MeToo – det handlar om sexuella trakasserier – vilken är din historia?

D

et är en tidig sommarmorgon och jag sitter på bussen på väg till jobbet när en man i 50-årsåldern slår sig ner bredvid mig. Först tror jag att hans lår mot mitt är ett misstag, det finns ju trots allt inte så mycket utrymme på ett bussäte. Men det är inget misstag. Illamåendet kommer krypande när det går upp för mig att han systematiskt sitter och gnider sitt lår mot mitt. Jag stiger av tre hållplatser för tidigt. #MeToo

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 15, 2017