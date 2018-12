N

u när mörkret tagit ett stadigt grepp om oss vill vi helst stanna inne i soffan och krypa in under en varm filt för att avnjuta en god bok eller kanske en bra tv-serie med någon man tycker om. En sak som gör det ännu lite mysigare är ett väldoftande ljus. amelia har hittat några riktiga godingar som alla finns i butik just nu.

12 doftljus som höjer mysfaktorn

1. Doftljus från WoodWick som doftar glöd med inslag av sprakande skog och bärnsten. Läs mer och köp här.

2. Doftljus från Granit med mustig doft av fikon. Läs mer och köp här.

3. Doftljus från Skandinavisk med doft av tall och gran, liljekonvaljer och åldrat läder. Läs mer och köp här. 4. Doftljus från Victor Vaissier med doft av kanel, kryddnejlika och vanilj. Läs mer och köp här.

5. Doftljus från Compagnie de Provence med doft av vit mysk. Läs mer och köp här.

6. Doftljus från Byredo som hämtat inspiration från den rika doften av bibliotek. Läs mer och köp här.

7. Veganskt doftljus från Mon Sun med dofter av ceder, peppar och patchouli. Läs mer och köp här.

8. Doftljus från Efva Attling med inslag av angelicafrön, enbär, cederträ och läder. Läs mer och köp här.

9. Doftljus från L:A Bruket med en maskulin bas av tobak, cederträ och jordiga doftnoter. Läs mer och köp här. 10. Doftljus från Voluspa med doft av papegojblomma, grapefrukt och lavendel. Läs mer och köp här.

11. Doftljus från Rituals med dofter av granatäpple och vattenmelon. Läs mer och köp här.

12. Doftljus från Maison Margiela med dofter som för tankarna till en jazzklubb i Brooklyn. Läs mer och köp här.