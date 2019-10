A

tt ha fullt upp och försöka få ihop livspusslet med familj, jobb och vänner är stressigt för många. Men stressen i sig behöver inte vara dålig. Det är ofta bristen på återhämtning som är den största faran.

Återhämtningstestet finns längst ner i artikeln

– Istället för att stå på ett ben och balansera gäller det att inse att livet är som en gungbräda. Det är okej att gunga upp högt åt ena hållet och stressa, om du sedan gungar tillbaka lika högt åt det andra och pausar, säger journalisten och författaren Catharina Enblad.

Återhämta dig på rätt sätt

Tillsammans med Henrik Fexeus, beteendeexpert, programledare och författare, har Catharina skrivit boken Reload – Så blir du återhämtningssmart som ger praktiska tekniker och tips för hur du kan pausa på rätt sätt, både fysiskt och psykiskt.

Vardagspauserna, reloadsen, kan handla om alltifrån att titta ut genom fönstret eller djupandas vid kaffeautomaten på jobbet till att ta en grubbelkvart, lunchlyxa eller testa en tangokurs.

– Många pratar om positiv och negativ stress. Men om du stressar utan återhämtning spelar det ju inte så stor roll om du upplevde att det var roligt när du sprang in i väggen, eller jättetråkigt, säger Catharina.

Genom att hitta din återhämtningstyp kan du forma ett roligare liv

Det handlar om att byta perspektiv och se stress som en naturlig del av vardagen, bara din återhämtning står i paritet med den.

– Genom att hitta din personliga återhämtningstyp kan du forma ett roligare liv där du dessutom orkar mer.

Är du en presterare, som alltid fixar allting hemma och på jobbet, är det kanske inte mer träning du behöver, utan snarare något lugnt, som yoga eller att slänga dig i soffan och läsa en bok. Om du reagerar på stress och återhämtning med att vara den passiva typen som inte kommer igång med någonting handlar det snarare om att lämna soffan och motionera.

– Vi kallar det ”tvärtom-metoden”. Är du till exempel en plikttrogen personlighetstyp behöver du inte säga ja till fler saker, utan istället lära dig att säga nej. Vilken återhämtningstyp du är kan också variera beroende på dagsformen. Själv är jag oftast en presterare, men efter en rejält stressig tid kan jag reagera med att bli helt passiv och ägna mig åt tv-seriemaraton, säger Catharina.

Hon tror att många kvinnor faller in under ”prestera”-typen och är extra utsatta för vardagsstress, inte minst genom att man ofta tar på sig större ansvar för hem och barn.

– Det hänger nog ihop med att vi har så höga krav på oss själva. Vi unnar oss nästan inte återhämtning, vi måste ju ta hand om alla andra först.

Återhämtning kan delas in i fyra delar

Återhämtningen delas in i fyra delar. Sömn, aktiv återhämtning, passiv återhämtning och pauser under arbetsdagen.

– Att lära nytt, som att ta en tangokurs till exempel, är väldigt bra reload. Hjärnan får träna, kroppen får röra på sig, och när du lyckas får du en liten boost som också ger återhämtning.

Ofta är det den aktiva återhämtningen, att träffa kompisar eller gå och träna, som ryker när det blir för mycket i våra liv.

– Att vara återhämtningssmart handlar om att ladda batterierna på rätt sätt utan att skära ner på sådant som du tycker är roligt. Den där tjejmiddagen eller teatern efter jobbet ger ett positivt energipåslag som gör att du orkar mer i förlängningen.

Återhämtning kan delas in i fyra delar:

1. Sömn

2. Aktiv återhämtning

3. Passiv återhämtning

4. Pauser under arbetsdagen

Hur många återhämtningsövningar som behövs under en dag beror på din stressnivå, men det är bra att unna sig olika former av batteriladdning regelbundet under en dag. Om du vill kan du även göra övningarna tillsammans med din partner, dina kompisar, arbetskollegor eller barn.

Hur många återhämtningsövningar som behövs beror på din stressnivå

– Barn gör ju inte som vi säger, utan som vi gör. Om vi visar att vi tar oss tid att varva ner, gå ut och röra på oss och träffa kompisar kan vi också ta bort skammen kring att stressa. Att det är okej, så länge vi också tar hand om oss, säger Catharina.

Test: Vilken återhämtning behöver du?

Ta reda på din vilo-typ! Behöver du ligga mer på soffan eller ska du kicka igång dig själv med aktiv vila? Gör vårt test!

1.

Vad händer när du ska göra en extra krävande uppgift? Försöker du ofta prestera perfekt eller på max? Tar du tag i den för att någon annan vill att du ska det eller blir du matt och har svårt att ens komma igång?

Avsluta följande mening: När jag tränar eller ägnar mig åt en hobby eller ett projekt gör jag det …

a) … för att förbättra mina resultat eller komma längre.

b) … för att en kompis drog med mig och jag inte ville svika.

c) … inte alls, jag blir matt bara av att tänka på att jag borde.

2.

Ofta gör du säkert vardagliga saker utan att det blir en ”grej”, som att laga en halvdan middag och vara nöjd med det. Men har du en tendens att vilja prestera lite extra även där? Eller att försöka laga något som andra gillar? Eller känns hela middagsgrejen bara jobbig att ta tag i?

Avsluta följande mening: Jag äter …

a) … väldigt bra. Jag lagar genomtänkt, bra och näringsrik mat.

b) … oftast mat som någon annan har önskat men jag har lagat.

c) … hämtmat, fryspizza eller något som går enkelt att äta framför en skärm.

3.

Hur mycket arbete får du gjort om dagarna? Jobbar du ofta mer än ordinarie arbetstid för att hinna med allt? Eller blir det kanske en massa extra arbete för dig på grund av att du tar över andras uppgifter? Eller jobbar du ibland mindre än du borde för att du inte riktigt kommer igång?

Avsluta följande mening: Jag jobbar …

a) … många timmar på plats på arbetet men också en hel del när jag kommit hem.

b) … mer än min utsatta arbetstid, jag blir ju ofta kvar för att kollegorna behöver hjälp.

c) … men startsträckan är lång. Jag har massor att göra, så jag vet inte var jag ska börja.

4.

Det är bra att pausa. Men handen på hjärtat, hinner du med att ta återkommande pauser under dagen eller brukar du istället jobba på för att hinna klart? Eller för att hjälpa någon annan? Eller blir pauserna tvärtom längre än de borde?

Avsluta följande mening: Pauser …

a) … tar jag inte i onödan. Jag äter lunch vid datorn, det går jättebra.

b) … skulle jag gärna ta, men det dyker ofta upp något som hindrar mig.

c) … är väldigt viktiga. Så de blir ofta långa.

Kolla ditt återhämtningsresultat!

Flest A?



Du är den presterande:

Du gör, alltså är du. Du hinner massor av saker, mer än vad många tycker borde vara möjligt. Troligtvis gör du det också väldigt bra, även om du själv inte alltid är lika övertygad som andra om resultatet. Då och då stannar du upp och undrar när du ska hinna få återhämtning, men intalar dig själv att det blir efter nästa projekt.

Bra återhämtning för dig: Att bara vara är viktigt för dig. Testa mindfulness, långpromenader och massage. Satsa på skön och lustfylld träning, byt multitasking till singeltasking – fokusera på en sak i taget.

Flest B?

Du är den plikttrogna: Du sätter andras behov framför dina egna. Det är fint av dig att tänka så mycket på andra, sådana som du behövs i samhället. Men om du ska orka fortsätta vara en omtänksam människa måste du komma ihåg att ta hand om dig och ladda dina egna batterier ibland.

Bra återhämtning för dig: Träna på att säga nej och checka hur det står till med ditt kontrollbehov. Boosta dig själv med musik. Hitta på något med en kompis och unna dig mer egentid och roligheter.

Flest C?



Du är den passiva:

Du har massor som borde uträttas, men oroar dig för hur du ska lyckas och vet inte vad du ska börja med. Istället ligger du mest på soffan och mår dåligt utan att lyckas fylla på energiförrådet. Tröskeln kan kännas hög, men när du väl har kommit igång har du massor att bidra med.

Bra återhämtning för dig: Detoxa från film/ tv och slösurfande i soffan och börja motionera eller kör igång med en aktivitet som att sjunga i kör eller spela fotboll.

Testet är hämtat från boken Reload – så blir du återhämtningssmart

Foto: Gabriel Liljevall