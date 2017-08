Bikten: ”Jag åkte bort och hade en förbjuden semesterflirt”

Finns det något du inte kan eller vågar berätta för någon annan? I Bikten kan amelias läsare avslöja det allra hemligaste, och göra det helt anonymt. Här berättar Clara om en het natt som blev bästa plåstret på ett krossat hjärta…

”Min hemlighet är det bara min allra bästa vän som vet – och så han såklart. Så här var det: Den här våren har jag varit väldigt nere och ledsen. Min pojkvän sedan tre år gjorde slut med mig i julas och det var som om hela världen rasade ihop. Jag trodde verkligen att det var vi och att vi hade en framtid ihop, med giftermål, hus och barn. Men så blev det inte. Från en dag till en annan sa han att han inte längre hade några känslor kvar för mig. Jag kände mig så himla värdelös och nedtryckt i skorna. Jag hade ju inte ens anat att något var fel!

Så jag har deppat och sörjt sedan dess, och vissa dagar, särskilt i början, har det varit för tungt för att gå till jobbet och jag har ringt in mig sjuk. Så i juni drog tre av mina närmaste vänner med mig på en semesterresa, bara vi tjejer.

Tio dagar med sol, bad, fest och roliga utflykter skulle få mig att glömma alla tankar på exet, tänkte de. Och det är klart att det direkt kändes bättre. Bara efter några dagar fick jag lite solbränna och vi shoppade fina nya klänningar på en marknad. Vi åt goda middagar och gick på en fantastisk bergstur. Det var som om jag levde upp igen, när jag var så långt borta från min ex-kille.

En kväll delade vi upp oss. Min bästa kompis och jag skulle gå ut och festa, och de två andra tjejerna gick och la sig eftersom de skulle upp tidigt till en snorkelresa. Vi gick från bar till bar, drack färgstarka drinkar och dansade. På det sista stället, en jättestor klubb med säkert tusen personer som dansade överallt, gick jag för att köpa en drink. Och fick en chock! Där i baren stod mitt ex bästa kompis Kalle. Först blev jag livrädd. Innan jag ens sa hej frågade jag: ”Är han här också?” Vilken mardröm det hade varit att träffa mitt ex när jag äntligen skulle släppa alla tankar på honom! Men nej, det var han inte, och Kalle gav mig en lång kram och bjöd på en drink. Han sa att han inte fattat vad som hänt mellan mig och mitt ex, och att han rent ut sagt tyckte att hans kompis var korkad som hade gjort slut med mig. ”Du har alltid varit så himla fin, som världens drömflickvän”, sa han. Och då hände det något. Jag kan inte riktigt förklara det, men när han bjöd på en drink till så stod jag kvar och njöt av hans fina komplimanger. Klart att jag alltid tyckt att Kalle är snygg, men jag har aldrig tänkt på honom på det sättet, såklart. Men nu gjorde han det.

Han tog min hand när han sa något skämtsamt och det pirrade i hela kroppen! Jag såg att min bästa vän hade börjat prata med en man i andra änden av baren. Jag och Kalle stod jättenära varandra, och plötsligt hittade vi en massa ursäkter för att ta lite på varandra. Och den natten hamnade vi i säng, på hans hotellrum. Det var superhett. Han fick mig att känna mig som jordens sexigaste kvinna när han klädde av mig. Det var till och med bättre än med mitt ex, för det var så förbjudet. På morgonen hånglades vi hejdå och jag dansade hem, dödstrött men jättelycklig. Den där natten gav mitt självförtroende en knuff, och visst, det kändes lite som en revansch också. Nu är jag redo att dejta igen!”

Fotnot: Clara och Kalle har fingerade namn.