1. Promenaden är kanske din enda källa till dagsljus

Bor du i Sverige är ju risken överhängande att du har ett väldigt mörkt liv under vinterhalvåret. Snart börjar det bli mörkare när du går till jobbet och snart är det mörkt även när du går från jobbet. Om människan behöver dagsljus? JA! Ta tillvara på det dagsljus du kan få. Enligt Torbjörn Åkerstedt vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet och Karolinska institutet, är dagsljus nästan lika viktigt för hälsan som motion. Båda två sakerna tillsammans är idealiskt, säger Torbjörn Åkerstedt i en intervju.

2. Du blir gladare och mindre stressad av att röra på dig

Forskare har kommit fram till att ett av de bästa sätten att bli av med stress är att gå bort den. Lugnande neuroner aktiveras nämligen när du går.

3. Skogspromenader motverkar depression

Enligt en studie från Australien spelar inte bara motionen in, utan även naturupplevelsen. Och det räcker med en halvtimme per dag! Enligt Danielle Shanahan vid University of Queensland skulle vi ha 7 procent mindre depressionsfall och 9 procent mindre fall av högt blodtryck om alla gick ut i naturen varje vecka. En annan studie vid Harvard visade att träning kan hjälpa mot depression.

4. Du minskar risken att dö i förtid

Promenader minskar risken att dö i förtid. En studie visade att de som tar motsvarande en 20-minuterspromenad varje dag lever med 16-30 procents mindre risk att dö i förtid än de som inte rör på sig.

5. Du sover bättre

En daglig promenad gör att du har lättare att komma till ro på kvällen när du ska sova, eftersom du boostar produktionen av naturliga sömnhormoner som melatonin. En studie i magasinet Sleep visade att de som promenerar ungefär 150 minuter per dag har 65 procents bättre sömn än de som inte tränar alls.

6. Minska risken för bröstcancer

Att promenera några timmar i veckan kan minska risken för bröstcancer, visar en studie som American Cancer Society gjort. Forskarna följde 74 000 kvinnor mellan 50 och 79 år. De normalviktiga minskade risken för bröstcancer med 30 procent och de överviktiga med 10-20 procent.

7. Det minskar sötsuget

En studie vid universitetet i Exeter i England har visat att en kort promenad på 15 minuter kan minska suget efter choklad. Det finns också studier som visar att promenader kan minska sötsuget efter många andra sorters godis.

8. Du minskar risken för tjocktarmscancer

Tjocktarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna. Promenader hjälper till _att hålla tarmarna igång och förebygger därför förstoppning. En halvtimmes aktivitet om dagen, till exempel en rask promenad, har en förebyggande effekt.

9. Du motverkar fetmagenernas förmåga

Vissa personer har lättare för att gå upp i vikt än andra. Orsaken kan vara arvsanlag. I en studie vid Harvard undersökte man 32 gener som kopplas till fetma. Resultaten visade att genernas förmåga att bidra till ökad kroppsvikt halverades när man går en timme om dagen. Man följde 12 000 personer i studien, som var en av orsakerna att USA:s folkhälsomyndighet, CDC, sedan uttryckte att promenader är det närmaste vi har en mirakelmedicin.

10. Bäst av allt: Även små promenader gör skillnad

Det ligger mycket sanning i klassiker som att man ska gå av bussen en hållplats tidigare och ta trappan i stället för hissen. En studie från University of Utah School of Medicine visar att du får många hälsofördelar även av att till exempel dela upp en ”långpromenad” i några minuter per timme.

Res med amelia!

Följ med på weekendresa till Kroatien med amelia och Sabina Dufberg i september! Läs mer här!