ia Skäringers senaste Instagram-post börjar med orden ”Därför blev jag feminist”. Inlägget har skapat både engagemang och igenkänning bland skådespelarens följare.

”Vilken text. Jag ryser!”

”Oh my God. Vilken sanning du levererar Mia. Tack.”

Även kändisar berörs av Mias text.

Mia Parnevik har kommenterat: ”❤️⭐️❤️⭐️❤️⭐️❤️ Love”.

Eva Dahlgren skriver ”…att det för honom kändes som oordning. Underbart. Tack ⭐️❤️”

Och Eva Röse skriver: ”Mia.🌟🌟🌟🌟😭”

Här är inlägget:

Mia Skäringer blev nyligen historisk när hon sålde ut Globen fem kvällar i rad med sin show ”Avig Maria – no more fucks to give”. Då skrev hon:

”Faktiskt; In your Face grabbar. Det är jag, Metallica, Eminem och Kent. Alla ni som är så intresserade av försäljningssiffror. Som räknat om och förbi. Förenklat och förklarat min framgång. Reducerat mig till en ”kvinnlig komiker” som hade tur i tiden. Vi har ett nytt resultat. Jag klarade mig fint utan ryggdunk. Utan att någonsin tänka på att jag är kvinna”.



