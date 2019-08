5 enkla sätt att öka förbränningen på din promenad – enligt PT:n

Ä

ven om det är njutbart och avstressande att gå i en lugn promenadtakt så kan det vara kul att utmana sig och få upp pulsen ibland. amelias PT Karin Haglund vet hur du ska maxa effekten av din promenad samtidigt som du ytterligare ökar förbränningen. Här ger hon fem tips för att få igång flåset.

1. Intervall-gå

Gå fortare under korta sträckor så att du får upp pulsen, lägg gärna in 4-5 intervaller under samma runda. Du kan till exempel öka farten mellan två gatlyktor, fram till nästa avtagsväg eller uppför en backe.

2. Backträna

Varje gång du kommer till en backe, gå uppför den i hög fart. Ta armarna till hjälp och håll tempot ända till toppen. Superträning för lår och rumpa! Överkurs för dig som vill ha mer: gå nedför backen och ta den en gång till i samma höga tempo.

3. Testa vikter

Häng på dig vikter runt hand och fotlederna, eller promenera i viktväst. Genom att bära på den extra vikten gör du av med fler kalorier och får lite extra styrketräning under promenaden.

4. Räkna stegen

I de flesta mobiler finns en inbyggd hälsoapp som enkelt håller koll på antalet steg och sträckan du går. Eller så kan du ladda ner en app som räknar stegen. Försök sedan att slå ditt eget rekord, vecka för vecka. Att se sin utveckling är motiverande!

5. Gå ut i naturen

Om du vill väcka liv i rumpmusklerna (vem vill inte det?), ge dig ut i terrängen! Hela kroppen mår bra av att röra sig på stigar, i skogen och på ojämna underlag.