Så mycket bättre 2017 – Uno Svenningssons dag

ör alla som minns 1980-talet blev Uno Svenningssons Så mycket bättre-dag en riktig nostalgitripp, inklusive hockey frillor och axelvaddar i återblickarna. För övrigt blev det en lågmäld tillställning, orkestrerad av Unos ödmjuka och försiktiga framtoning. Gissningsvis var Uno Svenningsson en riktig utmaning för alla inblandade artister med tanke på Unos unika röst som är en stor del i hans låtar.

Så här gick första programmet av Så mycket bättre.

1. Moneybrother: Tro på varann

Anders ”Moneybrother” Wendin gör Tro på varann svängigt, med stor trovärdighet och mycket inlevelse. Underbart gitarrkomp och med mycket Eldkvarnskänsla är han definitivt en av höjdpunkterna i kväll.

2. Sabina Ddumba: Vågorna

Sabina Ddumba, säsongens yngsta deltagare gjorde Vågorna känslosamt och lugnt med ett skönt gungande sound. Lite loungekänsla och med Sabinas fantastiska soul-röst blev det riktig starkt och med arvet av Unos lågmälda framtoning.

3. Eric Saade: Allt man kan önska sig

Eric Saade lovade drag och dans, och höll absolut vad han lovade i sin svängiga version av Allt man kan önska sig. Att det här kommer bli en hit med Darin-magnitud är ingen tvekan!

4. Tomas Andersson Wij: I en annan del av världen

Tomas Andersson Wij gör en suggestiv och modern version av Svenningssons I en annan del av världen. En skön och stämningsfull blandning av House och Electro. Helt klart det bästa framförandet denna kväll.

5. Kicki Danielsson: Under ytan (at the border)

Kicki Danielsson har en del att axla som den cult-figur i svenska musikbranschen hon är. Och när hon dessutom väljer Uno Svenningssons absolut största hit, Under ytan så stiger förväntningarna ytterligare. Kicki gör sin version på engelska, At the border och refererar till alla barn som föds in i krig och misär, så långt allt gott. Men nej, tyvärr, det funkar inte riktigt, trots det härligt svängiga bossa-soundet. Bättre lycka nästa gång Kicki! Personligen hade jag velat se Sabina Ddumba eller Tomas Andersson Wij göra Under ytan.

6. Icona pop: Det måste gå

För första gången i Icona pops historia gör de en låt på svenska, bara det! Och det börjar bra, riktigt bra, två coola tjejer och en bra låt, vad kan gå fel? Men kanske att vi hade lite för höga förväntningar för det tar sig liksom aldrig riktigt. Det är bra, men inte så mycket mer än så. Varför gjorde de inte Vindarna?

Nästa vecka är det Anders “Moneybrother” Wendins dag.

Foto: TV4

