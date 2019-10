E

n plötslig nysning. En kittling i näsan, irritation i halsen och ett huvud som börjar känns igenstoppat av bomull. Det tar oftast bara ett dygn från det att du har blivit smittad av förkylningsvirus tills de första symtomen dyker upp. Vanligast är att symptomen håller i sig några dagar, och att du efter en till två veckor mår bra igen.

Men tänk om du kunde förkorta den där förkylningsveckan? Eller: tänk om det gick att skippa förkylningen helt? Nu i förkylningstider är tipsen från kollegorna om huskurer och naturläkemedel många. I ett försök att reda ut det hela tog vi kontakt med en läkare och en hälsorådgivare för att se om det går att bli frisk från en förkylning snabbare.

Hälsokostrådgivaren Maarit Thörn Huotari jobbar på Life, och menar att det visst går att bli frisk från en förkylning snabbare.

– Till någon som börjar känna sig förkyld rekommenderar jag en immunsupport-brustablett som innehåller zink, C-vitamin och fläderbärsextrakt. Jag vet kunder som har bromsat sin förkylning med den. Om någon känner av halsen, om det känns lite tjockt eller gör ont att svälja, rekommenderar jag manukahonung som är antibakteriell och antiinflammatorisk. Men det bästa är såklart att förebygga, så att förkylningen inte ens dyker upp, säger Maarit.

Förutom grundläggande bra vanor så som sömn, motion, varierad kost och god handhygien finns det tre saker som hälsokost-experten rekommenderar till alla.

– Mjölksyrabakterier eftersom så mycket av immunsystemet sitter i tarmen, d-vitamin alla månader som innehåller bokstaven R, alltså från september till april, och till sist C-vitamin som boostar immunsystemet.

Hälsokostrådgivaren: Mina rekommendationer mot förkylning

Maarit menar att det med dessa tre går att förebygga, förkorta och kanske till och avbryta en förkylning innan den har hunnit bryta ut. Hon understryker särskilt vikten av att ta d-vitamintillskott inte bara för immunförsvaret, utan även för att förebygga benskörhet och för vår mentala hälsas skull. Men om jag tar tillskott av mjölksyrabakterier, d- och c-vitamin, kan jag ändå bli förkyld?

– Jo, det kan du, men det är sällan det bryter ut ordentligt så att du blir väldigt sjuk. Ta mig till exempel; jag äter de tre tillskotten, har barn i tre olika skolor och träffar många personer med förkylning så jag är ganska utsatt, men blir väldigt sällan sjuk. Om jag inte hade ätit mjölksyrabakterier, d-vitamin och c-vitamin hade jag säkert haft sämre immunförsvar.

Läkaren Gerda Nilsson, som jobbar på Min Doktor, håller med om att ovan nämnda är bra för kroppen, men håller inte med om att de är nödvändiga för alla.

– Allt beror på hur du äter. Om du äter varierad mat, har en bra mage och mår bra generellt behöver du antagligen inte ta några tillskott alls, förutom d-vitamin som är bra att ta häruppe i Skandinavien där vi har mindre sol.

Det finns ingen forskning som stöder till exempel torskspray eller röd solhatt-produkter

På apotek och i hälsokostbutiker finns många produkter som sägs stoppa förkylningar – bluff eller båg?

– Det finns ingen forskning som stöder till exempel torskspray eller röd solhatt-produkter. Just röd solhatt eller echinacea bör du faktiskt vara försiktig med om du tar andra mediciner eller blodförtunnande.

Många verkar ju ändå känna att de här produkterna fungerar – är det bara placebo?

– Jo, så kan det vara. Men placeboeffekten är väldigt effektiv! Om vi bara tror på någonting så kan det funka. Hjärnan är otrolig på många sätt.

Så botar du förkylningen och blir av med den snabbt, enligt läkaren

När de första symptomen för en förkylning kommer krypande är det bäst att försöka mota det genom att stressa ner, vila, äta vitaminer och se till att dricka och äta ordentligt, menar läkaren Gerda Nilsson. Det är inte heller bra att frysa, eftersom kroppen då får lite sämre ork till sitt immunförsvar.

– Men vila behöver inte betyda sängliggande, utan att du inte ska stressa. Du kan oftast jobba, men åk hem i tid och jobba inte över. Försök också sova mycket, gärna mer än de rekommenderade åtta timmarna om du är trött.

Något Gerda Nilsson starkt avråder ifrån är ansträngande fysisk aktivitet samt febernedsättande- och antiinflammatoriska läkemedel. Hon berättar att feber är kroppens egna sätt att genom värme ta död på bakterier och virus.

– Om du tar febersänkande tabletter så sänks febern, vilket kan förlänga sjukdomstiden då kroppen behöver höja temperaturen för att döda bakterier och virusinfektion. Så feber under cirka 40,5 grader är inte farligt att härda ut några dagar för en frisk individ.

Hon rekommenderar istället att klä av dig, bada i ljummet vatten eller vädra om du har feber.

– Många tror att feber är något farligt, men det är det inte! Vissa kanske tar smärtlindring för att kunna jobba, men det är kontraproduktivt. Då är det bättre att inte ta några piller, vila hemma så får du en kortare sjukdomsperiod och kan vara tillbaka på jobbet snabbare.

Förkylning eller influensa? Symptom på förkylning: Hängig och trött.

Snuva

Täppt näsa.

Hosta.

Heshet.

Ont i halsen.

Tunt slem i halsen.

Ibland värk i kroppen och lättare feber under 38,5.

Ofta övergående på några dagar till en vecka. Symtom vid influensa: Hög feber över 38,5.

Huvudvärk.

Muskel- /ledmärtor.

Torrhosta

Smärtor bakom bröstbenet.

Uttalad sjukdomskänsla.

Rinnande klar snuva.

Rodnad i ögonvitan (konjunktivit)

Ofta långvarande, på 1-2 veckor.

Om man får influensa?

– Ja, om du får influensa ska du definitivt vara hemma, men fortfarande låta bli smärtlindring och febernedsättande. Många säger ”men jag har barn hemma, jag måste orka med dom”… men många orkar ändå. Det går utan smärtlindring!

När får man ta smärtlindring då?

– Du får såklart ta smärtlindring om du har väldigt ont! Vi har alla olika smärtnivåer.

Långvariga förkylningar är inte vanligt, menar läkaren

Klassiska saker som att tvätta händerna noggrant, äta varierad kost, inte stressa och sova ordentligt kan göra dig mer motståndskraftig mot förkylningar. Läkaren Gerda har ytterligare ett knep för att mota förkylning.

– Skölj näsan med saltvattenlösning, fem deciliter 37-gradigt kranvatten med en tsk salt, använd gärna näskanna eller nässug. Näsan är som ett filter du kan rensa. Jag rekommenderar att göra det dagligen, i förebyggande syfte.

Men att helt ta bort förkylningar går inte. Att leva ett liv utan att någonsin bli förkyld är en omöjlighet, berättar Gerda. I så fall skulle vi behöva leva i en helt steril miljö. Vuxna får ungefär två till tre förkylningar per år och eventuellt några fler under småbarnsåren. Barn får cirka sex till åtta förkylningar per år.

Vissa är förkylda så himla länge – vad beror det på?

– En förkylning håller i sig från några dagar till en vecka. Många som har långdragna förkylningar har ofta inte samma förkylning utan nya infektioner efter varandra. Ofta har personen ett eller två dygn där man känner sig bättre eller helt återställd, för att sedan bli förkyld igen. Då är det ett nytt virus, säger Gerda.

Många som har långdragna förkylningar har ofta inte samma förkylning utan nya infektioner efter varandra.

Inkubationstid och smitta vid förkylning

När kan jag gå till jobbet om jag har varit förkyld?

– Jag tycker inte du behöver vara hemma om du har en vanlig förkylning, men följ givetvis din arbetsgivares rekommendation.

Men tänk om jag smittar mina kollegor?

– Ja, jo, men en vanlig förkylning är ju inget allvarligt. Du behöver kanske vara hemma max en dag om din näsa rinner konstant eller om du tappar rösten.

Så slutligen: Går det att bli frisk från en förkylning snabbare?

– Ja, det går. Genom att stressa ner direkt vid de första symptomen, sova ordentligt och undvika febernedsättande eller smärtstillande utan istället låta kroppen jobba själv.

Bli av med förkylningen snabbt – 3 tips:

… Från hälsorådgivaren Maarit Thörn Huotari:

D-vitamin. När det blir mörkare ute behöver vi hjälpa naturen på traven genom att tillsätta d-vitamin alla månader med bokstaven R, från september till april. Mjölksyrabakterier. Stor del av kroppens immunsystem sitter i magen, och genom mjölksyrabakterier hjälper du tarmfloran. Du får inte i dig tillräckligt från kosten. C-vitamin. En riktig boost för immunförsvaret! Det går att komma upp i tillräcklig mängd C-vitamin via kosten, men då behöver du äta enorma mängder.

… Från läkaren Gerda Nilsson:

Vila och sov. Om du upplever mycket stress på jobbet kan du vara hemma, annars går det oftast bra att jobba trots att du är förkyld. Nässpray! Antingen med koksalt eller spray med avsvällande verkan. Ha som vana att skölj igenom näsan med saltvattenlösning. Gör det gärna en gång dagligen i förkylningstider. Låt bli smärtlindrande och febernedsänkande! Feber är kroppens eget sätt att ta död på virus och bakterier.

Huskurer och naturläkemedel mot förkylning? Detta säger vården!

C-vitamin

”Det finns inget vetenskapligt stöd för att C-vitamin vare sig hjälper eller förebygger förkylning.”

Vitlök

”Många anser att vitlök förebygger och botar förkylning. Men liksom för andra huskurer finns det inga vetenskapliga bevis för en sådan effekt.”

Naturläkemedel

”I Sverige finns det flera naturläkemedel som är godkända för att lindra förkylningssymtom. Några är gjorda av växten echinacea, röd solhatt. Det finns inga vetenskapliga bevis för att naturläkemedel har avsedd effekt när man är förkyld.”

Källa: 1177.se

Om förkylningen ändå bryter ut, såhär tar du hand om dig själv:

Stanna hemma – Om det är en kraftig förkylning kan det vara bra att stanna hemma första dygnet. Om du får feber ska du vara hemma tills febern har gått ner. Vila – Du behöver vila, men du behöver inte ligga till sängs hela dagen. Att vara uppe kan vara bra, men om du har en infektion i kroppen ska du inte träna. Drick – När du har feber förlorar kroppen mer vätska, och därför behöver du fylla på med dryck. Om du har hosta är det också bra att dricka mer, eftersom dryck gör slemmet mindre segt. Koksaltslösning – Om du är täppt i näsan kan du först testa nässpray eller –droppar med koksaltslösning. Du kan även göra egen genom att blanda ett kryddmått salt i en deciliter vatten och värma om du vill, och använda nässköljare. Varmt och kallt – Om du har ont i halsen kan det vara skönt att dricka något varmt, som te, eller äta något kallt som glass eller yoghurt. Höj huvudet i sängen – Om du är täppt i näsan eller hostig kan du bädda med en kudde under madrassen för att slemhinnorna ska bli mindre svullna. Ha gärna svalt i sovrummet.

Källa: 1177