Kicki Danielsson – ”Jag blev erbjuden Främling men tackade nej”

Kicki Danielsson, man vet liksom inte om hon är ironisk eller bara sig själv. Som när hon gick stavgång genom Burgsvik med full mello-mundering, rosa fjäderboa, rosa kattöron och stora hjärtformade solglasögon. Hur som helst, hon lindar männen på caféet där i Burgsvik runt sitt finger lätt som en plätt, hon har dem så att säga utan överdrift i sin hand.

Klipp till lunchen. Kicki berättar att hon blev erbjuden Främling innan Carola fick den, den damp ner i hennes brevlåda. Kicki tackade nej, hon tyckte den kändes omodern. Trots att hon sedan kom tvåa efter Carola i Melodifestivalen, är det inget hon ångrar. Främling fick högsta poäng från samtliga jurygrupper.

Så här gick femte programmet av Så mycket bättre:

1. Sabina Ddumba: Varför är kärleken röd

Goes without saying att Sabina Ddumba moderniserar Kicki Danielssons melodifestivalbidrag ”Varför är kärleken röd” från 1983 rätt ordentligt. Och resultatet är riktigt, riktigt bra. Så här långt in i Så mycket bättre så vet vi redan nu att Sabina Ddumba kommer bli en riktigt stor stjärna. Vilken röst hon har. Extra fint att Sabina som är född 1994 börjar sitt uppträdande med att berätta att alla, och hon menar verkligen alla, vet vem Kicki Danielsson är, oavsett när man är född.

2. Tomas Andersson Wij: Godmorgon

Tomas Andersson Wij rockar loss ordentligt och resultatet blir en blandning mellan Lustans Lakejer och Svensktoppen, konstig kombo kanske, men det funkar. Extra kul att höra Andersson Wij lite mer upptempo och glatt än vi är vana vid. Douze (12) poäng av Kicki själv.

3. Uno Svenningsson: Prins Decibel (Miss Decibel)

1978, första gången ett dansband var med i Melodifestivalen, och det blev jämt skägg mellan Wizex och Björn Skifs bidrag, Det blir bara värre framåt natten. Efter ytterligare en omröstning stod Skifs som segrare före Wizex. Uno Svenningsson gör inget direkt stort intryck med sin version av Miss Decibel, kanske till och med att originalet är bättre.

4. Eric Saade: Bra vibrationer

Lasse Holm som skrev låten 1985: ”Det är hitvarning på det här.” Absolut, Eric Saade älskar låten lika mycket som han älskar Kicki, det är tydligt och gör det här uppträdandet extra härligt. Hans sköna ”Jamaica”- version av Bra vibrationer är definitivt en hit.

5. Icona Pop: Don’t slam the door

Icona Pop gör Kicki Danielssons Nashville-hit i ett modernt och soft reagge-tempo. Icona Pop är två riktigt coola tjejer, dock har de, förvånadsvärt nog inte riktigt lyckats sticka ut i programmet än. Men än är inte programmet slut.

6. Anders Wendin: Du ser mig inte längre (It’s not about me anymore)

Anders Wendin är helt klart bäst ikväll. En powerfylld och känslig tolkning av en av Kicks, enligt henne själv, mest betydelsefulla låtar. Wendin gör en helt egen tolkning som garanterat kommer klättra på topplistorna.

Nästa vecka är det Tomas Andersson Wiijs dag.

