan utveckla sig till en kärleksrelation om du är singel. Stadgade Skyttar behöver lite mer frihet i relationen och tar sig an tvåsamhet på ett platoniskt sätt.

✨ Bäst just nu: Efter den 31/10 ska du ta dig tid för att fokusera inåt och läka delar av dig själv som har känts trasiga.

Stenbocken 23 december–20 januari

Din karriär fortsätter att vara både hektisk och kul. Försök dock att sänka kraven på dig själv en aning. Du kan inte ha en plan för ALLT.

❤️ Kärleken: En oväntad kontakt kan ta dig med storm, kanske träffas ni via en nätdejtingtjänst. Flera nya personer kommer in i ditt liv den 28/10.

✨ Bäst just nu: Du, som inte brukar dela dina känslor med omvärlden, gör ett viktigt undantag den 19–22/10 när du berättar exakt hur du känner.

Vattumannen 21 januari–18 februari

Om du har sett djupt in i ditt förflutna under de senaste fem månaderna så kommer perioden nu att kännas mer lättsam. Du har hittat ett lugn och en ny stabilitet. Nu är du sugen på äventyr och resor.

❤️ Kärleken: Singlar attraheras just nu av framgång. Stadgade satsar på att leva det ljuva livet tillsammans. På med finstassen och ut och njut av livets goda! Den 19–22/10 är superdagar för romantiska träffar.

✨ Bäst just nu:Oväntade nyheter den 28/10, som först kan skaka om, kan visa sig ge dig en nystart som du drömt om

Fiskarna 19 februari–20 mars

En chans att starta en ny livsresa dyker upp den 28/10. Fakta och information behöver granskas och utvärderas. Ge inte upp, under det kommande halvåret kan du hitta den optimala lösningen.

❤️ Kärleken:Du är beredd att släppa vissa krav i kärlekslivet, men efter den 1/11 vill du ändå ha bevis för att relationen leder någonvart. Finns det framtidspotential på riktigt?

✨ Bäst just nu:Du ser livets vackra möjligheter den 19–22/10. Resor, nya vyer, upplevelser och chanser. Allt är möjligt, eller hur?

