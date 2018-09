Mia Skäringer om sin kroppshets: ”Jag försökte till och med ligga snyggt”

MIA SKÄRINGER

Ålder: 42. Familj: Maken Gabriel Lázár, barnen Alfred, 18, Heli, 15 och Leelo, 6. Gör: Skådespelare, manusförfattare, komiker. Gör podden Skäringer & Mannheimer tillsammans med Anna Mannheimer. Aktuell med: Tv-serien Kroppshets (premiär 20 september på SVT). I november gör hon turnén Avig Maria – No more fucks to give.