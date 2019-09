Kan du bli gråhårig av stress?

B

arack Obama blev, högst inofficiellt, ansiktet utåt för åldrande under sina åtta år vid makten. Efter två mandatperioder hade hans svarta hår förvandlats till en helgrå frisyr, och många tyckte sig se ett självklart samband mellan hans pressade jobbsituation som USA:s president och hans stegvis grånande hår. Men blev han gråhårig för att han stressade under en längre tid, eller var det för att han helt enkelt åldrades under samma period?

Processen till grått hår kan sättas igång snabbare om man utsätts för stress

En del människor behåller sin ursprungliga hårfärg långt efter att de har passerat pensionsåldern, men desto vanligare är det att de första gråa hårstråna poppar upp vid 40-strecket. Så om man ska tro på uttrycket ”det ger mig gråa hår” – innebär det att ålderdomshemmens få kvarvarande naturliga brunetter har levt ett stressfritt liv?

– Jag tror absolut att stress och grått hår kan ha ett samband. Det har gjorts väldigt få studier på stress och grått hår, men om jag skulle göra en helt ovetenskaplig bedömning baserad på min erfarenhet så skulle resultatet bli ett klingande ja, säger Annie Ankervik, frisör och stylist på Dom hairdressing.

Hon menar att det som händer i din kropp, allt­ifrån hur du mår till hur du äter och sover, syns på håret och påverkar dess kvalitet och utseende.

– När mina kunder kommer in och har gått från att ha ett friskt hår till ett livlöst, tunt eller grått hår frågar jag hur de mår. Svaret blir alltid ”Jag är så extremt stressad” eller ”Jag förlorade nyss en anhörig”, säger Annie.

Men vad händer i håret när det blir grått?

– Våra hårsäckar producerar melanin, ämnet som ger håret sin färg. Det finns tre sorter, det ljusa, det mörka och det röda, där de två sistnämnda innehåller mer pigment och ofta ger grövre hårstrån. Att du blir gråhårig beror på att det inte längre produceras något pigment i hårsäcken.

Eller grått och grått – vitt är den rätta benämningen, enligt Annie.

– Det finns inga gråa hårstrån, de är alla kritvita. Men när de blandas upp med din tidigare hårfärg så upplevs håret som grått.

Ingibjörg Jonsdottir, professor och verksamhetschef på Institutet för stressmedicin, säger däremot att tesen om att stress ger grått hår inte alls stämmer. Få personer har den graden av påfrestningar i livet som skulle kunna ge så stora förändringar som grått hår.

– Vi måste skilja på den typ av akut stress som är en del av livet och på belastningar som finns under en längre period, utan återhämtning. Det är då vi kan börja prata om att man kan få symtom som sömnproblem, huvudvärk och värk.

Det är dock väldigt individuellt hur vi påverkas.

– Vissa upplever symtom från magen, andra får huvudvärk, men detta är sällan något farligt och kräver inte att vi söker hjälp för det. De mesta går över efter en period av vila och återhämtning.

Är vi mest stressade i den ålder då gråa hårstrån ofta dyker upp?

– Det finns teorier som visar att kvinnor mitt i livet, som har familj och gör karriär, är mycket belastade. Det brukar lugna ner sig i 50–60-års­åldern, då skiter man helt enkelt i att stressa upp sig över sådana saker.

Enligt genforskaren Leif Andersson, professor i funktionsgenomik vid Uppsala universitet, är det enda som säkert fastslagits att grått hår har med gener och arv att göra. Han berättar att studier har gjorts på möss, där forskare har studerat den så kal­lade MITF-genen. En gen som gör att pigmentcellerna producerar melanin, alltså färgen på hårstrån.

I en studie publicerad i Plos Biology upptäckte forskarna att om man har genetiska anlag för att få grått hår i förtid så kan processen sättas igång snabbare om man utsätts för infektion eller stress.

– Tydliga studier på möss visar att liknande saker kan ske med människor – att processen kan sättas igång snabbare om man utsätts för stress. Men i första hand är det ärftliga faktorer som styr vid vilken ålder man utvecklar gråhårighet som människa, säger Leif Andersson.

Behåll dina gråa strån! Som kvinna ska man alltid föryngra sig, medan männens gråa hår ger pondus”

Men oavsett om det är generna eller livsstilen som påverkar mest så är gråa hårstrån ett ofrånkomligt faktum i de flesta fall. Förr eller senare blir de flesta gråhåriga, enligt frisören Annie Ankervik.

När blir vi gråhåriga?

– Det vanligaste är att vita hårstrån dyker upp i 30–35 årsåldern. Jag är själv 32, och på mina jämngamla kompisar börjar stråna ploppa upp här och där. Män verkar få vitt hår något senare, men mer snabbt accelererande, säger hon.

Blir de gråa stråna fler om vi rycker av dem eller är det bara en myt?

– Det tjänar inget till att rycka av dem, du får antingen tunnare hår eller så blir stråna spretigare och styvare när de växer ut igen.

Vad ska man göra om man upptäcker gråa strån?

– Behålla dem! Enligt samhället ska man som kvinna alltid föryngra sig medan männens gråa hår ger pondus, det tycker jag känns trist. Jag tycker att du ska omfamna ditt gråa hår!

Det här kan också ge dig grått hår: