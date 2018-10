Halloweenfest för vuxna – kom som din läskigaste favoritserie!

1. Sharp objects

Olidligt spännande och briljanta Sharp objects, en HBO-serien du inte får missa. Och har du redan sett den vet du varför du måste komma som Adora Crellin till Halloween-festen. Kostymen är inte svår att få till. Kofta och klänning, röda naglar, pärlor och välfönat hår.

PS) Glöm inte att stoppa ner den blå flaskan (med beska droppar) i handväskan….

2. The haunting of Hill house

Kom som Nell Crain, en av barnen som återvänder till det hemsökta huset. Har du långt mörkt hår, kammar du bara mittbena, annars använder du peruk (köp här). Har du inte redan en lång röd klänning hemma, hittar du en på Myrorna eller dylikt. Glöm inte linserna, mjölkiga ska de vara, och du kan köpa dem här.

3. The Jinx

Kom som Kathleen McCormack Durst och Robert Durst i full bröllopsstass daterad tidigt 70-tal. I dokumentärserien som finns på HBO får vi följa den excentriske (och galna) mångmiljardären, misstänkt för minst tre mord, men (än så länge) inte dömd för något av dem, där i bland hans fru som Kathleen som är försvunnen sedan 1982.

4. The Handmaid’s Tale

Margaret Atwoods dystopiska The Handmaid’s Tale är given i Halloween-tider. Du behöver en ”fertility cloak”. Enkelt: Köp en stor bit rött tyg (finns billigt på Ikea till exempel), vik den som en strut och klipp ett lagom stort hål för att kunna trä den över ditt huvud. Huvudbonaden viker du till av en stor bit tjockare vitt papper (eller varför inte prova med en vit lampskärm). Glöm inte att svepa in en docka i en filt och ta med som accessoar.

4. Stranger Things

Kom som neurotiska Joyce Byers, kanske den absolut enklaste kostymen. Det enda du behöver är ett gäng batteridrivna ljusslingor (du hittar en variant här). Drapera slingorna runt kroppen på valfritt sätt. Klart!

5. House of Cards

Kom ensam som iskalla powerkvinnan Claire Underwood, eller i sällskap med Frank Underwood. Satsa på en ”sekreterar-look”, snäv pennkjol och vit krispig skjorta, eller en figurnära knälång klänning i klassiskt snitt. Frisyren fixar du genom att kamma håret slätt mot huvudet med gelé.

6. Twin peaks

Kom som ett (vackert) lik, kan det bli bättre till halloween än så? Knappast. Svep in dig i vit tyll (finns billigt på rulle på vilken tygaffär som helst), styla håret så det ser så där fuktigt ut, låt sminket gå i blått (här kan du köpa blå ögonskugga), även läpparna (här kan du köpa läppstift i blå nyanser). Glöm inte naglarna (nagellack i blått finns här). Och så den finaste och festligaste detaljen, placera små strasstenar lite överallt i ansiktet (strass för ansiktet kan du köpa här).

