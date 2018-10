8 saker om sömn vi inte visste om – det här händer i kroppen när du sover

1. Ögonen rör på sig

Dina ögon rör sig upp till 1000 gånger per sekund (små, små mikroskopiska rörelser) under din REM-sömn. Det är därför det också kallas för ”Rapid eye movement” och hjärnans neuroner har samma aktivitetsgrad som när man är vaken. REM-sömnen är den lättaste sömnen och de som väcks under en sådan period känner sig oftast pigga. Den förekommer vanligen fyra eller fem gånger per natt.

2. Hjärnan formar nya minnen

Din hjärna formar nya minnen och stärker de gamla. Den upprättar en länk mellan nyligen skapta minnen och äldre sådana, den rensar även bort giftiga biprodukter som annars skulle läggas på hög och skapa problem i framtiden (så som exempelvis alzheimers).

3. Hjärtfrekvensen sjunker

Din hjärtfrekvens kan sjunka betydligt när du sover och kan gå ner mellan 10 och 30 slag mindre per minut från det du vanligtivs har i vaket tillstånd. Däremot kan hjärtfrekvensen öka under din REM-sömn.

4. Hjärt- och kärlsystemet får vila

5. Andningen minskar

Ditt hjärt- och kärlsystem passar på att vila lite när du också gör det. Precis som din hjärtrytm så sjunker även ditt blodtryck innan det ökar igen när du går in i REM-sömn.

Din andningsfrekvens minskar något och blir mer regelbunden innan du går in i REM-sömn och andningen blir mer varierande.

6. Njurarna filtrerar långsammare

Dina njurar filtrerar urinen mycket långsammare medan du sover, vilket är en anledning till att din urin oftast är mycket mörkare när du kissar första gången efter en god natts sömn.

7. Kroppstemperaturen sänks

Din kroppstemperatur går ner när du sover, vilket är bra då vi sover som djupast (och bäst) när temperaturen är lägre än i vaket tillstånd.

8. Matsmältningen arbetar långsammare

Ditt matsmältningssystem saktar ner och arbetar i en mycket långsammare takt, och förhindrar kvällens kvällssnacks från att omvandlas till energi (att äta innan läggdags kan alltså få dig att gå upp i vikt).

