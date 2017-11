The Crown säsong 2 – snart är det premiär!

D

en 8 december är det dags för säsong två av flerfaldigt hyllade och prisade The Crown. Serien har blivit omskriven för att vara en nära nog korrekt återberättad historia om livet som Storbritanniens drottning. Både serien och skådespelarna har vunnit en rad prominenta utmärkelser. Bland annat fick Claire Foy som Elizabeth II och John Lithgow som Winston Churchill varsin Emmy, och serien fick tre Golden Globes för bästa manus, regi och bästa dramaserie.

Säsong 1 startade storvulet med det maffiga och kostsamma (även för serien) bröllopet mellan kronprinsessan Elizabeth Alexandra Mary och löjtnant Philip Mountbatten. Bara att återskapa den exakta kopian av bröllopsklänningen tog åtta veckor och sex sömmerskor, som enbart arbetade med broderierna på släpet. Ett annat team arbetade med klänningen och ytterligare ett för att skära till tyget och för ett antal inprovningar. Slutpriset på klänningen hamnade runt 400 000 kronor ($37,000). Inför säsong 1 blev denna klänning lika omskriven som hela serien.

Snabb resumé av säsong 1

Obs, spoilervarning om du inte sett den första säsongen.

Elizabeth gifter sig med mannen hon varit förälskad i sedan hon var 13 år, Philip Mountbatten. Storbritanniens kung Georg VI avlider och Elizabeth får hastigt axla rollen som drottning endast 27 år gammal. Vid sin sida har hon Winston Churchill, men pressen på att den åldrande premiärministern ska avgå ökar genom hela säsongen. Det knakar i fogarna i det kungliga äktenskapet, och Prins Philip är inte jättenöjd med sin hustrus alla åtaganden som alltid går före familjen.

Vi får också ta del av konflikten och den stora skandalen när prinsessan Margaret förälskade sig i dåvarande kungens närmaste man Peter Townsend. Som landets regent tvingas drottning Elizabeth II att välja mellan plikten och sina systerliga känslor och kan inte efter starka påtryckningar utifrån godkänna detta giftemål.

The Crown must always win

The Crown säsong 2 tar vid där säsong slutade, och kommer täcka in åren 1956 till1964. Winston Churchill har avgått och in träder Anthony Eden för ett kort tag som drottningens och landets premiärminister. Säsongen kommer domineras av det kungliga äktenskapets svårigheter (bland annat Prins Philips påstådda otrohetsaffärer) och prinsessan Margarets komplicerade och kritiserade äktenskap med Lord Snowdon.

Och för alla The Crown-fans har Netflix meddelat att planen är att The Crown ska följa drottningen under sex decennier, vilket innebär att vi har minst åtta år av the Crown framför oss! Och det blir ju så att säga mer spännande för varje år som går, inte minst under Lady Diana Spencer-perioden…