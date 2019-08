Sanna Nielsen: ”Jag har lärt mig att inte vara slav under kraven”

Det här är 36 frågor Nyckeln till ömsesidig kärlek är att våga släppa in någon. Och hur lär man känna någon bättre om inte genom att ställa frågor? ”36 frågor” är utformade av psykologen Arthur Aron vid Stony Brook University, New York, som ville undersöka om frågorna snabbt kunde skapa ett band mellan två främlingar och leda till förälskelse. Vi gick på dejt med Sanna Nielsen – och visst blev vi lite pirriga …

1. Om du får välja vem som helst i hela världen, vem skulle du helst bjuda över på middag?

– Oprah Winfrey. Hon är så jäkla härlig, vilken kvinna! Hon åstadkommer mycket, har mycket vettiga saker att säga, och talet hon höll efter att #metoo briserat fick ju alla att skandera ”Oprah for president!”, och jag håller med. Hon är ett föredöme!

2. Om du skulle vara känd på något annat sätt än vad du är, hur då?

– Jag skulle vilja vara Oprah Winfrey, haha. Nej, men jag skulle vilja upptäcka botemedlet mot cancer eller hitta den perfekta fredslösningen.

3. Händer det att du övar på vad du ska säga innan du ringer ett telefonsamtal?

– Jo, det kan hända om det är viktiga samtal, till läkaren eller sångpedagogen, om det är grejer som jag vill verkligen vill få sagda och inte bara kan blaja på.

Fakta: Sanna Nielsen Ålder: 34.

Familj: Sambon Joakim Ramsell, 46.

Bor: I lägenhet i Årsta, söder om Stockholm.

Gör: Är artist och programledare.

Aktuell: Som programledare för Allsång på Skansen i SVT1.

4. Vad utmärker en ”perfekt dag” för dig?

– Det är när jag känner att jag är i perfekt balans, då känns allt så lätt att genomföra, och även om jag stöter på motgångar så blir jag inte stressad. Ibland, när planeterna står rätt, så

händer det, haha.

5. När sjöng du senast för dig själv?

– På Birger Jarlsgatan när jag var på väg hit till intervjun. Jag skulle kolla en tonart inför allsången och hade Spotify i öronen. Folk måste trott att jag var knäpp, men vissa log i alla fall!

Som yngre vågade jag inte alls sticka ut

6. Om du fick leva tills du var 90 och fick välja att ha en 30-årings hjärna eller kropp de sista åren, vad skulle du välja?

– Hm, jag skulle välja hjärnan, behålla kapaciteten. Jag försöker hålla igång hjärnan, jag brukade lösa sudoku men bara fram till medel, sedan blir det way too hard. Läsa böcker är också bra. Jag har precis läst ut Camilla Läckbergs bok En bur av guld. Den var fantastisk!

7. Har du en hemlig föraning om hur du kommer att dö?

– Nej! Det har jag verkligen inte.

Don’t even go there, Sanna!

8. Säg tre saker som du tycker är viktigt att ha gemensamt med sin partner!

– Om jag ser till hur jag och min sambo Joakim har det, så tycker jag att det är viktigt att ha nära till skratt, att man kan diskutera vad som helst även om man inte har samma åsikter och att man vill varandra väl i en relation och är villig att kompromissa för den andras bästa.

9. Vad i ditt liv är du mest tacksam för?

– Hälsan, att jag mår bra. Och jag är tacksam över att jag nått till en punkt i livet när jag vet vad jag mår bra av och inte. Idag vågar jag välja och välja bort!

10. Om du kunde förändra en sak med hur du växte upp, vad skulle det vara?

– Visst hade jag velat ha lite bättre självkänsla som ung. Jag var otroligt osäker. Det är inget mina föräldrar har gjort fel, det var mer kombinationen av att slå igenom som barn, samtidigt som jag kommer från en liten by där jag inte ville sticka ut men ändå hade stora drömmar. Idag är min självkänsla mycket starkare, jag har verkligen gjort en resa.

11. Om du skulle skriva en bok om ditt livs historia, vad skulle titeln på boken vara?

– Mitt Sanna jag! Den är klockren.

12. Om du skulle vakna i morgon med en ny egenskap eller förmåga, vad skulle det i så fall vara?

– Jag skulle vilja vara en mästerkock och laga så god mat att alla frågar om receptet efter middagen. Ja, det är Joakim som lagar mat hemma …

13. Om en kristallkula kunde avslöja sanningen om dig själv, ditt liv, din framtid eller vad som helst, vad skulle du vilja veta?

– Är inte charmen att man inte vet vad som ska hända? Det är

ju livet!

14. Finns det något du drömt om att göra under en längre tid? Varför har du inte gjort det?

– Jag har drömt om att göra en vandring någonstans i Europa, i ungefär en vecka. Helt själv. Jag läste Agneta Sjödins bok där hon skrev om att hon gjort en vandring och det lät så fantastiskt. Jag har inte vågat ta det steget ännu – men snart!

15. Vad är den största bedriften i ditt liv?

– Hmm, jag tyckte jag var så sjukt modig när jag flyttade hemifrån till Malmö för att gå gymnasiet. Jag fick lära mig att lita på min egen sociala kompetens och gå utanför min ”comfort zone” rent privat.

16. Och i din karriär?

– I karriären finns det mycket i de olika projekten som jag är rädd för, men när jag övervunnit rädslorna är det alltid den största bedriften som hänt just då!

Jag har blivit snällare mot mig själv med åren

17. Vad värdesätter du mest i en vänskapsrelation?

– Tryggheten i att kunna vara ärlig och kunna lita på en person till 100 procent. När jag växte upp vill jag inte berätta för mycket, för det kunde komma i fel händer och öron. Men när jag väl hittade vänner som jag kunde anförtro mig till, utan att vara rädd för att det skulle läcka ut i media, kändes det otroligt skönt.

18. Vilket är ditt favoritminne?

– Ett av mina favoritminnen är när jag gjorde min första Allsång på Skansen 2016 och mina föräldrar kom dit. De skilde sig för ett antal år sedan, men satt ändå i publiken tillsammans, som mam­ma och pappa till mig. Det var stort av dem, och fint för mig att se att de hade trevligt ihop.

19. Ditt sämsta minne?

– Hm, jag tror inte att jag vill dela med mig av det … nej, där får jag nog säga pass!

20. Om du visste att du skulle dö om ett år, skulle du då ändra något med hur du lever idag?

– Jag skulle leva utan krav och måsten. Om jag vill resa till Mallorca imorgon så gör jag det. Jag skulle gå på infallen.

21. Vad har kärlek och omtanke för roll i ditt liv?

– En högst central roll, det är A och O i livet. Jag försöker bry mig om, och behandla, andra som jag själv vill bli behandlad.

22. Vad tycker du är det mest attraktiva karaktärsdraget hos en partner?

– Ett av de mest attraktiva dragen som jag föll för hos min partner var hans omtanke och hans proffsighet gentemot andra människor. Att ha ett trevligt bemötande är sexigt.

23. Vad tror du att knepet bakom en långvarig och lycklig relation är?

– Jag har varit tillsammans med Joakim i elva år, och jag tror att vårt ”knep” är att vi pratar mycket och pratar om jobbiga saker, jag lär känna honom hela tiden. Jag är fortfarande nyfiken på honom! Det finns absolut en vardagstristess, men jag är tacksam för den också. Vi kan sitta tysta i fyra timmar, och det är skönt att känna sig bekväm med det också.

24. Hur är relationen till din mamma?

– Den är väldigt bra, och jag tror att min relation med min mamma blev ännu bättre när mina föräldrar skilde sig. När en familj går igenom uppbrott och sorg lär man känna varandra på ett annat sätt.

25. Vad kan ge dig ångest?

– Herregud, nu snackar du med en tjej som har ÅNGEST. Jag kan få ångest av det mesta, att jag råkat säga något olämpligt, svarat för privat på en intervjufråga eller att jag inte dragit i handtaget tre gånger efter att jag låst dörren, haha.

26. Hur dämpar du bäst din ångest?

– Jag sätter mig vid pianot och spelar och sjunger. Just nu kör jag hela A star is born-plattan.

27. Vad skulle vara viktigt för mig att veta om dig om vi skulle bli nära vänner?

– För mig är det viktigt att mina nära ser när jag blir obekväm i situationer. Det kan vara svårt att ta sig ur vissa situationer själv, och då är det skönt att ha någon nära vid sin sida som kan steppa in.

28. Hur bra är du på att ljuga?

– Jag är värdelös på att ljuga. Jag kan dra en vit lögn om jag ska gå på en officiell middag och är supertrött. Då kan jag dra till med att ”det har kört ihop sig”. Den lögnen är ändå okej, eller? Haha.

29. Dela med dig av det pinsammaste ögonblicket i ditt liv!

– Det var nog när jag, Eric Gadd och Salem al Fakir skulle sjunga Eric Gadds mest kända låt My personality ihop på ett företagsgig. Min manager frågade mig, när vi alla sitter bakom scenen, vilken låt vi ska köra och jag svarar: ”Äh, det är nån låt … My personality tror jag den heter”, på ett ganska dissigt sätt. Jag visste inte att det var Erics största hit! Och jag kommer på mig själv i samma stund som jag säger det. När vi sedan går upp på scenen säger Eric: ”Happ, då kör vi My personality då. Om alla kan den …” och tittar på mig, haha. Jag skämdes så mycket! Men vi har skrattat åt det här minnet tillsammans i efterhand.

30. När grät du senast inför någon annan?

– Hos min sångpedagog förra veckan. Jag har börjat ta sånglektioner för att få rösten att hålla bättre, jag har blivit så hes med åldern, och det var skönt att känna att jag fortfarande kan utvecklas, det kom några lyckotårar.

31. Säg något du uppskattar med dig själv!

– Att jag har blivit lite snällare mot mig själv. Inte så att jag sänker kraven, men jag lever inte slaviskt efter prestationskraven längre. Det gör inte längre något om jag sjunger en sur ton eller om jag inte tränar varje dag.

32. Vad, om något, är för allvarligt för att skämta om?

– Det beror på helt på sammanshang. Jag tycker att humor också kan vara väldigt seriöst, det finns alltid en tanke bakom humor.

33. Om du skulle dö utan möjlighet att kommunicera med någon, vad skulle du ångra mest att du aldrig sagt?

– Jag tror att man alltid skulle ångra det där sista samtalet som man aldrig tog. Men jag försöker ofta tänka på att säga ”Jag älskar dig, jag är så glad att du är i mitt liv” till dem som är mig nära.

34. Ditt hus börjar brinna. Du får rädda EN pryl. Vilken?

– Mobilen. Hemskt att säga, men det är mycket grejer i den som gör att mitt liv fungerar. Eller mina Versace-sandaler. Det är de dyraste skor jag köpt, haha.

35. Vad är det mest olagliga du har gjort?

– Det mest olagliga är att köra för fort, speciellt direkt efter att jag hade tagit körkort … men jag har aldrig fått böter. Och idag håller jag fartgränsen.

36. Var ser du dig själv om fem år?

– Jag hoppas att jag hittat ett drömboende och gör det jag älskar! Just nu bor jag och Joakim i vår tvåa på 55 kvadrat

i Årsta, och det är lite trångt med alla våra grejer. Sedan vill jag så gärna skådespela i en film, och ha träffat min stora idol Céline Dion.

LÄS OCKSÅ: Sanna Nielsen hyllas för avklädda bilden: ”Jag önskar att ingen skämdes!”