4 powerkvinnor ger dig sina bästa råd – när du vill tro mer på dig själv

Du har antagligen hört fraser som ”tro på dig själv” och ”bry dig inte om vad andra tycker” tusen gånger, men tyvärr kan det vara svårt att leva efter.

Som tur är kan du inspireras av fyra starka kvinnor som har varit i framkant när det gäller boxning, entreprenörskap, mode och racing. De ger sina bästa råd för hur man ska tackla hinder i karriären och tipsar om hur man får tid till sina drömmar.

Tillsammans står de i spetsen för kampanjen No boundaries från LÓréal Paris, som fokuserar på inspirerande kvinnor och ambitioner, och vill uppmuntra andra att kämpa för det de älskar.

Finska Emma Kimiläinen är professionell racerförare. För henne handlar ”Because you’re worth it” om att acceptera sig själv som man är och framhäva sin unika skönhet med produkter som ger en naturlig look snarare än att ändra något radikalt med sig själv.

Danska Sarah Mahfoud debuterade som professionell boxare 2017. Hon jonglerar sin tid mellan träning, en sjuksköterskeutbildning och ett bootcamp, men prioriterar tid för familjen och sig själv. Hon är stolt över att vara en del av kampanjen No boundaries, eftersom man inte ska begränsas vare sig man är man eller kvinna.

Sarah: Det bästa man kan göra är att inte ge upp. Om människor inte tror på dig kan du vända det och använda som motivation istället för att bli upprörd. Det är något coolt med att göra saker som andra inte tror att du kan.

Christine: Som ung kvinna kände jag inte att jag blev tagen på allvar, vilket kändes förödmjukande och frustrerande. Men det gav mig motivation eftersom jag ville bevisa att jag kunde.

Selam: Det är inte lätt. Var redo att lägga ner tid, hitta din stil, dina styrkor och kör hårt. Det hjälper att älska vad du gör.

Emma: Det viktigaste är att du tror på dig själv och omges av människor som tror på dig.

Sarah: Det gör en skillnad för min energinivå att äta hälsosamt. Sedan går jag på bikramyoga och kroppsterapi eftersom det är en bra kontrast till hård boxning och en upptagen vardag. Det gör något bra för mitt sinne, det lär mig att vara närvarande och stärker min uthållighet.

Christine: För mig är det viktigt att äta gott och träna. Eller bara gå upp tidigt och göra en god kopp kaffe, gå en promenad eller bara koppla av. Jag har varit dålig på att ta hand om mig själv på sistone, men du måste också komma ihåg att du bara är en människa och att energin inte alltid finns där.

Selam: Jag försöker fortfarande hitta de rutiner som fungerar bäst för mig.

Emma: Det är lättare att hantera trycket om jag gör realistiska planer och ger mig själv tid att återhämta mig. Det fungerar för mig att ha små mål varje dag. Även om det bara är genom en to do-lista eller delmål i min träning, så är det alltid en skön känsla att uppnå något.

Sarah: Det handlar om att hitta något som gör dig lycklig och något som ger dig energi. Avsätt lite tid åt dig själv – och kom ihåg att säga nej!

Christine: För mig handlar det om planering. Om du har kontroll över när du arbetar vet du när du kan skapa tid för fritid och avkoppling. Du måste också se din passion som något du har lust till och inte som hårt arbete.

Selam: Det absolut viktigaste är att ha en stark passion. Om du har hittat något som du verkligen älskar, kan du inte låta bli att göra det. Då känns det som om du inte kan gå någon annan väg.

Sarah: Smink betyder att jag kan känna mig finare. Jag föredrar en naturlig makeup som är lätt att applicera och ger huden en fräsch lyster.

Christine: Det betyder mycket. Att jag kan applicera makeup så jag känner mig fräsch.

Selam: Makeup är ett sätt att uttrycka mig på, som jag kan förstärka min stil med. Jag älskar det.

Emma: Jag älskar att använda smink för att lyfta fram saker i mitt ansikte som jag gillar, och sedan tycker jag om att använda en foundation som har en lätt textur och ger en naturlig look.

Med kampanjen No boundaries vill L'Oréal Paris sprida budskapet om att du inte ska låta dig begränsas.