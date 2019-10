Fråga: En fråga har gjort mig väldigt fundersam på sistone. Jag tar tillskott av magnesium, järn, D-vitamin, B-vitaminer och C-vitamin. Jag upplever att jag blir mycket piggare (är vegetarian sedan många år tillbaka) och jag vill dessutom tänka proaktivt kring min hälsa. Jag vill inte bara ­överleva, utan må så bra jag bara kan och minska risken för sjukdomar. Bland annat MS är ju kopplat till låga nivåer av D-vitamin.

Men nu har jag hört att vissa tillskott även kan vara ”bra” för cancerceller – att vi kan bli sjuka av att ta tillskott? Hur ska man tänka egentligen? Vad rekommenderar du? Jag äter till exempel 60 mikrogram D-vitamin varje dag under den mörka årstiden – är det för mycket? /Förvirrad hälsojunkie

LÄS OCKSÅ: Är det nyttigt med kombucha? Det här visar forskningen

Näringsfysiologen svarar: Ta bara kosttillskott vid behov

Tack för en mycket bra fråga. Generellt sett kan man säga att tillskott bara ska användas när man har brist eller väldigt lågt intag. Som vegetarian, eller vid andra typer av uteslutande kost, finns en risk för att man får i sig för lite av olika näringsämnen. Just järn, B12 och D-vitamin är utmanande att få i sig tillräckligt av när man utesluter animalier.

Även livsnödvändiga ämnen kan bli giftiga i stora mängder

Brist på vitaminer och mineraler kan kopplas till ökad risk för olika sjukdomar. Det är lätt att tänka att mer ger större skydd, men så är ju dessvärre inte fallet. Även livsnödvändiga ämnen kan bli ­giftiga i stora mängder. Toxiciteten, det vill säga giftigheten, hos olika vitaminer och mineraler varierar mycket. En del känner man inte ens till någon övre gräns för, medan andra är lättare att nå upp till för höga nivåer av. Just järn är ett exempel som man inte bör ta tillskott av om man inte har brist. D-vitamin är väldigt omdiskuterat, fram­förallt var den övre gränsen ligger och om våra rekommendationer på 10 mikrogram verkligen täcker behovet. Vid överdrivet intag av D-vitamin kan man få förkalkning av vävnader i kroppen, det vill säga att det lagras in kalcium där det inte ska. Mer är alltså inte bättre. Antioxidanter har vi inga näringsrekommendationer för. Men D-vitamin kan absolut vara intressant att ta tillskott av för oss här i Sverige, under den mörka och långa vintern.

I några studier på tillskott av enstaka antioxidanter, till exempel betakaroten, har man kunnat koppla tillskott till ökad cancerrisk. Jag skulle dock inte gå så långt att jag vill klumpa ihop allt och skrämmas med cancerrisk.

Jag rekommenderar inte tillskott av antioxidanter, utan att se till att ha en antioxidantrik kosthållning. Och låt oss summera det hela med att än en gång konstatera: Mer är inte bättre!

LÄS OCKSÅ: Är ”supermat” verkligen superbra? Vi reder ut det här med näringsinnehåll