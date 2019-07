Christine Meltzer & Carina Berg: ”Vi blev kompisar mitt i krisen”

D

eras vänskap tog sin början under en intensiv tv-inspelning för sex år sedan, när de skulle spela in första säsongen av den hyllade och prisbelönta programserien Berg och Meltzer i Amerika. När de satt där, sida vid sida, på ett plan på väg till USA så kände de inte varandra alls. Men de hade omedelbart en alldeles särskild kemi och pratade nästan oavbrutet under hela resan.

– Vi har nog alltid ”magnetat” oss till varandra på olika fester och tillställningar och vi hade nog beundrat varandra lite på avstånd, säger Carina Berg.

Carina Berg Ålder : 41.

: 41. Familj: Maken Erik Berg, fotbollsspelare i Djurgården, sonen Holger från det tidigare äktenskapet med Kristian Luuk.

Maken Erik Berg, fotbollsspelare i Djurgården, sonen Holger från det tidigare äktenskapet med Kristian Luuk. Bor: I Stockholm.

I Stockholm. Gör: Är programledare.

Under den två månader långa inspelningen delade de rum, ibland till och med säng. Framför kameran upplevde de olika strapatser, vissa så vågade att de kändes som nära döden-upplevelser, åtminstone för Christine Meltzer. Som till exempel när de balanserade på varsin flygplansvinge medan planet lyfte.

­– Jag hade nyligen varit sjuk (Christine drabbades av bröstcancer 2012 och är idag frisk, reds anm.) och kom precis från en behandling, så att göra de här livsfarliga sakerna när jag hade överlevt cancer kändes idiotiskt!

– Jag ser resan till USA, de tuffa inspelningsförhållanden vi hade, som en present till vår vänskap. Vi har nog aldrig gjort en sådan tuff inspelning som vår första, säger Carina.

Christine beskriver Carina som ett stort stöd.

– Carina är väldigt klok och lugn, och modig!

– Jag försökte ju laga ihop mig själv efter sjukdomen och där stod Carina och fick ta emot. Det var väldigt skönt att ha henne vid min sida, särskilt eftersom inspelningarna var så tuffa, säger Christine.

Och Carina lyfter Christines humor och fantastiska energi.

Christine Meltzer Ålder: 44.

44. Familj: Maken Niclas och barnen Ida-Lova och Ville.

Maken Niclas och barnen Ida-Lova och Ville. Bor: I Stockholm.

I Stockholm. Gör: Är programledare, skådis och komiker. I höst är hon aktuell med nya programmet ”Meltzer och kärleken” på Kanal 5.

– Hon får mig att skratta hela tiden. Jag älskar hennes sätt att se på världen – det filtret vill man ha. Det är som om det bubblar ett skratt bakom varje hörna!

Det var nästan som en förälskelse som uppstod mellan dem. Men till skillnad från en konventionell, romantisk förälskelse så gick den här inte över. Carina och Christine fortsatte att umgås och lära känna varandra. Christine tror att den snabba starten, där de bara kraschlandade i varandras liv, var avgörande för den starka vänskap som formades.

Det är så naturligt för oss att stötta varandra

– Det var från noll till hundra. Vi gick ju rakt in i det utan att hålla på att känna på varandra och fråga oss saker som ”Är det här en vän jag vill ha?”. Det var mer: ”Kan du hålla i mig nu, annars kommer jag att dö?” Vi tvingades att lita på varandra fullt ut från början.

– Och när man ska köra bil till Texas tillsammans så finns det inte direkt någon chans att ta en paus. Vi pratade, pratade och pratade, säger Christine.

Christine, som annars umgås mycket med samma kompisar som hon har haft ända sedan förskoletiden, tycker att det är intressant att lära känna en person i vuxen ålder.

– Båda typer av vänskaper är förstås lika bra, så det är ingen idé att försöka jämföra. Men för mig var det speciellt att träffa någon som jag inte har känt i hela livet, och som själv får berätta hur hon var som liten, till exempel. Man kan ställa helt andra frågor än när man känt varandra för alltid.

Vänskapen som byggdes upp mellan kollegorna under de intensiva inspelningarna är lika stark idag, sex år senare.

– Vi har ju varit med om så mycket speciellt tillsammans och tillbringat mycket tid ihop att Christine ibland känns mer som en syster än en vän, säger Carina.

– Och hon har lärt mig så mycket, inte minst konsten att säga nej.

Just nu jobbar de inte tillsammans, utan var och en är upptagen med olika projekt, så de hörs inte längre varje dag (”förut ringde vi ju varandra dygnet runt”).

– När var och en gör sitt så blir man lite mer distanserade. Men vår vänskapsrelation finns ju där ändå, säger Christine.

Sedan de lärde känna varandra har mycket hunnit hända. De har spelat in en rad olika program tillsammans, där de testat alltifrån tantrasex till att simma med hajar utanför Hawaiis kust. Carina skilde sig från programledaren Kristian Luuk 2016 och gifte sig förra året med fotbollsspelaren Erik Johansson (numera Berg). Självklart höll Christine tal på bröllopet! Genom allt har de funnits där för varandra.

­– Vi kan prata i timmar om livet. Det är så naturligt för oss att stötta varandra att det nästan är svårt att förklara hur. Det bara finns där, säger Carina.

Men som i alla nära relationer uppstår konflikter ibland.

– Att säga att vi bråkar låter så barnsligt, och vi har inga riktiga bråk. Det har jag inte med någon … Men visst händer det att vi blir irriterade i stunden, och då visar det sig ofta vara ett missförstånd. Det är sådant som sker snabbt och som är lätt att reda ut, säger Christine.

När Christine och Carina umgås numera, så är ofta deras respektive familjer med, med män och barn.

– Våra barn hälsade på under inspelningarna, vi var ju borta hemifrån så länge. Man kan säga att de har växt upp lite ihop, berättar Christine.

Det bästa med Christine Meltzer

Carina: ”Christine får mig att skratta hela tiden. Det bubblar ett skratt bakom varje hörna! Och hon har lärt mig så mycket, inte minst konsten att säga nej”

Det bästa med Carina Berg

Christine: ”Carina är väldigt klok, och lugn – och modig!”

