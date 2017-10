På kurs i klackar – så lär du dig gå snyggt i högklackat på 2 timmar

Högklackade skor har fascinerat mig ända sedan jag var 15 år. Under mina många år som överviktig så fick jag inte på mig trendiga designerplagg, eftersom de inte gjordes i min storlek. Men sexiga, högklackade skor har jag aldrig varit för tjock för. De blev mitt feminina attribut, mitt sensuella vapen.

Tyvärr har jag inte riktigt blivit kompis med höga klackar, eftersom de helt enkelt gör för jäkla ont att gå och stå i. Jag har lidit mig igenom modeveckor i Milano (där det inte går att komma i sneakers till visningarna) och lyssnat nyfiket på fashionskvaller om att injicera botox i trampdynorna för att göra klackbärandet smärtfritt. Jag har varit klackbakis och sovit som Pippi Långstrump med fötterna högt på dubbla kuddar för att dämpa svullna fötter.

Samtidigt, jag är inte kvinnan som bangar för klackar på 13–14 cm. Jag koketterar med att jag inte har problem med att gå i stilettpumps. Herregud, jag har till och med testat att springa 100 meter i högklackat i loppet Stiletto Run.

Men – i ärlighetens namn så blir jag mer och mer bekväm och väljer bort klackar. Just för att jag inte tycker att jag kan gå särskilt snyggt i dem och för att jag är lat för självplågeri i modets namn.

Det är därför med stor nyfikenhet (kryddat med en tesked skepticism) som jag anmäler mig till kursen i att gå i högklackat, på Mrs Murphy’s School of high heels i Stockholm. Ledare för kursen är den sympatiska Malin Ehlin, aka Mrs Murphy, som ogenerat slänger sig med uttryck som ”sassy”, ”ta-taa”, ”fabulous”, ”nu börjar ni svettas glitter” och ”nu ska vi skjuta huvudet av Jante med en champagnekork”.

Mrs Murphy tar emot oss elever (nio kvinnor och en man) i en kurslokal där vi först får sätta oss och lyssna på en historisk återblick om klackskorna, från dess persiska ursprung då män tog fram klackfunktionen (för att bäras av män) av praktiska skäl, för att slaktarna inte skulle få blod på skorna, via Marie Antoinettes krav på skor med klack under avrättningen under franska revolutionen, till den första stilettklacken 1947 då Dior introducerade ”the new look”.

Mrs Murphy förklarar med kraft hälsofördelarna (!) med att bära höga klackar. Man syresätter tydligen blodet genom den paranta hållningen som man får då man står och går i högklackat, och man blir piggare med mer energi.

”Att vicka på rumpan är lite som att gå på gym”, deklarerar vår mentor med eftertryck och vi i gruppen fnissar lite. Malin berättar även mer praktiska detaljer om hur man sätter i liktornsplåster (i skon och inte på tån!) och hur man kan förvara sina skor (Malins knep för trångbodda: placera dem på väggen, om du har en taklist).

Under teoribiten serveras vi bubbel och tur är kanske det, för nästa moment är att lära oss praktisera stolt kroppshållning och promenera så, utan skor.

Därefter kör vi lite allmän uppvärmning av höfter och ben genom att vicka med höfterna i vansinnigt övertydliga proportioner. Malin ser vår stela panik och råder oss att tänka att vi knuffar till bildörren på en raggarbil så att den stängs. Trots denna inre visuella bild känner jag mig snarare som ett kylskåp som plötsligt ska lära sig att dansa merengue.

Vi har fått direktiv att ta med oss två par skor, ett par i modest höjd och så de högsta klackarna vi äger. Vår fab coach Malin noterar att många av oss inte riktigt ”får med oss” skorna när vi går, varpå vi får det fiffiga rådet att hålla pumpsen på plats genom att trä en gummisnodd runt vristen ner under hålfoten.

Nu går det plötsligt mycket bättre! Ett extra ”stödband” – kanske det smartaste tipset jag fått – och då har jag ändå jobbat på tidningar i över 20 år. Man kan ta ett finare sidenband om man vill göra ett statement av detta, men en vanlig gummisnodd duger bra.

Kursens nivå avancerar snabbt från att gå barfota, till att gå sexigt med högklackat (den lägre modellen), till att göra knäböj i heelsen och till sist är det dags för examen: att kunna gå och springa i våra högsta klackar!

Här handlar det om mer hur du bäst promenerar på ett ”sassy” sätt. Och ja, hälen ska i först, inte trampdynan. Men det är samtidigt viktigt att veta exakt hur resten av kroppen ska bete sig.

Gruppen får därefter testa att gå i trappor och med musikens hjälp (Pretty woman med Roy Orbison) ge oss på att imitera de som verkligen kan walk the walk – modellerna!

Kursens sista lektion på schemat är att kunna springa i sina högsta klackar. Ja, som exempelvis Carrie gör i Sex and the city. Det är inga sjumilakliv som rekommenderas utan snarare ett ivrigt småtrippande, där man håller armarna pressade mot kroppen. Eventuellt med den alternerande armposen ena handen rakt upp som Frihetsgudinnan, som om du skulle vinka till dig en taxi.

Om man bortser från de mer tekniska aspekterna av hur man tränar att gå i högklackat, så handlar denna kurs mer om att plocka fram ett självförtroende och mod att synas. Att våga vicka kraftfullt på sin rumpa, oavsett bredden på den och bejaka sin kvinnlighet. Att sträcka på sig, flirta och ta för sig.

Det är en förlösande känsla och Mrs Murphy guidar oss skickligt i att lämna ”inte ska väl jag”- tänket. När många andra talar om att ”komma ner på jorden”, så får vi lära oss det motsatta. Så vi lättar åtminstone sju centimeter (den optimala klackhöjden) från marken och lämnar kursen upprymda, med rosiga kinder.

Faktum är att jag ser på huden att jag har svettats glitter. Att det beror på silvertrådarna i min topp ignorerar jag och tänker ”ta-taaa!”

Info om kursen finns på thefabcoach.com.

Av: Charlotta Flinkenberg Foto: Pavel Maira