19 platser i Sverige där du hittar pirret (Vågar du prova sexgungan..?)

På Ölands enda naturistbad kan ni bada nakna så alla ser…

1. Hudiksvall

Hudikkalaset 26-28 juli. När Lars Winnerbäck intar scenen på Hudikkalaset är det helt rätt läge att spontankrama snyggingen intill dig i publiken – eller hångla loss med din kärlek. Lasse är mys!

LÄS OCKSÅ: 10 bästa stränderna i Sverige 2018

2. Boden

Treehotel, Edeforsvägen 2 A, 960 24 Harads. Känn er som turturduvor i en trädkoja sex meter upp i luften. Här råder total avskildhet med bara tallskog och Luleälven runtomkring. De olika rummen har fantasieggande namn som Mirrorcube, Birds nest och 7th room. Från Luleå flygplats går helikoptertransfer direkt till trädtopparna.

Läs mer: Sov i en trädtopp!

3. Västerås

Hotell Utter inn, Västeråsfjärden. Här behövs ingen ”stör ej”-skylt på dörren – sovrummet ligger tre meter under vattenytan. När det är dags att lägga sig klättrar ni ner till sovrummet som har panoramafönster i fyra väderstreck och nyfikna firrar som närmaste grannar.

Läs mer: Egentid under ytan.

Hångla på dansbanan

4. Malung

Folkets park, Orrskogen, Malung. Oj, vad det flörtas på Dansbandsveckan den 15-21 juli. Flörtig foxtrot, tryckare med extra ”gnuss” (panna mot panna), het dans och hångelchans när Black Jack, Barbados och en drös andra band bjuder upp. Förra året kom 50 000 besökare – är du singel är detta veckan för dig!

Läs mer: Inspireras i syndens näste!

5. Stockholm

Hotel Hellsten, Luntmakargatan 68. Huset, som byggdes vid förra sekelskiftet, har en brokig historia; bland annat fungerade rum 1105 som en hemlig bordell. Idag är det en juniorsvit med kakelugn, kristallkrona, mörkröda väggar och röd sammet.

Läs mer: Kramas i underjorden

Pride

Hurra för kärleken! I år är både Stockholm och Göteborg värdar för Europride. Räkna med FEST!

EuroPride Stockholm 27 juli-5 augusti. Kärlek för alla! På Pride råder full flörtfaktor. Varje år får en Pridefestival i Europa vara värd för EuroPride. I år genomförs den i Sverige för tredje gången, och för första gången i två städer: Stockholm (27 juli-5 augusti) och Göteborg (14-19 augusti).

Läs mer: PrideStockholm

6. Bromma

Ulfsunda slott, Margretelundsvägen 125. Svart badkar, lack, läder och tv i taket. Det är inte för inte som rum 303 på 1700-talsslottet kallas ”Erotikrummet”.

Läs mer: Fira att kärleken är fri

10 000-metersklubben

7. Arlanda

Jumbo hostel, Jumbovägen 4. Missade du och älsklingen medlemskapet i 10 000-metersklubben på väg till Mallis? Ta tillfället i akt på säkrare mark, med en unik hotellupplevelse! I den här parkerade jumbon riskerar ni inte att bli upptäckta. I cockpit-sviten finns såväl spakar och instrumentpanel som specialbyggd dubbelsäng.

Läs mer: Jumbostay.com

8. Sala

Sala silvergruva, Drottning Christinas väg. Bo i världens djupaste svit, 155 meter under marken. Här är du omringad av total tystnad, underjordiska sjöar och bergsrum. Här kan du inte störas av mobilen (noll täckning). Personalen, som befinner sig ovan jord, når du via kommunikationsradio.

Läs mer: Rum för erotik

Glampa i skärgården

9. Svartsö

Svartsö logi, Svartsö Alsviks Udd 397. Efter en fyrarätters på Svartsö krog är det bara att rulla ner till ett av de inredda kanvastälten vid strandkanten. Här finns egen terrass, vilmöbler och garanterad sjöutsikt. Frukostkorgen dagen därpå levereras direkt till tältet.

Läs mer: Svartsologi.se

Värmländsk sexival

10. Molkom

Ängsbacka kursgård, Nyedsbacka 511. Sexsibility festival 26 juni- 1 juli. Sugen på att experimentera eller få ny inspiration? Tantrasex och intimitet står på schemat när sexibilityfestivalen hålls för tionde året i rad. Spännande workshops där du som singel, eller par, kan delta i alltifrån kroppsmålning till orgasmceremonier och tantramassage.

Tantrafestival, 31 juli-5 augusti, Ängsbacka kursgård. Kvinno- och manscirklar, dans och workshops kring tantrasex och massage för par och singlar. 100 % glädje, njutning och kärlek.

Läs mer: Angsbacka.se

11. Lysekil

Strandflickornas havshotell, Turistgatan 13. Ta in en natt på Hannas pigkammare. Här hänger underkläderna fortfarande på tork och du kan tjuvkika i hennes dagbok som ligger på hyllan …

Läs mer: Dekadens deluxe

12. Göteborg

Hotel Pigalle, Södra Hamngatan 2 A. Suite Belle på Pigalle utsågs till Världens mest dekadenta svit av Vogue. Välj mellan 50 sorters champagne, låt en bartender skaka drinkar på rummet eller låna designerkläder ur garderoben. Dyrt, men total lyx!

Läs mer: Färska ostron för två

Ed Sheeran, 10-11 juli, Ullevi. ”Darling, just kiss me slow, your heart is all I own, and in your eyes you’re holding mine”. Med Ed Sheeran som soundtrack blir sommarnatten ”görbra”.

Läs mer: Flörtvänlig festival

Way out west, Slottsskogen, 9-11 augusti. Lite mer vuxet (Stay out west-områdena har 18-årsgräns), och med ett underbart, ständigt festmingel. Diskutera dagens spelningar med snyggingen du möter i baren!

Läs mer: Way out west

Ostronsafari

13. Grebbestad

Ostronsafari, Bröderna Klemmings dykhjälp, Kräftvägen 8. Fiska ostron tillsammans ute på havet. På kvällen avnjuter ni er fångst tillsammans med ett glas champagne mitt i idylliska Grebbestad.

Läs mer: Ostronsafari

14. Kungsbacka

Downton – I nöd och lust, Tjolöholms slott. Upplev dåtidens romantik och dramatik på utställningen med originalkläder som burits av tvseriens kärlekspar lord och lady Grantham, Carson och mrs Hughes. Njut afternoon tea i salongen efteråt.

Läs mer: Njut ett nattbad

15. Halmstad

Tylösand strand, Tylösand. Den sju kilometer långa stranden är som gjord för gyllene sommartider. Har röstats fram som ”Bästa stället för nattbad” av singlarna, enligt Match.com.

Läs mer: Tylösand

16. Varberg

Asia spa, Varbergs stadshotell, Kungsgatan 24. Behöver ni en paus? Bara lugn, den japanska tvagningsritualen på Asia spa ska intas under tystnad. Testa tropisk regndusch och varma källor med utsikt över Varbergs fästning, så hittar ni säkert talets gåva, och varandra, igen.

Läs mer: Varbergsstadshotell.com

17. Västervik

Sverige dansar 28/6-1/7, Västervik resort. Tre härliga dagar fyllda med kurser och kvällsdanser. Lär dig eller finslipa takterna i salsa, bugg, bachata och fox – och var inte rädd för att bjuda upp. Att nöta snygga moves ihop är ett perfekt sätt att träffas!

Läs mer: Sverigedansar.se

18. Öland

Lyckesands nakenbad, norra Öland. Lev livet utan sorg, men skippa Sergels torg. På Ölands enda naturistbad kan ni bada nakna så alla ser …

Läs mer: Bada nakna

19. Skurup

Venusgården, Lindby 327. På erotikpedagogen Ylva Franzéns hotell har varje rum en sexgunga i taket och välfyllda korgar med massageoljor och sexleksaker. För den som föredrar det fria finns en stor säng att tillgå ute i den lummiga trädgården.

Läs mer: Sexgungor i taket

Av: Cecilia Hahne Hilgers

LÄS OCKSÅ: Sugen på att prova en sexleksak? Här är 8 heta förslag som du redan har hemma