Stor svampguide: hemliga svampknep och enkla recept

reppa korgen och ge dig ut i skogen! Sensommar och höst betyder svampplockning. Och svamp är inte bara gott, det är även en bra källa till vitaminer och mineraler. Kantarellen är extra hälsosam, eftersom den är den näst rikaste D-vitaminkällan, efter fiskleverolja.

Här har vi samlat våra bästa tips och råd för att lyckas bli en mästare på svampplockning!

Steg 1: Plocka rätt svampar!

Vilka svampar ska du hålla utkik efter? I svampskogen gäller regeln ”hellre fälla än fria” – så plocka inte svamp du är osäker på. Här är ett par vanliga matsvampar som är smarriga att tillaga.

BLEK TAGGSVAMP

Beige svamp med blek, taggig undersida. Finns i de flesta skogar från augusti till oktober. Obs! Förväxla inte med den icke-ätliga vita taggsvampen. Mild smak.

KARLJOHANSSVAMP



Ståtlig svamp med brun, välvd hatt. Svampfoten är vit eller ljusbrun med vitt ådernät. Finns i både barroch lövskog och har en nötig, mild smak. Passar i grytor och såser.

TRATTKANTARELLER



Gulbrun, gänglig svamp vars fot är ihålig. Hatten är formad som en tratt. Finns över hela landet i mossig barrskog från höst till senhöst. Har en mer skogig smak än kantarellen, passar i grytor, soppor och såser.

OSTRONSKIVLING



Ostronskivling är perfekt att ersätta champinjon med. Prova i omelett, i wok, i svampsås på potatismos eller till en god biff. Smaken är mild och konsistensen fin.

BLOMKÅLSSVAMP

En av våra godaste matsvampar, fantastisk att fritera!

Passar till all sorts matlagning, men är mindre lämplig att torka då smaken kan bli något besk. Växer på marken intill stammen på stora, gamla tallar.

SMÖRSOPP

Perfekt matsvamp med gula rör, vit fot och brun hatt. Smörsopp växer ofta i stora mängder längs skogsvägar och dikesrenar i slutet av augusti. Då man rensar svampen ska man dra av hatthuden och skära av stammen.

CHAMPINJONER

Champinjoner odlas till största delen, men det finns vilda varianter, som ängschampinjon, snöbollsbollschampinjon, kungschampinjon och knölchampinjon som alla ser lite olika ut.

OBS! Förväxla inte champinjon med vit flugsvamp. En bra tumregel är att champinjoner aldrig har helvita skivor och aldrig står i en strumpa. Är du osäker? Kolla upp ordentligt eller köp hellre i butik.

GULA KANTARELLER

Känns igen på sin gula fruktkropp och vågiga hattkant. Godast att smörsteka och lägga på rostat bröd.

STOLT FJÄLLSKIVLING

Eftertraktad matsvamp, ser ut som en sagobokssvamp. Stolt fjällskivling har bruna fjäll på ljus botten och har en söt och nötaktig smak.

Packa rätt för en dag i skogen

Fyll termosen och gör dig redo för en skogstur. Detta är bra att ha:

Korg att bära i. Lägg en extra papperspåse i botten i fall att du råkar på en riktig svampskatt!

Pensel för att borsta bort smuts.

Kniv. Skär bort dåliga delar och rensa svampen på en gång!

Mobiltelefon med laddat batteri. Viktigt ifall att du skulle villa bort dig.

Skogens guld!

De flesta är ute efter gula kantareller, det är en stor favorit. Täta, svårtillgängliga skogar, gärna stenigt och backigt – här trivs skogens guld som bäst. Välj blandskog, med mossa och gärna lite gräs för störst chans att hitta kantarellerna.

Panta plastpåsen!

Visst kan det kännas smidigt med en plastpåse men faktum är att svamparna, med sitt höga innehåll av vatten, behöver god ventilation – vilket de inte får i en plastpåse. I en korg eller papperspåse, däremot, kan svampen både andas och få utrymme.

Slösa inte på svampen

Hur mycket svamp behöver du – egentligen? Var schyst och plocka inte mer än vad du kan ta hand om. Gå hellre ut på flera svampturer (frisk luft är ju som bekant bara bra).

Rensa i ett race!

Låt inte läckerheterna ligga – ta hand om svampen direkt när du kommit hem. Grovrensa först i skogen för att få bort smådjur, finrensa hemma. Ett tips för att snabbt få bort småskräp från svampen är att vispa ner mjöl i vatten i diskhon. Lägg sedan i den grovrensade svampen, vänd runt försiktigt – och voilà så sjunker skräpet till botten med mjölet!

Surfa rätt på en svampvän

Ingen svampexpert (än)? Lär av proffsen och gå ut i skogen med någon som kan sina soppar och skivlingar. I facebookgruppen Svamp-klapp samlas nära 34 000 svampentusiaster från hela Sverige, så in och sök! Kanske din nya bästa kompis gömmer sig just här?

Ducka missarna – med mobilen

Med appen Svampguiden har du alltid en digital svampbok till hands. Särskilt bra om du är nybörjare och osäker på vilka som faktiskt går att äta och inte. Den bästa funktionen? Svampnyckeln, där du själv kan avgöra vad det är för svamp du plockat genom att svara på enkla ja- och nej-frågor som ”Har svampen skivor under hatten?” och ”Har den en ringformad strumpa runt foten?”.

Kunskapsboosta med kortspel

Umgås med varandra samtidigt som ni lär er mer om svampar. Svampspelet går ut på att samla svampar i respektive familjer som soppar, flugsvampar eller buksvampar. Den som först prickar rätt på flest svampar i varje svampfamilj vinner! Spelet innehåller 53 kort och passar 2-4 spelare.

Frys in & spara

Ta hand om svampen på bästa sätt så att du kan njuta av den länge.

Gör så här:

1. Förkoka svampen i sin egen vätska tillsammans med ½ tsk salt per liter svamp.

2. Låt koka i cirka 10-15 minuter under lock. Tillsätt lite vatten om svampen är torr.

3. Frys in.

Dryga ut kantarellerna

Dålig kantarellskörd i år? Gör smör av dem!

Gör såhär:

1. Rensa och lägg kantarellerna i en tjockbottnad kastrull tillsammans med ett halvt paket smör (125 gram).

Låt puttra under lock i 40 minuter.

2. Ta upp svamparna och stek dem. Smaken av kantarellerna finns dock kvar i det kvarvarande smöret i kastrullen, så tillsätt nu resten av smöret (ytterligare 125 gram) och rör om.

3. Häll i en liten form, låt stelna i kylskåp och använd sedan som aromsmör. Mums!

Frågor och svar om svamp

Tv-kocken och kokboksförfattarinnan Jessica Frej svarar på läsarnas frågor om svamp.

Fråga 1:

Vilket är det bästa sättet att ta vara på svamp?

Är det frysa, torka eller förvälla? Och hur använder jag bäst de olika -metoderna? /Sofie

Jessicas svar: Torkad svamp kan användas i mycket

Hej Sofie! Jag torkar alltid svamp, sedan låter jag den koka mjuk i grytor, köttfärsås eller liknande. Ska jag ha svampen i en sås så mortlar jag den och smular i för smak. Vill jag steka den så blötlägger jag den i några timmar innan och steker sedan. Hoppas detta kan inspirera!

Så torkar du svamp:

Ta svampen och bred ut den på ett tidningspapper eller hushållspapper på en plåt. Ställ in dem på lägsta värme i

en varmluftsugn. Nu är det viktigt att temperaturen i ugnen inte når över

50 grader. Om ditt svampsjälvförtroende är på topp kan du testa att torka den i ett torkskåp eller någon annan plats där miljön är tillräckligt torr och varm. Under tiden som svampen knastrar till sig i ugnen ska du med jämna mellanrum röra runt den. Svampar vill inte ligga för tätt under torknings-processen, då finns det risk att de möglar. En färdigtorkad svamp ska vara knastertorr. Så torr att den kan smulas sönder. Förvara i en glasburk med tätslutande lock.

Fråga 2: Kan jag pickla svamp?

Jag älskar att plocka kantareller och har ett riktigt guldställe som nästan bara jag vet om. I år vill jag testa att pickla svamp, hur gör jag det bäst? /Katja

Jessicas svar: Rensa, krydda och lägg i lag

I din pickles-lag kan du ha i vilka smaksättningar du vill; kryddor, vitlök, örter … Jag saltar den rensade svampen rikligt, sedan låter jag den stå i några timmar. Sedan får den rinna av och så häller jag den i en ren glasburk för att till sist hälla på ättikslag som fått svalna av.



Så picklar du svamp:



Ingredienser:

1 dl ättika, 12 %

1,5 dl vatten

1,5 dl socker

Örter och kryddor

Koka upp -ättika, vatten och socker. Smaksätt med kryddor och örter som du gillar, exempelvis lagerblad, peppar och senapsfrön. Låt svalna något. Lägg svampen i en väl rengjord glasburk med lock och häll ner vätskan. Förvara i kylskåp.

