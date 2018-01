Miljövänliga val i vardagen – byt ut dina farliga nylonstrumpor mot miljövänliga

Åtta kilo kläder per svensk slängs årligen, enligt Naturvårdsverket. Hur stor del som är nylonstrumpbyxor kan man bara gissa, men att de har en förmåga att gå sönder i tid och otid har nog de flesta upptäckt. Surt, ja, men där finns också en bra affärsnisch. Det tyckte i alla fall Nadja Forsberg och Linn Frisinger som idag driver Swedish stockings, ett företag som gör miljövänliga nylonstrumpbyxor och strumpor.

Look good, feel good and do good