rets pollensäsong verkar bli en mardröm för de med pollenallergi. Den varma sommaren förra året verkar ha gjort så årets säsong kan bli den värsta sedan man började mäta pollennivåer för 45 år sedan, skriver Land.

– Det som drabbar allergikerna värst är björk, som kommer i mitten på april. I väst och södra Sverige är det väldigt mycket hängen i björken, säger Åslög Dahl, forskare i botanik vid Göteborgs universitet, till Land.

Al, hassel och björk är tre pollenspridare som verkar bli extra besvärligt för allergiker i år.

Då kommer pollen – månad för månad

Hassel: Kan förekomma i februari, men ofta förekommande i mars och början på april.

Al: Kan förekomma från mitten av februari, men ofta värst i slutet på mars och april.

Alm: Från mitten av april och hela maj är det almpollen i luften.

Björk: Kan finnas från mitten av mars, men i början av maj är det höga halter av björkpollen.

Gräs: Kan förekomma först i maj, men finns som mest från mitten av juni och fram till mitten av augusti.

Gråbo: Vanligt under sensommaren, från juli fram till september. (Källa: Pollenrapporten)

5 vanliga frågor om pollenallergi

Hur vet jag att det är allergi och inte förkylning?



Svar: Typiskt för hösnuva/pollenallergi är att man nyser flera gånger i följd. Vattnig rinnsnuva som inte blir slemmig och besvär med röda, rinnande ögon och näsa är andra typiska symptom.

Kan pollenallergi bli värre?



Svar: Ja, det är ganska vanligt att pollenallergin utvecklas till astma. Astmatiker är 3-5 gånger vanligare bland pollenallergiker.

Hur lindrar jag pollenbesvären?



Svar: Det finns en rad mediciner, också receptfria: tabletter, ögondroppar och allerginässpray. Ha gärna koksaltlösning hemma för att kunna skölja ögon, näsa och öron. Rådfråga på apoteket. Ger receptfria mediciner inte effekt inom två veckor, så sök läkare.

Ofta ska mediciner tas redan innan symptomen uppträder. Följ därefter pollenprognoserna.

Kan jag undvika pollen?



Svar: Bara delvis. Vid torrt och blåsigt väder sprids pollen, men halterna minskar efter regn.

Halterna är ofta lägre vid havet. Torka inte tvätt utomhus och träna inte ute under pollensäsongen. Undvik kontakt med pälsdjur – pollen fastnar lätt i pälsen. Skölj gärna ur ditt hår på kvällen. Ha dörrar och fönster stängda, eller prova pollennät som finns att köpa på större byggmarknader.

Kan jag bli av med allergin för gott?



Svar: Vaccinationer är hittills det enda sättet att behandla själva allergisymptomen. De flesta får en lindring av symptomen och många blir helt besvärsfria. Risken att allergin utvecklas till astma minskar också med vaccinationer. Behandlingen är däremot besvärlig, med åtskilliga sprutor under flera års tid.

Så vet du om du är allergisk eller bara förkyld

Du kanske börjar misstänka att den där årliga förkylningen inte är en förkylning. Kan det – hemska tanke – vara allergi? Om du nyser i serier istället för enstaka gånger så är det troligen så. Om du dessutom känner att det kliar, är snuvig och får rinniga röda ögon är det tecken på att du lider av allergi.

Behandla så här:

Testa receptfria allergitabletter i två veckor. På apoteket finns en uppsjö receptfria allergitabletter ellerantihistamintablett. Ta en tablett varje dag. Om du har besvär just med rinnande och röda ögon kan du testa ögondroppar. Den som har problem med nästäppa ska prova nässprej med kortison. Men till skillnad från allergitabletterna så kan det ta upp till fyra veckor för kortisonsprejen att verka. Ge inte upp!

Blir du bättre av medicinerna så vet du. Ha gärna koksaltlösning hemma för att kunna skölja ögon, näsa och öron. Ta helst medicinerna redan innan symtomen uppträder. Följ pollenprognoserna för att se.

Sök vård och hjälp

För en del hjälper inte de receptfria medicinerna och du känner dig tung, trött och febrig. Lägg till kliande, röda och rinnande ögon samt täppt eller rinnande näsa. Och nysningar. I det här läget är det bra att ta kontakt med din vårdcentral eller husläkare och göra en utredning så att du vet vilka pollen som plågar dig.

Vissa får också besvär från lungorna. Det är inte helt ovanligt att pollenallergi utvecklas till astma så var uppmärksam!

Behandla så här:

Sök läkare direkt om du får andnöd och besvär från lungorna. Astma är inget du behandlar hemma.

Dags att vaccinera

Om din allergi påverkar din livskvalitet finns det numera bra sätt att behandla allergin, så bra att besvären till och med kan försvinna. Behandlingen kan vara jobbig eftersom du måste hålla på i tre år, å andra sidan kan du slippa allergin nästan helt.

Behandla så här:

Hyposensibilisering innebär att du utsätter kroppen gradvis för just det du är allergisk emot, med hjälp av sprutor eller tabletter. Du ökar då motståndkraften mot allergin.

Blandallergiker är än så länge hänvisade till sprutorna. Under de första sju veckorna tar man en spruta i veckan. Efter sju veckor tas sprutorna mer sällan, en spruta var sjätte vecka under tre års tid. För gräspollenallergiker finns numera ett nytt och smidigare sätt att vaccinera – med tabletter. Och det gäller både barn och vuxna. Grazax heter medicinen som du låter smälta under tungan, en tablett varje dag under tre års tid.

