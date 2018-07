Allt fler unga mödrar lider av depression — så ser du symptomen

Enligt en studie som Vetenskapsradion tagit del av från tidskriften JAMA tidigare i juli har man funnit att allt fler unga mammor har fler symptom på depression nu än under nittiotalet.

Studien har utförts på gravida kvinnor och undersökt symptom för depression i två generationer. Först undersöktes gravida kvinnor på nittiotalet och nu deras gravida döttrar eller svärdöttrar. Alla medverkande var mellan 19-24 år gamla och bosatta i sydvästra England. Studien visade att 25 procent av de tillfrågade gravida unga kvinnorna idag led av symptom för depression jämfört med nittiotalets 17 procent.

Vad skillnaden kan bero på är såklart svårt att säga utan vidare forskning menar JAMA. Men forskarna har några möjliga förklaringar så som den förändrade livsstil vi har idag med sociala medier som skapar en ständig stress och jämförelse bland oss. Men även genetiska faktorer.

— Allt ska gå så fort och vi ska vara så perfekta och duktiga, säger Tanja Tydén som är barnmorska och professor på Uppsala Universitet.

Så känner du igen symptomen för depression

Att känna sig nedstämd i korta perioder i livet är normalt. Men om nedstämdheten tar över ditt liv och kommer i långa perioder, minst en två veckors-period, kan det handla om en depression.

Ofta känner man mer oro och ångest än vanligt och har svårt att koncentrera sig.

Till slut påverkas sömnen och du känner dig energilös, hur mycket du än sover. Vissa har svårt att sova, medan andra sover hela dygnen istället.

Vanligt är att tappa matlusten eller börja tröstäta. Sexlusten försvinner och livet kan kännas hopplöst och meningslöst — inget känns längre roligt.

Depression kan få dig att tänka på döden och känna självförakt. Låg självkänsla och en känsla av dåligt samvete och att “man bara är i vägen för andra” kan infinna sig.

Depression kan även kännas fysiskt i kroppen. Förstoppning, huvudvärk eller värk i axlar, nacke och rygg är vanligt. Hjärtklappning och andnöd likaså.

Depressioner drabbar oss människor olika och yttrar sig på olika sätt, vilket är viktigt att komma ihåg. I västvärlden är nästan hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män deprimerade någon gång i livet, vilket betyder att fler än vi vet just nu lider av en depression. Det är en sjukdom som inte syns men känns desto mer och än idag är depression, precis som många andra psykiska sjukdomar, tabubelagt.

Någon som vill ändra det är filmskaparen Katarzyna Napiórkowska. Med sitt tre minuter långa klipp Living With Depression vill hon förklara det som är så svårt att förklara: hur det känns att lida av en depression.

— I hope this helps you understand the process. I made this because many people seem to think that being depressed is something you choose and that in the end, it all comes down to looking out the window and listening to sad music, säger Katarzyna och avslutar:

— The truth is, it´s very much beyond your control.

Se den starka filmen här: