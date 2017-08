Nya ”Mamma Mia!”-filmen spelas inte in i Grekland – här är ön som blir ny turistfälla

Den 30 juni 2008 hade ”Mamma Mia!” världspremiär i London och därefter har ön Skopelos i Grekland, där filmen spelades in, aldrig blivit sig lik igen när turisterna flockats. När den nya filmen ska spelas in är det en ny ö som troligtvis kommer genomgå samma omställning – men den ligger inte i Grekland.

När den nya uppföljaren till succén ”Mamma Mia!” ska spelas in är det Grekland som förlorat affären om att få Hollywoods pengar och all stjärnglans som en så stor filmproduktion innebär. Bara som ett exempel ökade turismen till Skopelos med 12,5 procent bara under året då första filmen hade premiär 2008.

Nu tio år senare är det nämligen en Kroatisk ö som fått den stora äran att både husera stjärnorna och vara kuliss åt ”Mamma Mia: Here We Go Again” som uppföljaren heter. Enligt BBC kommer de världskända skådespelarna Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth och Pierce Brosnan vara tillbaka i filmen som även denna gång baseras på Abbas gamla dängor.

Björn Ulvaeus har tidigare varken bekräftat eller dementerat en uppföljare till ”Mamma Mia!” skulle vara aktuellt, men nu när det är klart har Kroatiska medier börjat rapportera om att inspelningarna börjar i höst. Filmteamet sägs ha bokat mat och boende för runt 700 personer på ön Vis, skriver Daily Mail. Så det är alltså rätt säkert att det är den ön som blir aktuell för den nya filmen.

Vill du besöka Vis innan turisterna flockas på ön är det ganska bråttom. Filmen sägs ha premiär till nästa sommar och därefter kommer ön vara på alla ”Mamma Mia!”-fans läppar – och resebolagens hemsidor.

Investera i dig själv – följ med oss till Mallorca i höst. Dansa, yoga, träna,

meditera, stärk självkänslan, sola och ha kul. Kom hem med massor av ny energi och inspiration.

Det blir en vecka med ett fullspäckat program där du får testa massor av rolig träning, träffa nya vänner och få många nya insikter. Både du som är nybörjare och du som är mer van vid att träna kan vara med, det finns något för alla!

Klicka här eller på bilden för att läsa mer!