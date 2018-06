Idag skulle få förlita sig på magiska riter för att hitta en partner. Men under sommarens ljusaste dag kan vi, i jakten på den rätta, överge vårt sunda förnuft och bete oss hur underligt vi vill.

Den person som i drömmen ger dig något att dricka är din blivande partner

Högtiden i slutet av juni har sedan länge varit en dag full av myter och de flesta av dem går ut på att träffa sin blivande partner, eller åtminstone förutspå vem det blir. Den kanske mest utbredda traditionen är att plocka sju sorters blommor och lägga dem under huvudkudden för att drömma om sin kärlek. Ska det gå helt traditionsenligt till bör du dessutom klättra över nio gärdesgårdar och inte yppa ett ord under tiden. Och just det – allt ska göras baklänges och med vänster hand.

Möt din blivande hälft i drömmen

Någon Sex and the city-mentalitet om att ensam är stark verkar inte ha varit rådande när myterna tog sin form. Knepen för att hitta en partner är inte bara många, de är också bisarra och du får vara beredd på att gå igenom en del för att få ett hum om vem din blivande äkta hälft är.

Vad sägs till exempel om att innan du går och lägger dig mumsa i dig en sill? Sillens sälta ska göra dig törstig under natten och den person som i drömmen ger dig något att dricka är din blivande partner. Och glöm för allt i världen inte att kika efter vad som finns i glaset. Det avgör nämligen hur ert gemensamma liv kommer att se ut. Vatten betyder att det blir ett fattigt liv, öl att det blir någorlunda okej och vin betyder lycka och rikedom!

Droppa mensblod i kaffet

Har dina senaste midsommarnätter, trots idogt blomsterplockande och sillmumsande, varit drömlösa? Lugn, det finns andra knep för att snärja kärleken under kvällen.

Allt du behöver är ett äpple, en kaffekopp och ett intet ont anande offer. I kaffet droppar du tre droppar mensblod och äpplet sätter du i armhålan och låter det suga åt sig så mycket svett det bara går. Bjud sedan din utvalde på läckerheterna. Enligt folktro ett idiotsäkert tips för att få ditt livs kärlek att falla pladask för dig.

Ha tålamod – och var naken

Oavsett om det beror på att vi är duktiga på att utföra knasiga riter eller inte, så är midsommar en afton med ett kärlekens skimmer över sig. Nio månader senare är faktiskt en av de dagar då flest kvinnor blir mammor i Sverige… Vill du vara en av dem kommer här ytterligare tre tips för att snärja pappan till ditt blivande barn. Allt du behöver är lite tålamod och en förkärlek för att vara naken.

Samla dina tjejkompisar i en lada och gå sedan baklänges, nakna, och sopa en gång efter er. Vänta sedan på att era livs kärlekar ska uppenbara sig.

Ställ dig naken på en rågåker en natt med alla sinnen på helspänn. Har du tur kan du få se din blivande älskling komma glidande förbi.

Gå nio varv, motsols, runt en skogskälla mitt i natten. Titta sedan ner i vattnet för att få se spegelbilden av din framtida partners ansikte. Och just det – gör det naken.

Av: Fanny Wikander