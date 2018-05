Kroatien – karta

Mali Losinj i norr och Hvar och Korcula lite längre söderut. Tre fantastiska öar att besöka i Kroatien.

Valuta och kortköp i Kroatien

Trots att Kroatien är medlem i EU har man kvar sin valuta, kroatisk kuna (HRK). Det går att använda Euro på vissa hotell, restauranger och affärer, men växlingskursen är mycket dålig. Den lokala valutan är att föredra. Det är både säkert och möjligt att använda kort i Kroatien. Dock rekommenderas att alltid ha kontanter med sig, de är långt ifrån vårt kontantlösa samhälle än så länge, och man kan inte förvänta sig att kortet går att använda överallt. Det finns gott om uttagsautomater, så man behöver inte växla stora summor innan man åker.

Vädret i Kroatien

Längs medelhavskusten råder subtropiskt medelhavsklimat med dagstemperaturen under sommaren på närmare 40 grader och runt 25 grader nattetid.

Vad väntar ni på? Res till Kroatien, här är 3 underbara öar att besöka!

1. Lyxiga Hvar

Passar: Dig som gillar att spana på de rika och berömda. Hamnen är full av segelyachter från hela Europa och lavendeldoften ligger tung över ön.

Hvar har en lite lyxigare stämning och är en av Kroatiens populäraste öar. Här finns böljande lavendelodlingar, rosmarin, ljung, pinjeskogar och stenmurar överallt. Hela ön doftar lavendel och i början av juli färgas sluttningarna lila av blommorna. Lavendeln från Hvar lär vara den bästa i världen och exporteras till bland annat Frankrike och Tyskland för att användas i parfymtillverkningen. Vid kusterna stupar klipporna rakt ner i det kristallklara havet och badar gör man från klippavsatser och små stränder.

De flesta tar färjan till Hvar stad, färjan lägger till precis utanför öns populäraste cocktailbar. På sommarkvällarna är det fullt ös i staden och nöjeslivet är välkänt för sin höga kändistäthet. Under högsäsongen minglar 30 000 människor per dag på stadens blankpolerade gränder bland vita stenhus och ett luftigt torg. Vid hamnen ligger segelyachter från hela Europa och på uteserveringarna längs havet samlas turister och seglare för att njuta av utsikten. Här finns öns eleganta restauranger och trendiga barer. Den långa strandpromenaden leder fram till små klippiga bukter och det är svårt att motstå ett dopp i det azurblå havet. På kvällen hamnar många på den populära cocktailbaren Carpe Diem som serverar 80 olika drinkar. Under högsäsong är det ofta konserter innan alla fortsätter vidare för att dansa hela natten lång under bar himmel.

– Folk brukar komma hit vid tio-tiden på kvällen för att ta en drink och det brukar bli en hel del bikinidans på borden, berättar en servitris på Carpe Diem.

Vill man inte ha party hela natten lång är det mysigt att bo i den lilla fiskebyn Jelsa. Här sitter gubbarna på kaféerna vid torget i hamnen och har uppsikt över allt som händer i byn. Strax utanför byn ligger pinjeskogar och lantgårdar. Från Hvar går det lätt att fortsätta färden vidare med båtfärjan över till Korcula eller till den vackra staden Split som ligger på fastlandet.

Bo, göra & äta:

Utmärkande för ön: Här frodas det av cocktails och nattliv bland lyxiga partyfolk och seglare. Kärlekspar kan hitta lugna små fiskebyar på ön för romantiska middagar.

Att göra: Ön är inte så stor och kan utforskas med scooter eller cykel. Möjlighet till dykning och windsurfing finns. Utanför Hvar ligger ett 20-tal mindre öar som passar utmärkt att segla eller paddla runt. Här finns också organiserade segelkurser, segelturer, vandringar och kajakpaddlingar att välja på. hvaradventure.com

Boende: Riva – Hvar yacht harbour hotel är ett designhotell på strandpromenaden med en trendig bar. Hotellet tillhör Small luxury hotels of the World in Croatia. suncanihvar.com

Äta: Restaurant Gariful ligger perfekt med utsikt över hamnen. Restaurangen har ett akvarium där man kan peka ut sin egen fisk eller skaldjur, men se upp med priserna som kan skena iväg. Hög klass och professionell service. hvar-gariful.hr. Restaurangen Paradise Garden serverar utsökta färska fisk- och skaldjursrätter. Lokala specialiteter är en smakrik sallad med vildkål och färsk getost stekt med socker. Gregada är en typisk maträtt från ön med olika sorters färsk fisk med lök, potatis och vitlök.

Bra att veta: Den lilla ögruppen Pakleni island med ett 20-tal öar har de mest populära stränderna i området. Från Hvar går det många taxibåtar ut till den klippiga ön Sveti Jerolim med en naturiststrand. Andra stränder finns på Marinkovac, Stipanska, Zdrilica, Mlin och Sveti Klement.

Ta sig hit: Maj?–?sep finns det charterflyg till Split vilket tar cirka tre timmar. Sen tar man buss och båt ut till öarna. Från Split tar man färjorna ut till Brac, Hvar och Korcula. jadrolinija.hr. Ving har resor till Hvar och Jelsa, ving.se. Apollo har resor till Hvar, apollo.se. Tour Adria och Kroatienspecialisten är specialiserade på paketresor till Kroatien. kroatienspecialisten.se och touradria.com

Bästa tid: Vår och höst är perfekt med mindre folk och svalare väder. Högsäsong under juli?–?augusti.

Info: visitcroatia.nu, kroatienguiden.se, hvarinfo.com, tzhvar.hr/en/, island-hvar.info, croatiatraveller.com.

Tips: Coctailbaren Carpe Diem ligger på kajen. Kändistätt med 80 olika drinkar. carpe-diem-hvar.com

2. Hälsosamma Mali Losinj

Passar: Dig som vill ha en aromatisk oas av ren luft (som doftar rosmarin, citron och timjan), klart vatten och massor av soltimmar.

Mali Losinj har varit en känd hälsoort och semestermål i 120 år. Redan 1892 fanns ett rehabiliteringscenter på ön som på den tiden också huserade den österrikisk-ungerska aristokratin i sina sommarhus. Familjerna skickade sina barn hit för att få behandling mot astma och luftrörsproblem under en tio dagars kur. Uppe bland bergen växer örter och ön har 1?200 växter varav 230 är medicinska och ätliga. Det är rena rama hälsokuren bara att vistas här. Flera hotell ligger utanför byn Veli Losinj som har en liten skyddad hamn där det ligger några restauranger och barer. Förr i tiden bodde rika kaptener och skeppsbyggare här och fortfarande finns många av de gamla kaptensvillorna kvar i byn. Staden Mali Losinj har en större hamn med en rik sjöfartshistoria och nio skeppsvarv.

När solen går upp över byns lilla rosa kyrka reflekteras fiskebåtarna i det stilla vattnet. Passa på att njuta under morgonstunen när byn sakta vaknar till liv i det mjuka morgonljuset och gubbarna tar dagens första kaffe på kaféerna. Varje morgon är det även fiskmarknad nere i hamnen där man kan hitta färsk fisk.

Bo & göra:

Att göra: Det finns många vandrings- och cykelleder på Mali Losinj. Andra aktiviteter är dykning, fiske och bergsklättring till den högsta punkten på 588 meter. Mellan juni??och september finns det också gott om campingplatser. Här finns flera spa där man kan göra behandlingar med aromaterapi, essentiell tallolja och alger. Ön är känd för sin rena luft och sitt klara vatten.

Boende: Punta vitality hotel är ett fyrstjärnigt spahotell som ligger fint på en höjd ovanför hamnen i Veli Losinj. vitality.losinj-hotels.com/en

Hotel Bellevue är ett nyrenoverat femstjärnigt hotell som öppnar i juli. Hotellet har en spaklinik och stranden ligger 100 meter från hotellet. Cikat 9, Mali Losinj. losinj-hotels.com/en/accommodation/hotels/hotel-bellevue/general-info

Äta: Konoba Silvana är en rekommenderad och trevlig restaurang som serverar hemlagad kroatisk husmanskost med färsk fisk och lamm. Många italienare besöker restaurangen vilket är en god rekommendation. Lošinjskih Pomoraca 2, silvana.hr/en/

Bra att veta: Det går även färjor till Zadar, Rijeka, Porec, Rovinj, Pula, Rabac och Rimini.

Ta sig hit: Från Rijeka finns en broförbindelse över till Krk med vidare färja till Cres. Cres har en broförbindelse med Mali Losinj samt en färja över till Istrien på fastlandet. jadrolinija.hr. Tour Adria och Kroatienspecialisten gör bra paketresor till Kroatien. touradria.com och kroatienspecialisten.se

Bästa tid: Mars?–?maj och oktober är de bästa månaderna med bra klimat och mindre folk. Högsäsongen är under juli?–?augusti.

Info: tz-malilosinj.hr, visitcroatia.nu, croatia.hr och kroatienguiden.se

Tips: Ön har en egen jazzfestival sen 70-talet.

3. Romantiska Korcula

Passar: Dig som vill hitta en egen bukt att bada i tillsammans med din partner. Ön ligger omgärdad av ett djupblått hav med sikt på flera meter.

Över Korculas gröna kullar slingrar sig vägen förbi vinodlingar, cypresser och många små bukter med småsten. I byarna dignar träden av oliver, fikon och valnötter. Gamla bondgårdar har byggts om till restauranger och bjuder på lokala specialiteter som lufttorkad skinka, egenproducerat vin, konjak och fårost. Vid små vingårdar växer vindruvorna som producerar öns unika vita dessertvin, Grk. Ön är drygt fem mil lång med en sandstrand vid Lumbarda och längst upp i norr ser det nästan ut som en fjord med många små bukter. Här vid Vela Luka kan man ta en taxibåt ut till en egen, liten vik med en enskild sandstrand. Korcula stad ligger på en udde och är en charmig, medeltida småstad med många små restauranger och kaféer i de smala gränderna. Gränderna mynnar alla ut vid San Marko katedralen och här finns en borg likt Dubrovnik i miniatyr. Det här är inte direkt någon partyö, utan en lugnare stämning råder med mer kulturella upplevelser. Ön är bland annat känd som äventyraren Marco Polos födelseort.

– Huset där Marco Polo föddes står kvar i en smal gränd nära Katedralplatsen och den gamla familjen Polo lever fortfarande vidare på ön, berättar guiden Aljosa Milat.

Det råder dock delade meningar om Marco Polo verkligen föddes på Korcula och Venedigborna hävdar istället att han föddes där. Ön har en stormig historia och har även varit ett starkt fäste för sjörövare. Det var strax utanför Korcula som Marco Polo blev tillfångatagen och satt i fängelse i Genua. Här skrev han sin berömda bok om sina öden och äventyr i Kina. Boken blev dåtidens storsäljare och öppnade européernas ögon för okända fjärran länder och kulturer som Japan, Kina och Tibet. Från Korcula går det snabbt att ta sig över till den vackra halvön Peljesac i närheten av Dubrovnik.

Bo & bra att veta:

Utmärkande för ön: Korcula är perfekt för en lugn semester med sin älskade och/eller för alla som är kulturellt och historiskt intresserade. Här kan man strosa runt i smala gränder och äta mysiga middagar till skenet av levande ljus på små romantiska restauranger. Ön är även Adriatiska havets mest skogsklädda med en doft av pinje i luften.

Att göra: Här kan man vandra men det går även utmärkt att hyra bil eller moped och köra runt ön som bara är drygt fem mil lång och sju kilometer bred. Man kan hyra en egen båt och dykning finns bland annat vid Vela Luka. Korcula-diving.com

Boende: Lešic Dimitri Palace är ett femstjärnigt smakfullt boutiquehotell med spa samt en flott restaurang. Hotellet ligger i ett gammalt biskopspalats mitt i den gamla staden. lesic-dimitri.com

Äta: Restaurang Hajduk är ett enklare familjepensionat och restaurang som ligger en bit utanför staden. Hajduk är känt för sin goda mat med specialiteter som tillagas vid öppen eld. hajduk1963.com

Bra att veta: Från Vela Luka kan man ta en taxibåt till avskilda små bukter för bad och fiskpicknick.

Bästa tid: Vår och höst är perfekt med mindre folk och svalare väder. Högsäsong under juli?–?augusti.

Info: visitcroatia.nu, croatia.hr, kroatienguiden.se och Korculainfo.com

Tips: På Korcula kan man se entusiastiska lokalbor dansa den unika svärddansen Moreska.

