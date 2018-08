Från augusti fram till sena september är kräftans tid. Då dukar vi upp, kokar och donar. Sedan är en av årets absolut festligaste middagar ett faktum: kräftskivan.

Här är allt du måste veta för en lyckad sittning.

Koka kräftor – recept med krondill

Utan kräftor, ingen kräftskiva. Så vi börjar där. Konsten att koka kräftor ligger i tre detaljer: tajming, sötma och krondill. Här ger Allt om Mat en detaljerad beskrivning på hur du kokar perfekta kräftor – med smaker som till och med får den mest snapsmarinerade gommen att mumsa och smaska.

Koka om kräftor i ny lag

Har du köpt frysta kräftor och vill lyfta smaken med ny lag? Gör så här.

Koka 2 1/2 liter vatten + 1/2 deciliter salt + 1 flaska lättöl eller porter + 2 sockerbitar + 1 liter lättsammanpressade dillkronor utan stjälkar i 5 minuter. Låt svalna. Sila bort den gamla lagen från de tinade kräftorna, häll över den nya lagen och låt stå minst 2 timmar före servering.

Tillbehör till kräftskivan – våra favoriter

Visst skulle man kunna äta kräftor till att en storknade. Men ska måltiden kännas komplett, och magen mätt, är tillbehör ett nödvändigt måste. Paj, romsås och syrad färskpotatis för att nämna tre favoriter. Här hittar du tolv goda tillbehör till kräftor.

Dekoration för en fin kräftfest

För att din kräftskiva ska vila krav på gästernas läppar långt efter att kvällen nått sitt slut krävs det där lilla extra. Det kan handla om en vacker dukning, en personlig namnlapp eller genomtänkt belysning. Här är alla tips du behöver för att dekorera din kräftskiva in i vännernas historia.

Klassisk snaps – egen och alkoholfri

En snaps förgyller kräftskivan! Den bryter av och tillför smaker. Testa gärna Lysholms Linie Aquavit. Den har en distinkt och intensiv smak med drag av dill, kummin, pomerans och fint fatkryddiga toner.

Vill du göra din egen snaps så finns tre välkända recept här.

Vill du ha alkoholfri snaps så finns det goda recept här.

Snapsvisor till kräftskivan – 3 klassiska

Att ingen snaps når strupen innan snapsvisan är sjungen är sedan gammalt. Och på den fronten finns en uppsjö av sånger. Här väljer vi att lyfta fram tre klassiska snapsvisor som hållit måttet genom generationer av kräftfestare.

Helan går

Helan går, sjung hopp fadderallan lallan lej.

Helan går, sjung hopp fadderallan lej.

Och den som inte helan tar,

han heller inte halvan får.

Helan går! (drick snapsen)

Sjung hopp fadderallan lallan lej! Hej allesammans!

Hej allesammans! Är ni redo? För nu börjar kalaset!

Hej allesammans! Är det säkert att ni fått nåt i glaset?

En liten sup och lite mat, det är precis såsom vi vill ha’t.

Höj allesammans högra armen och sedan tömmer vi glaset! Dillprydda berg

Vi går mot de dillprydda berg, fallera,

som lånat av rubinerna sin färg, fallera!

Så skön på stora faten ligger kräftan, gudamaten,

vilken stärker och styrker vår märg, fallera!Man gärna har levt i den tron, fallera,

att kräftor kräva O.P. eller Kron, fallera.

Men råkar du det sakna så låt ej glädjen slakna,

njut ändå utav stjärten eller klon, fallera!

Källa: Svenskasnapsar.

Beräkna kräftor per person

Hur mycket kräftor man äter per person beror på hur generöst det är med tillbehör. Om du enbart tänkt bjuda på kräftor, bröd och ost bör du sikta in dig på 500 gram kräftor per person. Om du följer vårt råd här ovan, och dukar fram en rad smarriga tillbehör, så kan du räkna på 250 gram per person.