Jag heter Cecilia och har dolda fördomar – det har garanterat du också

H

ej jag heter Cecilia Öhrn och jag bär på dolda fördomar och omedveten diskriminering. Så, då var det ute, jag är medveten om det och nu kan jag börja jobba på min attityd.

Hos mig trillade poletten ner när jag inte lyckades knäcka den här gåtan:

En far och son var med om en bilolycka.

Pappan avled direkt och sonen togs allvarligt skadad till sjukhus.

Pojken möttes av kirurgen som sa: ”Jag kan inte utföra denna operation, det är min son”.

Vem var kirurgen?

Vet du svaret? Vi tar det mot slutet.

68 % ville investera i mannens idé, medan endast 32% ville investera i kvinnans identiska idé

Omedveten diskriminering handlar om hur vi utan att tänka på det behandlar kvinnor och män olika.

Till exempel så här: I en studie från Harvard lät man olika investerare ta del av en företagsidé, pitchad av två skådespelare, en kvinna och en man. Idéerna var identiska och pitchen utövades på exakt samma sätt. Resultatet? 68 procent ville investera i mannen, medan endast 32 procent ville investera i kvinnan.

Att dessa fördomar existerar överallt, utan att folk ens reflekterar är skrämmande och jobbar bara för att försämra för kvinnan på alla plan i arbetslivet.

Som det här, några exempel på hur man uppfattar en manlig entreprenör vs en kvinnlig:

Mannen: ”Ung och lovande”. Kvinnan: ”Ung och oerfaren”. Mannen: ”Försiktig, förnuftig och sansad”. Kvinnan: ”För försiktig och vågar inte ta risker”. *

Kan det bli tydligare än så här? Att kvinnor har stora utmaningar i arbetslivet i allmänhet, och att nå toppostitioner i synnerhet? Globala siffror visar att runt 33 procent av kvinnor i seniora positioner vittnar om att det är förutfattade meningar kring kön som är det största hindret för att nå toppjobben.**

Vem skulle du själv satsa pengar på om du ideligen, både medvetet och undermedvetet matas med budskapet om att mannen är idérik, duktig och driftig men kvinnan är driven, känslig och slarvig?

Jämställdhet lönar sig för att kvinnor äger!

I en studie från McKinsey har jämställda företag mycket större chans att få både högre lönsamhet och högre medelinkomst. En av förklaringarna är att kvinnor utgör en stor del av marknaden, men framför allt att kvinnor styr så mycket som 80 procent av köpkraften! ***

Låt oss inte slarva bort kompetent och driftig kvinnokraft på ”snygga” power-point-presentationer och fikabröds-inköp. Låt oss inte förminska kvinnliga chefer och anta att de är assistenten. Låt oss istället få ta den plats vi förtjänar utan att vi klassas utifrån vårt kön som gränslösa och giriga istället för drivna och kompetenta.

#ShesGotThis

I filmen nedan får du svaret på tankenöten. Vad blir ditt resultat, har du också dolda fördomar?

* Källa: ”Gender Stereotypes and venture support decisions: How governmental venture capitalists socially construct entrepreneurs’ potential” Malin Malmström ET AL

** Källa: Var femte ledare nu kvinna, Lundeteg, 2016.

*** Källa: Why diversity matters, McKinsey, 2015, Women Matter, McKinsey, 2013.

