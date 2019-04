”Jag behöver gå ner i vikt – hur lyckas jag?” – amelias expert svarar

”Jag har samlat på mig många kilos övervikt och börjat få ont i kroppen. Jag sitter stilla mycket i mitt jobb, vilket inte gör saken bättre. Nu inser jag att jag måste göra något – inte bara hoppa på ännu en kortsiktig diet eller börja tokträna i en vecka för att sedan åter fastna i soffan. Hur ska jag lyckas genomföra förändringen?” /Maria

Experten svarar: Börja lugnt! Du behöver hitta motivationen och ditt ”varför?”. Varför vill du gå ner i vikt? Varför vill du äta nyttigt och börja träna? Svaren på de frågorna kan vara viktiga nycklar till att du lyckas genomföra en förändring och behålla den. Dina målbilder ska absolut inte innehålla några rädslor som: ”Tänk om jag inte lyckas nå mina mål? Vad händer om jag misslyckas ännu en gång?” och så vidare. Ditt varför ska innehålla glädje och ge dig inspiration och värme. När du börjar förstå vad dina önskade lägen är, ditt varför, så kan du skriva ner dem och lägga upp en långsiktig tidsplan.

Små korta pass hjälper otroligt mycket.

Du behöver också bli påmind om din målbild dagligen, därför är det viktigt att du skriver ner den och sätter upp någonstans där du ser den varje dag. Börja med träningen i lugn takt. Till exempel genom att få in små korta pass av rörelse varje dag. Här kan du gärna även lägga in olika former av återhämtning, som yoga eller meditation. När du börjar röra dig så kommer cirkulationen i kroppen igång och ämnesomsättningen ökar. Små korta pass hjälper otroligt mycket. Utöka allteftersom. Och, kanske viktigast av allt, en viktig nyckel till framgång är att acceptera hela dig, oavsett om du har några extra volanger här och där. Att stärka din självbild är en träningssak, och den påverkas framförallt av din inre dialog. För att stärka den kan du exempelvis skriva i en brabok varje dag.

Gör så här:

Skriv tre saker du gjort bra idag, som du är stolt över att du gjort.

Skriv tre saker du är tacksam för.

Skriv tre saker du behöver hjälp med. Att beakta även det vi behöver hjälp med ger en lättnad och hjälper dig att bli av med saker som annars kan skapa ett ältande.

Varmt lycka till!

/ Jenny

