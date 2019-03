17 anledningar till att Beverly Hills 90210 var tidernas bästa serie

P

remiäravsnittet av ”Beverly Hills 90210” sändes i USA i april 1991 och blev snabbt en succé. Serien kretsade kring tvillingparet Brenda och Brandon och deras nya vänskaper när de flyttade från Minneapolis till Beverly Hills, där såväl klimatet som ungdomarna på West Beverly High skiljde sig markant från livet i norr.

Serien var fantastisk, framför allt de första fyra säsongerna, och det fanns vissa ingredienser som var viktigare än andra:

1. Dylan McKay

Skulle egentligen räcka som enda anledning till att titta. Fanns det (eller har någonsin funnits) någon läckrare snubbe än Dylan McKay (spelad av Luke Perry), som redan som 17-åring var nykter alkoholist, bodde ensam på hotell, slogs som en karl och var klok som en 80-åring.

2. Tvillingarna Walsh

De som inte var kära i Dylan var kära i Brandon (spelad av Jason Priestly), denna diplomatiske kille som var bra på allt; basket, surfning – och tjejer! Brenda (spelad av Shannen Doherty) hade alla typiska tonårsproblem och gjorde tv-tittarna gröna av avund när hon fick Dylan på kroken. När hon skrevs ut ur serien efter fyra säsonger försvann också många tittare.

3. Kelly Taylor

Skolans tuffaste, och ansett snyggaste, tjej Kelly Taylor (spelad av Jennie Garth) hymlade inte med att hon opererat näsan under sommarlovet. Under den hårda ytan dolde sig dock en tjej som ville bli tagen allvar. Var med, och utvecklades, under alla tio säsongerna.

4. Donna Martin

Donna Martin (Tori Spelling) var Kellys vapendragare i tio säsonger. Det var ofta hon som drog oneliners, trots att hon skulle gestalta ”den korkade blondinen”. Dessutom fick hon spegla det konservativa USA, eftersom hon skulle hålla på sig till bröllopet (men hur gick det med det egentligen?).

5. Steve Sanders

Ian Ziering, som spelade Steve Sanders, blev aldrig någon flickidol som de andra, men hans rollkaraktär charmade ändå tittarna med sitt stora hjärta och sin framåtanda. Steve åkte ofta dit för sina småkriminella handlingar men när serien lades ned efter tio säsonger var han en seriös tidningsmakare med fru och barn.





6. David Silver

David Silver (Brian Austin Green) var ett år yngre och betydligt nördigare än de andra, och gjorde allt för att bli en del av gänget. Efter att Donna fallit för honom utvecklades han till en skolans mest populära killar. Han och Donna var tillsammans från och till i serien och i det allra sista avsnittet sa de till sist ja till varandra.

7. Andrea Zuckerman

Andrea Zuckerman (Gabrielle Carteris) var plugghästen och skoltidningsredaktören som såg på det ytliga livet på West Beverly High med andra ögon. Hon bodde egentligen utanför upptagningsområdet vilket gjorde att hon fick ljuga om sin bakgrund och det tog många säsonger innan hon accepterades helt av de övriga tjejerna.

8. Kläderna

Vi var såååå avundsjuka på de moderiktiga tonåringarna i Los Angeles fashionabla delar. Balklänningarna, tajtsen, cykelbyxorna, hårbanden, jeansen, hattarna…

9. Peach Pit

Tänk att få ha ett stammishak som Peach Pit (hur gärna ville man inte veta hur den där persikopajen smakade?), där ägaren Nat var som en extraföräldrer åt allihop. Här extraknäckte Brandon för att ha råd med en egen bil.

10. Vänskapen

Trots olikheterna hade de åtta huvudkaraktärerna alltid ett starkt band till varandra, och bildade ett lite udda gäng.

11. Föräldrarna

Brandons och Brendas föräldrar Jim och Cindy var de enda som hade någon typ av sund inställning till föräldraskapet. Men det var ju mer spännande med Kellys kokainälskande modellmamma, Steves mor som var självupptagen såpaskådis eller Dylans kriminelle pappa och flummiga mamma – som han envisades med att kalla vid förnamn.

12. De galna bifigurerna

Minns ni bikertjejen Emily Valentine som satte alla killars hjärtan i brand, älskade att sjunga och drogade ned Brandon? Eller Tara, som gjorde en ”Ensam ung kvinna söker” och försökte bli Kelly Taylor (och mörda henne)? Eller den våldsamme musikern Ray Pruitt som puttade ned Donna för en trappa.

13. Att de hade alla problem som går att ha

Hur många problem kan en och samma människa ha? Kelly Taylor hann ha såväl ätstörningar som alkohol- och drogproblem. Dessutom hade hon en självupptagen mamma och snodde Dylan från Brenda (antingen var man Team Kelly eller Team Brenda!). Även David, Donna, Brandon och Dylan hade problem med alkohol eller droger någon gång i serien, medan Brenda hamnade i klammeri med rättvisan flera gånger om.

14. Dramatiken

Trots ungdomarnas privilegierade liv lyckades de skapa drama. Vem minns inte när David råkade se Kelly naken i duschen, när Donna knappt kunde gå på maskerad på grund av sin tajta sjöjungrudräkt eller när Kelly och Brenda gick på fest i likadana klänningar? Those problems…

15. Intrigerna

Alla var ihop med alla, eller ville vara det. När serien började hade Steve och Kelly just gjort slut och efter det hann Kelly bland annat dejta Dylan och Brandon, som i sin tur dejtade allt som rörde sig. Andrea var konstant olyckligt kär i Brandon medan Brenda försökte hitta andra killar trots att hon bara ville ha Dylan.

16. Brendas och Donnas Paris-resa

De oskuldsfulla amerikanskorna lyckades beställa kohjärna, dejta äldre killar, bli upptäckta som modeller och lära sig ett och annat ord franska under de grymma avsnitten i säsong tre då de befann sig i Frankrikes huvudstad.

17. Musiken

Introlåten innebär stor nostalgi och flera (idag bortglömda) artister, såsom Shanice och Color me badd, framträdde i programmet. One hit wonders, visserligen, men likväl symboler för kultserien.

All denna nostalgi, alla dessa minnen – ”Bevvan” levererade verkligen! Var du för ung, eller ointresserad, när serien gick är det dags att ta igen det (nya ”90210” räknas inte!).

