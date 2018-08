Därför drabbas kvinnor oftare av svår huvudvärk jämfört med män

D

et smärtar så hårt vid tinningarna att du har svårt att koncentrera dig. Eller så känns det som om någon har satt ett spännband runt ditt huvud. Ibland känns det som om värken skickar ut pilar i skallen. Andra gånger gör det så ont att det är svårt att lokalisera värken – du är helt golvad.

Kvinnor är mer känsliga än män

Ja, det finns över 270 former av huvudvärk, och varje vecka drabbas två miljoner svenskar. Det är faktiskt svårt att hitta människor som aldrig har haft huvudvärk, så det här är inget litet problem, ändå är det så trivialiserat att det till och med används som uttryck, ”det är din huvudvärk”.

– Att det är så vanligt betyder att många har svårt att förstå att man kan ha huvudvärk som spränger alla gränser och blir handikappande, säger Mattias Linde, överläkare och professor i neurologi vid Tjörns huvudvärksklinik.

European social survey (ESS) visar att mer än dubbelt så många kvinnor som män har återkommande svår huvudvärk, 16,5 mot 6,9 procent. Varför är den så orättvist fördelad?

– Det korta svaret är att vi inte vet, men det finns flera tänkbara förklaringar. Två av tre med migrän har också en nära släkting med migrän, vilket beror på ärftliga mekanismer, den kvinnliga X-kromosomen kan ha betydelse för att utveckla migrän.

I kvinnors liv finns det också många hormonella milstolpar som kan utlösa huvudvärk. När man går in eller ut ur puberteten är det vanligare med huvudvärk, när man börjar eller slutar med p-piller, när man går in eller ut ur en graviditet, och under klimakteriet. Och så har vi förstås menscykeln, där många kvinnor får svår huvudvärk eller migrän runt blödningen.

– Ett fåtal kvinnor har migrän bara runt mens, vilket kallas menstruell migrän. Det kan vara bra att veta att det är just det man har, för då kan man behandla sig dagarna före blödningen, kanske med akupunktur, och slippa anfallet, säger Mattias Linde.

Att sova, äta och motionera regelbundet minskar risken för huvudvärk

Men hjärnan är komplex och inte helt mekanisk. Det handlar inte bara om hormonnivåer, utan även om ens personlighet.

– Ska man bli lite filosofisk så är kvinnor ofta mer känsliga än män, på ett positivt sätt i termer av empati. När man mäter personlighetsdrag i studier ser man att det finns en större känslighet hos människor med migrän. Så förenklat kan man säga att en inte så avtrubbad människa lättare får huvudvärk och migrän.

Men det finns tusentals orsaker. De utlösande faktorerna kan skifta från stress till brist på sömn, hur man mår i själen, dålig belysning eller starka dofter som målarfärg.

Men vad är då huvudvärk?

– Migrän är en inflammation. Att ha inflammationen är inte ovanligt, men de flesta känner inte av den. Huvudvärk av spänningstyp är en sorts falska signaler från vårt känselnervsystem. Lite som tinnitus, där man hör ett ljud som inte finns; inga våglängder kommer mot örat och ändå piper det.

– På samma sätt är det med huvudvärk, den genereras också inne i hjärnan och kan kännas som om något kramar eller trycker i huvudet, säger Mattias Linde. Tidigare trodde man att den vanliga spänningshuvudvärken utlöstes av spända muskler, idag vet vi att det är mer komplicerat än så.

– En enahanda arbetsställning vid datorn kan ge huvudvärk. Men var det höjden på bordet, den emotionella stressen eller den mentala koncentrationen som var utlösande, eller kanske alla tre?

Många poppar ett piller som en quickfix när de får huvudvärk, men om du ofta är drabbad tycker Mattias Linde att du ska se över livet.

– Jag tror att smärtan vill säga oss något, annars hade den inte överlevt evolutionen. Då hade de med mycket huvudvärk fått lite färre barn och så småningom hade sjukdomen ebbat ut, men trenden är den motsatta. Varför? Jo, för att värken är en signal om att man behöver fundera över vad som sliter, pressar och stressar fysiskt och psykiskt i ens vardag.

Och har du huvudvärk flera dagar i veckan tycker Mattias absolut att du ska be att få komma till en huvudvärksspecialist, ”det ska man inte behöva stå ut med”. Däremot avråder han från alternativa metoder eftersom effekten inte är vetenskapligt bevisad. Vissa mediciner eller terapier är rent skadliga, andra kostar ”bara” mycket pengar.

Han nämner exempelvis kraniosakral terapi, där man bland annat sägs påverka hjärnan och hjärnhinnorna genom att vicka på bäckenet hos patienten, liksom yogabehandlingar där du sägs kunna hyperventilera i förebyggande syfte mot huvudvärk.

– Jag har träffat patienter som betalat stora summor för alternativmedicin utan att bli ett dugg bättre.

– Så tänk kritiskt när du stöter på någon som är övertygad om sin egen behandlings förträfflighet, så länge som det saknas vetenskaplig evidens. Så fort den finns så är terapin inte längre alternativ, utan kallas komplementär medicin, som akupunktur, konditionsträning och kognitiv samtalsterapi.

