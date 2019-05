Alexandra var spelberoende: ”Jag spelade bort mina barn”

A

tt köpa en trisslott varje fredag må vara harmlöst, men över 130 000 svenskar beräknas ha spelproblem, och enligt Folkhälsoinstitutet har antalet ökat med cirka 30 procent de senaste tio åren. Det är ett missbruk som inte bara ger djupa ekonomiska problem och ångest, utan oftare än andra missbruk även leder till självmord.

Alexandra Söder, 33, är en av dessa spelmissbrukare, som lekt med tanken på att ta sitt liv många gånger om, så hopplöst har det känts.

– Rent krasst har jag inte bara sabbat min ekonomi, utan indirekt även spelat bort mina två äldsta barn, säger hon.

Alexandra flyttade från Stockholm till Växjö för drygt tre år sedan. Hon ville komma bort från storstaden, alla trauman och spel som var så förknippade med staden.

Alexandra Söder Ålder: 33

Familj: Sambo och tre barn på 16, 6 och 2.

Bor: I Växjö

Gör: Är administrativ assistent

– Hade jag bott kvar hade jag förlorat mig totalt. Här har jag ändå börjat få grepp om tillvaron, jag har påbörjat behandlingar och jobbar hårt för att vara spelfri. Jag har en lång väg kvar, men har lärt mig att jag är starkare än jag tror. Jag vet att man kan bli fri – men att det krävs mycket jobb för att komma dit.

Spelandet började redan när Alex­andra var ung. Redan som 18-åring började hon stoppa pengar i Jack Vegas-­maskiner när hon gick ut. Hon och hennes vänner spelade också poker, vilket hon hade talang för och tyckte var kul.

Mitt spelande eskalerade – och när jag förlorade ville jag vinna tillbaka pengarna

– När vi hade åldern inne för Casino Cosmopol började vi gå dit i större grupper. De flesta såg det som ett sätt att umgås, men mitt spelande eskalerade ganska snabbt när jag insåg att jag kunde vinna större summor pengar. Och när jag förlorade ville jag vinna tillbaka pengarna.

– Jag fick barn tidigt, redan vid 17, och jag tror att det här var ett sätt för mig att koppla av och tänka på annat.

Hon minns fortfarande vinstens berusande effekt, den bubblande glädjen och kicken i kroppen, och berättar om den gången då hon, hennes ex (då sambo) och vänner just skulle lämna kasinot, deppiga och arga eftersom de hade spelat bort alla sina pengar. Hur skulle de lösa mat och räkningar nu? När de väntade på sina jackor upptäckte Alexandra en hundralapp i fickan och sa: ”Vänta, jag ska satsa de här, jag har ändå inget att förlora.” De andra prote­sterade, men Alexandra gick till rouletten och lade sina pengar på nr 18. Spelet drog igång, och hon vann 3 600 kronor.

Vi skolkade från våra jobb, såg till att fixa pengar och drog till kasinot

– Vi firade med att ta taxi hem och köpa mat på vägen. Men jag har vunnit större summor än så. Jag har både vunnit och spelat bort en månadslön.

Där andra såg det som ett nöje började Alexandra och en tjejkompis åka till kasinot allt oftare, även på dagtid.

– Vi skolkade från våra jobb, såg till att fixa pengar och drog till kasinot. Där kunde vi sitta i timmar. Det var enda stället där tankarna stillades och jag mådde bra en stund.

Vad menar du med att fixa pengar?

– Jag struntade i att betala räkningar för att kunna spela för pengarna istället och ljög för släkten för att få låna pengar av dem. Vi pantade smycken och prylar och tog snabblån. Lånen togs i min väninnas namn, för jag hade redan börjat få ekonomiska problem. Och senare, när beroendet hade satt sig ännu djupare, hände det att jag snodde saker för att få tag på pengar, säger Alexandra med en suck.

Hon tycker inte att storyn är rolig att berätta och vet att hon troligen kommer att få ett rejält ångestpåslag efter vårt samtal, men säger att hon vill berätta eftersom så få kvinnor syns i debatten, ”för även kvinnor kan spela bort sina liv”.

– Jag är en empatisk person som försöker vara snäll, men det här är precis som vilket missbruk som helst, du tappar varenda spärr och blir någon annan. Mitt missbrukar-jag är en annan person än mitt vanliga jag. Det låter flummigt, men när jag missbrukar är jag som fången, det är som om jag har en inre demon som styr mig och mina handlingar. Och när jag inte spelade fick jag abstinens och ångest, även panikångest, vilka jag lindrade genom att spela igen.

Ett tag gick det så långt att hon i ett ögonblick av klarsynthet spärrade sig själv från kasinot i ett år (längsta tiden man får spärra sig). Ett bra initiativ, men också starten på den riktiga utförsbacken – för det var då Alexandra fastnade för nätkasinon.

Ibland kollapsade kroppen och jag blev sjukskriven, men jag fick aldrig hjälp med orsaken till mina bekymmer

– Då behövde jag inte ens gå ut för att missbruka. Det var bara att öppna datorn och kliva in i kasinots förföriska värld, för precis som dataspel har de skapat världar där man glömmer tid och rum. Jag förlorade också kollen på värdet av pengar, eftersom allt ­var ­digitalt och jag aldrig höll i sedlarna. Jag kunde satsa alltifrån 20–750 kr per tryck, och använde alla ­erbjudanden jag fick via nätkasinons vip-avdelningar.

Alexandra säger att hon tror att det finns en missbrukargen, och de har missbrukare i släkten. Men hon ser även andra faktorer bakom flyktbeteendet: Hon levde tidigare i ett destruktivt förhållande med mycket tjafs och otrohet. Samtidigt hade hennes äldsta son flera diagnoser och behövde stort stöd både hemma och i skolan.

– Dessutom blev jag som barn utsatt för sexuella övergrepp av en person närstående till familjen. Men jag kunde inte ta emot den hjälp som erbjöds då, utan blev rebellisk istället, och jag tror att det är en av anledningarna till den ångest jag ständigt bär inom mig. När jag spelade minskade ångesten och vardagsproblemen försvann för en stund.

Blev hon störd i sitt spelande blev hon däremot irriterad, och det var ofta hon snäste åt sina barn.

– Här ligger min stora sorg och skam, jag har svårt att prata om det. Barnen är mitt allt och min stora kärlek, men ja, jag har pantat flaskor för att ha råd med mat efter att jag har spelat bort pengar, säger hon.

Hennes dåvarande sambo var medberoende, och krävde aldrig att hon slutade spela. Alexandra försökte ibland flagga för sin familj och släkt om att hon behövde hjälp.

– När en person i släkten visade sig ha drogproblem fick hen massor av stöd, hjälp och vård, men när jag sa att jag var spelberoende blev reaktionen mest ”jaha, vad bra att du har insikt och därmed löser saken”. Det är som om man inte tar spelberoende lika allvarligt.

Hon har även berättat för läkare om sitt spelberoende, att hon inte mått bra psykiskt och haft tankar på att ta sitt liv.

– Ibland kollapsade kroppen och jag blev sjukskriven, men jag fick aldrig hjälp med orsaken till mina bekymmer och orkade inte ta mig ur det själv, eller jag hade inte kunskapen. Till slut hade jag inget självvärde kvar. Hade jag haft orken hade jag tagit livet av mig.

En vändpunkt kom när hon frigjorde sig från sin destruktiva relation och flyttade till Växjö och en ny kärlek.

– Jag flydde till en ny stad, för det kändes som om jag var levande död.

Här fick hon sundare vanor. Paret tränade tillsammans och pratade om annat, Alexandra kände sig ”fri och fräsch för första gången på många år”. Men barnen, som hon trodde skulle flytta efter så snart hon kommit i ­ordning, blev kvar hos sin pappa efter en infekterad vårdnadstvist. Tillsammans med den nye mannen har hon nu ett tredje barn, som hon säger är anledningen till att hon orkat kämpa vidare.

– När det var som mest tjafs kring barnen hade jag ett återfall, men annars har jag hållit mig ifrån spel sedan jag flyttade hit. Jag får hjälp av en terapeut, men skulle behöva komma till en expert på spelberoende.

Alexandra har en lång väg att gå innan hon är helt frisk – men hon har vidtagit åtgärder som att överlämna kontrollen över ekonomin till sambon, han har full insikt i hennes konto. Och hon drivs av en vilja att i framtiden hjälpa andra – eftersom hon tycker att kunskapen kring ­spelberoende är så bristande och att det är så oerhört svårt att få hjälp.

Vården behöver bli duktigare på att känna igen spelmissbrukare

– Jag vill komma på fötter så att jag kan vara ett stöd för andra, för vi är så många som lider av detta i tystnad. Vården behöver bli duktigare på att känna igen spelmissbrukare.

På vilka sätt önskar du att samhället stöttade bättre?

– Jag önskar att man stoppade all spelreklam, för vad gör nätkasinon för gott? Inget. De leder människor i fördärvet. Det är sjukt att de får hålla på med sin lockande reklam. Trots att jag tackat nej till att bli kontaktad av nätkasinon får jag fortfarande reklam från dem. Jag fick ett mejl senast för några dagar sedan om att jag hade fria spins, ”Kom in och spela, det kan förändra ditt liv”.

Vad drömmer du om för egen del?

– Jag drömmer om att få ro, inget annat. Om att få känna att jag lever mitt liv istället för att bara existera, så att jag även kan finnas där för mina tre barn på det sätt de förtjänar. Jag har spelat bort så många år av både mitt och deras liv, det räcker nu.

Bli och förbli spelfri

Behandlingshemmet Spelfriheten ger tips för hur du håller dig spelfri.

Acceptera att det är en livslång ­sjukdom och inte ett ”pengaproblem”. Fokus ska ligga på att lära sig hantera sin sjukdom och inte jaga skulderna.

Berätta sanningen för din omgivning, ärlighet är A och O.

Ring och prata med före detta spelmissbrukare på Spelfrihetens hjälplinje 08-37 43 00, öppen dygnet runt. Det är befriande att prata med någon som förstår problemet och har hittat sätt att leva utan spel.

Gå på självhjälpsmöten. Stodlinjen.se hjälper dig med att hitta ett möte nära dig.

Spärra dig för spel om pengar i ett år på Spelpaus.se.

Installera spärrfilter för spelföretag till telefonen, surfplattan och datorn. Använd exempelvis Gamban.com eller Betfilter.com.

Lämna ifrån dig din ekonomi eller ge en anhörig full insyn tills du befinner dig i ett stabilare läge.

Sök en behandling som motsvarar ­problemets art och omfattning. Har man spelat i tusentals timmar räcker inte ­30–40 timmars terapi för att lära sig att leva utan spel.

Lova inte att aldrig spela igen, utan ta en dag i taget istället. Löften om aldrig mer är som gjorda för att bli ohanterliga. ”Idag” är lättare att förhålla sig till.

Experten: Nätkasinon är oerhört förrädiska

Adam Reuterswärd, som jobbar på behandlingshemmet Spelfriheten, svarar på frågor om spelberoende.

Varför har antalet spelberoende ökat på senare år?

– Den digitala utvecklingen med smartphones, mobilt bank-id och alla nätkasinon har gjort det enklare att hitta in i spelet. Det vi märker är att mörkertalet är enormt, så jag tror att en mer korrekt siffra över antalet med problematiskt spelande är 500 000–600 000 svenskar.

Skiljer sig mäns och kvinnors ­problematiska spelande åt?

– Ja, vi har tagit fram data från alla våra besökare, klienter och de som ringer till vår hjälplinje. Män bettar i betydligt högre grad på sport (80 procent män, 20 procent kvinnor).

De spelar även poker och trav i högre grad, medan kvinnor dominerar på nätkasinon (60 procent) och bingo.

Vilken är den mest förrädiska spelformen?

– Utan tvekan nätkasinon. De har en hög återbetalningsfrekvens, så alla som börjar spela vinner ganska snabbt och tror därmed att storvinsten lurar bakom hörnet. Spelformen är extremt snabb, och för varje snurr visar de visuellt hur nära du är en jättevinst. Deras marknadsföring är också väldigt riggad. Exempelvis är det inte ovanligt att man skickar ut personliga mejl och sms med budskap som ”Spelmaskinen Mega Fortune, som du spelade igår, delade vid kl. 03.55 ut 19 miljoner till lyckliga Anna. Idag är det din tur, och det ligger redan några fria spins och väntar …”

På vilka sätt skiljer sig spelberoende från andra typer av beroenden?

– Spelberoende är läskigt, för du kan inte se på en människa att hen är mitt uppe i ett vansinnigt spelmissbruk på samma sätt som du ser det på en alkoholist. Sedan är spelberoendet ett av få beroenden som faktiskt har några ­möjliga uppsidor, du kan ju vinna pengar. Och om du vinner på exempelvis ­poker, stryktipset eller trav kan du få bekräftelse från din omgivning: ”Vad duktig du är på detta, vilken talang.” Den som håller på att knarka ihjäl sig får sällan höra liknande saker.

Går det att bli fri från sitt ­beroende?

– Problemet är att många ser spelberoende som ett ”pengaproblem”, och så fort skulderna är borta eller ekonomin ser ljusare ut anser man sig vara frisk. Men det är en livslång sjukdom som behöver ett livslångt engagemang, skulderna är sekundära, det viktigaste är att man tar fullt ansvar för sin sjukdom och lär sig leva med den.

Hur stort är det med spelproblem?

Cirka sex procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har ett ­problematiskt spelande.

322 000 riskerar att utveckla ­spelproblem.

132 000 har ett problematiskt ­spelande.

Antalet problemfall ökar med cirka 100 000 per år, varav 20 procent är återfall, enligt Läkartidningen.

82 000 barn lever med någon som har ett spelproblem.

Färre personer spelar om pengar, men ­omsättningen ökar. Även om spelandet minskar generellt, ökar antalet allvarliga fall hos de som spelar, och framförallt tros internetspelandet vara en anledning till detta.

Källa: Folkhälsoinstitutet och Läkartidningen