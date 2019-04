Horoskop 25/4–15/5: Så blir dina kommande veckor

V

åren är här och amelias astrolog Helena Biehl ser i stjärnorna och beskriver perioden 25 april till 15 maj som en glödande dragningskraft för kräftan och en ekonomiskt ljus tid för skorpionen.

Innehåll: horoskop april-maj 2019

Väduren 21 mars–20 april

Nymånen den 5/5 ger dig en nystart avseende dina tillgångar och pengar. Sätt nya budgetmål för året. Dina intäkter ökar från och med den 15/5. En partner kan ge dig en fin gåva och vänner kan tipsa om nya inkomstmöjligheter. Att måla om eller köpa nya möbler ger dig energi och glädje.

❤️ Kärleken: Det ser härligt ut, du kommer att känna uppskattning och bli uppvaktad.

✨ Bäst just nu: Ditt kärleksliv är harmoniskt och allt sker på dina villkor nu!

Oxen 21 april–21 maj

Du får en personlig nystart den 5/5. Nu är det dags att tänka på vad DU vill inför framtiden. En oväntad möjlighet i en ny riktning kan dyka upp. Vågar du testa något nytt? Din ekonomi ger dig goda nyheter och möjligheter från och med den 6/5.

❤️ Kärleken: Det ser extra trevligt ut efter den 15/5, med goda chanser till romans eller en ny, mer intensiv känsla i en redan befintlig relation.

✨ Bäst just nu: Ditt kärleksliv och ditt sociala liv är härligt nu.

Det är tid för försoning med en partner, kanske ett ex

Tvillingarna 22 maj–21 juni

Du är full av kraft och initiativförmåga. Akta dig bara för att trampa på någon annans tår. Nymånen den 5/5 aktiverar den mest privata delen av ditt horoskop och en förlåtelseprocess eller läketid kan börja. På internet väntar äventyr eller kanske nya inkomster efter den 16/5.

❤️ Kärleken: Det är tid för försoning med en partner, eller kanske ett ex.

✨ Bäst just nu: Din kraft framåt – och de oanade inkomstmöjligheterna.

Kräftan 22 juni–23 juli

En grupp eller sammanslutning av likasinnade ger energi. Din livskraft och energi kommer att peaka runt den 16/5. Du blir supersnabb och effektiv, vilket uppmärksammas på jobbet. Omgivningen ser dig som den expert du är!

❤️ Kärleken: Din energi väcker nytt liv i en relation som har gått på sparlåga. Singlar har en extra stark dragningskraft nu.

✨ Bäst just nu: Den positiva spänningen som vibrerar i luften runt dig. Och din effektivitet.

Lejonet 24 juli–23 augusti

Ditt arbete kräver all din uppmärksamhet just nu. Ett prestigefyllt uppdrag eller en viktig målgång väntar den 5/5. Prioritera tid för återhämtning och undvik stora förändringar i kosten, i synnerhet dieter. Njut av god mat och hemmakvällar.

❤️ Kärleken: Du är upptagen med din egen personliga utveckling, så kärlekslivet är tillfälligt i pausläge.

✨ Bäst just nu: En löneökning eller oväntad inkomst runt den 7–8/5.

Jungfrun 24 augusti–23 september

Du är vanligtvis duktig på att ta hand om dig själv – gör det gärna lite extra under denna period. Nymånen den 5/5 kan föra med sig nyheter om en resa eller utbildning. Nya perspektiv väntar!

❤️ Kärleken: Förvänta dig spänning – kanske i form av en positiv förändring. Om du är singel så kan det hända att du träffar en intressant person.

✨ Bäst just nu: Din starka, personliga utveckling

En flört med en kollega kan komma att hetta till

Vågen 24 september–23 oktober

Runt den 5/5 ser ut att vara tiden för ett ekonomiskt ärende, kanske är det ett bostadslån som blir verklighet. Du känner en viss stress, det är mycket som ska klaffa nu.

❤️ Kärleken: Du prioriterar ditt kärleksliv mer efter den 16/5. En flört med en kollega kan komma att hetta till.

✨ Bäst just nu: Din sociala sida som hjälper dig i många sammanhang, just nu i karriären.

Skorpionen 24 oktober–22 november

Din ekonomi ser fortsatt ljus och spännande ut. Nu sjösätter du eventuella sparplaner och dina drömmar känns närmare än tidigare. Ett nytt jobb kan också bli aktuellt. Ditt sociala liv blomstrar med roliga händelser. Det ser lyckligt ut!

❤️ Kärleken: Runt den 5/5 börjar något som kan likna en ny era i ditt kärleksliv.

✨ Bäst just nu: Den allmänna känslan av medgång präglar ditt liv på alla områden.

Skytten 23 november–22 december

Ditt kärleksliv är riktigt dynamiskt nu. Den 5/5 ger dig en nystart i jobb eller hälsa. Dags för nya, smarta rutiner och mer teknikprylar!

❤️ Kärleken: Ditt kärleksliv är där det händer mest just nu. Singlar kommer att ha flera möjligheter att träffa en ny partner och stadgade kan se fram emot ett härligt socialt liv tillsammans.

✨ Bäst just nu: Kärlekslivet och glädjen runt den 3/5. Flörtigt värre!

Stenbocken 23 december–20 januari

Planer på en resa eller en kreativ dröm som går i uppfyllelse väntar den 5/5. En jobbmöjlighet eller nyheter om inkomster glädjer dig den 7–8/5. På det sociala planet kan livet kännas lite tufft – tjafs med familj eller vänner kan bli tärande och du tenderar att älta.

❤️ Kärleken: En kärleksrelation kan bli ganska konfliktfylld kring den 16/5.

✨ Bäst just nu: Din hälsa är på topp! Du njuter av att träna och rörelsen blir en ventil för alla känslor.

Du är redo att testa nya vägar, vilket leder till att många dörrar öppnas

Vattumannen 21 januari–18 februari

Du är alltid nytänkande och redo att testa nya vägar, vilket leder till att många dörrar öppnas. Den här perioden kan innebära nya, intressanta lärdomar tack vare din nyfikna personlighet.

❤️ Kärleken: Just nu är det lugnt på kärleksfronten. Du är upptagen av annat och det känns mest skönt.

✨ Bäst just nu: Känslan av att utvecklas och lära.

Fiskarna 19 februari–20 mars

Din intellektuella sida intensifieras och du fördjupar dig gärna i läsning. Den 5/5 kan nyheter om en weekendresa eller kortare kurs bli aktuellt. Efter den 15/5 väntar mer tid för dig själv – du har längtat efter att få spendera pengar på nöje och lyx.

❤️ Kärleken: Det här är en flörtig period, präglad av nöje och njutning.

✨ Bäst just nu: En rolig fest med vänner eller grannar.

Läs mer om astrologi och horoskop i Helenas astroblogg.