rdet Doula är grekiska och betyder “kvinna som ger omvårdnad”. För många är ordet doula någonting nytt, men kvinnor har hjälpts åt att föda barn i alla tider. I organisationen ODIS (Organisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverige), ser man ett ökat intresse – både i att utbilda sig till doula och att anlita en doula.



Tove Lundlycke är doula och vice ordförande i ODIS. Hon reder ut alla frågetecken kring doulande, vare sig du vill anlita en doula eller själv är sugen på att utbilda dig till doula.

Vad är en doula?

– Det är en person som ger stöd åt den som föder och den som eventuellt är partner. Båda delarna är lika viktiga. Partnerns kan känna en känsla av maktlöshet, men hen ska ju också bli förälder och genomgår en egen process. Vi doulor pratar om att skydda och värna förlossningsupplevelsen, för alla inblandade.

Kan man leva ekonomiskt på att doula?

– Det är jättesvårt att leva på bara doulandet. Ett doulauppdrag innehåller en lång period, runt fem veckor, med dygnet runt-jour som man måste låsa upp för en klient. Vilket gör att man ofta bara tar en klient per månad för att inte krocka förlossningarna. Det räcker inte långt ekonomiskt.

Går doulandet att kombinera med andra yrken?

– Ja, den största mängden doulor har ett helt annat förvärvsarbete, vilket ställer krav på en flexibilitet hos arbetsgivare och arbetets natur. De flesta använder sig antingen av faktureringsföretag eller driver eget företag. Många som har eget företag erbjuder även tillexempel placentainkapsling, gravidyoga eller förlossningsförberedande kurser.

Vad kostar det att anlita en doula?

– Det beror på geografiskt läge och hur mycket erfarenhet doulan har. Beroende på kompetens kostar det mellan 3000-18 000 kronor.

Doula i siffror Grundutbildningen till att bli doula kostar mellan 5800-10500 kronor. Under 2017 utbildades 57 doulor och under 2018 utbildades 64 stycken. ODIS har i dagsläget 103 stycken aktiva Doulor som är medlemmar. Utöver det finns det flera aktiva doulor, men som inte är ODIS-medlemmar och därför inte går att räkna. Det kostar mellan 3000-18 000 kronor att anlita en doula. Priset är beroende av geografiskt läge och hur mycket erfarenhet och kompetens doulan har.

Hur kan ett doula-uppdrag se ut?

– Det kan starta med ett kostnadsfritt första samtal, 30 minuter på ett café eller via telefon, där man ser om man är en match helt enkelt. Sedan tecknar man avtal och har ett eller flera församtal där man har förlossningsförberedande samtal, diskutera postpartumperioden och amning, gå igenom tekniker och verktyg som kan stödja inför under och efter förlossning. Sedan stödjer doulan kontinuerligt under hela förlossningen, ibland redan från latensfasen i hemmet, och ses på ett eftersamtal en tid efteråt.

Hjälper ni även till på BB när barnet har fötts?

– I normalfallet avslutar doulan sitt uppdrag efter förlossningen. Familjen brukar ha sin gyllene timme och sen få in förlossningsbrickan, vid den tidpunkten brukar det vara läge för doulan att lämna, förutsatt att allt känns bra och tryggt för familjen. Vid vissa uppdrag kan en såklart behövas längre för att stötta familjen, som vid kejsarfödslar eller när komplikationer uppstår, det ser olika ut helt enkelt.

Och barnmorskorna då, vad tycker de om doulor?

– I de flesta fall mycket positiva eftersom vi blir fler som stödjer familjen och vi bidrar på olika sätt i våra roller. Forskningen har ju påvisat vilka positiva effekter ett kontinuerligt stöd från en utomstående person, som exempelvis en doula, kan ge. Det här vet ju barnmorskorna om och deras mål är ju också att skapa de bästa förutsättningarna under en förlossning. Med den ansträngdhet som råder inom förlossningsvården idag så kan det såklart skapa frustration hos vårdpersonal att vi som doulor har förmånen att få ge kontinuerligt stöd och vara nära familjen på ett sätt som många av dem nog också önskar, men inte möjligt idag.

Har doulor något medicinskt eller juridiskt ansvar?

– Nej vi har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska rekommendationer eller utför medicinska undersökningar. Vi har inget juridiskt ansvar men vi följer våra etiska riktlinjer. Som doula får man aldrig ta beslut åt någon annan person, men vi kan hänvisa till familjens skrivna önskemål och vi kan också stödja familjen att våga fråga mer så att de känner att de kan fatta informerade val.

Är det bara kvinnor som blir doulor?

– Nej, men männen är få. Jag tror att vi har en utbildad manlig doula, men inte någon aktiv. Vi skulle se positivt på fler manliga doulor för att mångfald berikar och somliga säkerligen skulle föredra en manlig doula.

Många pratar om doulaeffekten, vad innebär det? – Det är fördelar som mätts i vetenskapliga studier på effekten av doulor. Det visar att antalet kejsarsnitt, förlossningens längd, behovet av medicinsk smärtlindring och önskemål om ryggbedövning minskar om man har en doula med vid förlossningen.

Angelica sa upp sig för att följa sin dröm:

– Jag ska bli doula

Under systerns förlossning fick hon en uppenbarelse. Angelica Lagergren sade upp sig från sitt fasta jobb för att kunna stötta kvinnor när de föder barn – som doula.

e flesta känner igen Angelica Lagergren som ena halvan av duon Jessica och Angelica i Tvillingpodden, eller från den välbesökta bloggen hon driver på amelia.se. Angelica är i grunden tv-journalist men har genom åren jobbat på olika tidningar som Frida och Veckorevyn.

För många år sedan startade hon en blogg ihop med sin dåvarande sambo, där de skrev om sitt stundande bröllop.

– När vi sedan beslutade att skilja oss stod jag ensam kvar med hus och två barn. Jag behövde rutiner och en säker inkomst, säger Angelica.

Hon tog ett fast jobb på ett skönhetsföretag där hon har jobbat fram till för några veckor sedan, då hon plötsligt sade upp sig.

– Jag sa upp mig från en dag till en annan. Mina kollegor blev nog jättechockade, de visste inget. Men jag kände att jag behövde lyssna till min inre röst.

Stöd även för partnern

Med nya företaget Doulalagergren ska Angelica nu följa sin dröm och bli doula. Ett ganska nytt begrepp för vissa, men en titel som blir allt vanligare i Sverige.

– Att vara doula innebär att jag är ett stöd till paret, inte bara till kvinnan som föder, utan även till partnern. Jag finns där för att skapa trygghet och ett lugn under förlossningen.

Angelica Lagergren Ålder: 33 år Bor: I Sollentuna Familj: Sambon Nicklas, hans tvillingpojkar, 9 år, och barnen Alice och Philip 5 och 4 år Gör: Snart utbildad doula, bloggar på amelia.se, skriver två böcker Det bästa med livet: Att få se nya barn födas

Något som behövs mer än någonsin just nu, då kvinnor föder i korridorer och lämnas ensamma på rummet i flera timmar, menar Angelica.

– Som doula har du inget medicinskt ansvar, jag kommer till exempel inte utföra några undersökningar. Men jag finns där som uppbackning om partnern till exempel vill sova, duscha eller gå på toa, en förlossning kan ju ibland ta ett dygn.

Stödet som doula är både fysiskt och mentalt, men det är alltid den födande kvinnan som bestämmer spelreglerna och upplägget.

– Jag tror att det är lika viktigt med beröring, som massage eller att klappa på pannan, som att prata lugnt och sansat med den födande.

Kostar 10 000 kronor

I november utbildar sig Angelica till doula, då ska hon nämligen gå en fyra dagar lång kurs i Skåne. Där kommer hon att lära sig mer om bland annat olika sorters smärtlindring, förlossningens olika faser, massageteknik, amning och olika förlossningsställningar.

Att anlita en doula kostar omkring 10 000 kronor. Då ingår ofta ett möte innan förlossningen, att vara med och stötta under förlossningen och sedan ett uppföljande möte efteråt.

– Många höjer på ögonbrynet och tycker att det låter dyrt. Men det är verkligen inte bra betalt, hälften försvinner till skatt. Ofta har du som doula även jour tre-fyra veckor innan förlossningen, då måste du vara anträffbar dygnet runt, säger Angelica.

Men tänk om två förlossningar äger rum samtidigt?

– Ja, det är ju en risk man inte vill ta. Jag kommer nog bara vara doula en gång i månaden för att kunna fokusera på en i taget. Vissa dolour ingår i nätverk, vilket gör att någon annan doula kan dyka upp om du blir sjuk eller om förlossningar krockar.

Angelicas plan är att marknadsföra sig genom sina sociala medier, och därigenom nå ut till kunder. Att gå runt ekonomiskt, enbart som doula är tyvärr inte möjligt, tror Angelica.

– Jag gör inte detta för att bli rik, utan för att det är så fantastiskt. Många doulor är egna företagare, och arbetar mest som doulor vid sidan av ett annat jobb.

Angelica kommer att kombinera yrket som doula med att jobba med bloggen och som frilansjournalist. Men hon kommer även att passa på att göra någonting som hon länge skjutit upp.

– Jag skriver två olika böcker. Dels en roman, en så kallad mom-lit och en självhjälpsbok, i samma genre. Mer får jag nog inte berätta just nu, säger Angelica.

Doula till sin syster

Även om Angelica inte kan börja jobba som doula förrän hennes utbildning är klar i november har hon redan fått arbetslivserfarenhet. I början av sommaren var hon nämligen med som doula när hennes syster Jessica fick sitt andra barn. Det var också då som Angelica insåg att yrket är hennes kall i livet. Hon berättar hur hon fick en ”uppenbarelse” och nästan religiöst kände ”det är det här jag är ämnad att göra”.

– Jag var på plats redan innan Jessica och hennes kille på förlossningen. Där stod jag på parkeringen och väntade i ösregn, jag var så himla peppad. Sedan lämnade jag inte Jessicas sida under hela förlossningen. Jessica hade en panikförlossning med sitt första barn och var rädd att föda igen, men nu fick hon en drömförlossning. Det var en helt fantastisk känsla att få vara med om.

Angelica fick själv en chock när hon födde sitt första barn för fem år sedan. Hon och barnens pappa lämnades väldigt mycket ensamma på rummet och Angelica saknade en kunnig persons råd och tips.

– Jag tog till exempel en för stor dos lustgas och fick för mig att barnet i magen hade dött. Jag skrek ”Alice är död!”, så Stefan fick springa ut i korridoren och ropa på hjälp. Då hade jag velat att någon lugnade mig och berättade att allt var okej.

Även när Angelicas dotter Alice fötts och lades på hennes bröst kände hon sig förvirrad. Barnmorskorna lämnade rummet nästan direkt.

– Alice bara skrek och skrek. Vi var där inne själva i en timme innan jag vågade ringa på sköterskan. Som doula kommer jag att kolla av med föräldrarna om de vill ha stöd även efter förlossningen, jag tänker stanna vid deras sida så länge de behöver mig.

Barnmorska i framtiden

Om jobbet som doula är lika magiskt som Angelica föreställer sig vill hon utbilda sig till sjuksköterska och därefter barnmorska i framtiden. Men hon har en farhåga kring framtidsplanen.

– En av mina kompisar är barnmorska, men nu ska hon sluta. Hon känner att hon inte får vara det där stödet som hon drömde om. Det är tvärtom otroligt stressigt, hon springer mellan rummen och hinner varken klappa på pannan eller prata lugnande. Som doula tror jag inte att jag kommer att känna mig lika otillräcklig.

Angelica medger att hon varit både stressad och orolig kring sitt beslut att säga upp sig och starta eget, främst ekonomiskt. Men hon uppmanar trots det alla att våga kasta sig ut och chansa.

– Många tänker nog ”vad ska andra tycka om att jag säger upp mig?” Det är så himla många som går till sitt jobb varje dag och är missnöjda, de har en dålig chef och vantrivs. Våga säga upp dig, och misslyckas du är det bara att prova vidare eller gå tillbaka till det gamla igen. Man har bara ett enda liv, och då måste man se till att må bra.



Sugen på att bli doula eller att själv anlita en doula?

På doula.nu kan du läsa mer om Odis, doula-utbildningar och hitta en doula i ditt län.

