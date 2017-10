Riktiga män vågar stå upp mot andra mäns grisiga jargong #MeToo

#MeToo

itt facebookflöde är fullt av dem, som blinkande röda varningslampor. Ibland bara en hashtag, ibland utförliga berättelser om chefen som trängde sig på, om kränkande påhopp, händer som grep tag, situationer som blev hotfulla.

Alfahannen vände sig till mig och sa: Du ser så kåt ut

Vittnesmålen mot filmmogulen Harvey Weinstein öppnade en dammlucka. Med #MeToo visar vi kvinnor att vi utstått trakasserier eller rena övergrepp, och berättar för män: Så här vanligt är det. I kören av röster finns en styrka – vi tystnar inte.

Jag ser olika reaktioner bland män. De som stöttar och vill förändra, de som fnyser, de som står tysta, de som hånar. Och det är här det börjar brännas.

Nyhetsrapporteringen har handlat om övergrepp utförda av filmvärldens mäktigaste. Du behöver inte blicka så högt upp för att se att makt tystar och attityder silar neråt. Jag minns den manlige chefen, den klassiska alfahannen som fick de yngre killarna på kontoret att ställa sig i givakt. Han kom in på morgonen och utbrast högljutt ”Fan, vilket skönt analsex jag hade imorse”. Han satte tonen.

Steget därifrån till att grabbarna på kontoret skickade runt klipp med hårdporr i jobbmejlen var inte så långt. Steget därifrån till att alfahannen ifråga vände sig till mig och sa att ”Du ser så kåt ut” – utan att en jävel i rummet ifrågasatte – var heller inte långt. Han var så trygg i att ingen skulle våga säga emot, anmäla. Och han hade helt rätt i det. Det var den kultur han hade skapat.

Först i efterhand, långt efter att jag sagt upp mig, kom en av männen på kontoret och bad mig om ursäkt. ”Vi var för jävliga mot dig.” Förmodligen kändes det nog i maggropen på alla män på det där kontoret att det som pågick var åt helvete. Men de följde ju alfahannen.

När en annan alfahanne sa att han kan göra precis vad han vill med kvinnor, kyssa dem, ”grab em by the pussy”, så bara garvade grabbarna. Sen blev han vald till president, världens mäktigaste man. För boys will be boys och så där låter det ju i alla omklädningsrum. Eller?

Den där kulturen där övergrepp och kränkningar slipper igenom kan egentligen bara brytas på ett sätt. Visst behöver vi #MeToo. Men de viktigaste berättelserna finns under #IHave och #Itwasme. Det är män som vågar vittna om grisig jargong, tillfällen när de gått över gränsen och själva varit en del av problemet. Ofta bara genom den egna tystnaden.

Men där finns också mäns viktiga protester. Det finns så många män som bara lyssnar på män. Det är där förändring börjar. När män höjer rösten.

#MeToo – låt det inte stanna vid en hashtag:

