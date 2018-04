Therese Lundberg, 35 år, hade jobbat i tv-branschen i tolv år när hon en morgon vaknade utan att orka gå upp ur sängen.

– All, all, all energi var borta. Tårarna bara rann och jag var helt slutkörd. Kroppen var inte bara trött, utan mer förlamad. Ändå pressade jag mig upp ur sängen och fixade frukost till mina tre barn, körde dem till dagis och skola och åkte sedan till en vårdcentral.

Det märks att många känner igen sig i hennes situation, för när Therese postade ett inlägg om hur hon har mått på Facebook fick hon många igenkännande kommentarer. Läs hennes inlägg nedan:

När Therese åkte till vårdcentralen fick hon träffa en läkare – och bröt ihop. Läkaren sjukskrev henne direkt för utmattningssyndrom. Therese försökte först protestera. ”Nej, du kan inte sjukskriva mig nu. Jag har svinmycket att göra på jobbet.”

– Jag har alltid kört på i 180, och alltid älskat det. När folk har sagt ’hur pallar du att jobba heltid, ha tre barn och alltid vara så positiv och glad?’ har jag tagit det som en komplimang. Jag har sett min energi som en styrka. Men jag borde ju ha fattat att någonting var fel. Min kropp började signalera flera år innan jag gick in i väggen. Jag gick ner väldigt mycket i vikt, jag hade spänningshuvudvärk och ett konstant tryck över bröstet. Strax innan jag blev sjukskriven började jag bli nedstämd och arg också. Arg på alla andra och på mig själv för att jag inte orkade längre.

Hur var det när du blev sjukskriven?

– Först genomgick jag någon slags chockfas. Hela min kropp var inställd på stress. Och stress är ju någonting som finns i oss människor för att vi ska överleva; det finns där för att vi ska kunna fly eller fightas. Men idag behöver vi sällan fly eller slåss vilket gör att kroppen och hjärnan tar stryk istället. Den första tiden i min sjukskrivning sov jag hela tiden.

Utmattningssyndrom tar tid att bli frisk ifrån

När hennes kropp väl började slappna av kom de symptom Therese hade tryckt undan i fem års tid. Hon fick minnesförlust. Hon kom inte håg hur man kokade ris och tappade bort sin bil på parkeringsplatser. Hon kunde varken skriva, läsa eller prata telefon. Så var det i ungefär två månader.

– Sen började jag jobba 50 procent igen, trots att läkaren tyckte att det var en dålig idé. Men det är det som är så komplext med utmattningssyndrom; att vila gör dig stressad för det enda du vill är att jobba. För en människa som lever på prestation är det väldigt svårt att plötsligt inte kunna prestera.

Hur mår du idag?

– Det går upp och ner. Men jag har gått på behandling på en stressmottagning och lärt mig otroligt mycket. Innan värdesatte jag inte mig själv överhuvudtaget, utan fokuserade bara på att alla andra skulle ha det bra. Nu vet jag att jag måste ta hand om mig själv jättenoga för att fungera. Jag har börjat gå på medicinsk yoga, vilket har hjälpt mig mycket. Och jag tränar fortfarande på att säga nej. Inte bara till jobbsaker, utan även till vänner. ”Nej, jag orkar inte fika”. Det är inte kul att säga nej till roliga saker, men det är nödvändigt för mig nu. Jag har accepterat att jag faktiskt är sjuk.

Nu i efterhand, kan du se när du borde ha satt stopp?

– Vid så många olika tillfällen. För sex års sedan jobbade jag med en väldigt stressig tv-produktion. Jag hade 40 graders feber när en chef ringde och sa ’jag skiter i hur du gör det, men nu kommer du hit’. Och jag trodde inte att jag hade något val. Jag tog febernedsättande och jobbade åtta timmar med 40 graders feber. Då hade varit ett bra tillfälle att säga nej.

Varför tror du att allt fler blir stressade och utmattade idag?

– Jag tror inte att stress i sig gör folk sjuka, men brist på återhämtning gör det. Idag är du konstant uppkopplad och nåbar. Att hela tiden ’vara på gång’ ses som något positivt. Det blir jävligt svårt för hjärnan och kroppen att koppla av då. Att det dessutom förväntas att man ska träna, vara snygg, vara glad, prestera på jobbet eller i skolan och samtidigt försöka visa ett härligt liv i sociala medier blir helt enkelt för mycket. Det blir för stor press.

Vilka är dina råd till någon som är väldigt stressad?

– Stanna upp! Ta hand om dig själv och ge dig själv tid för avslappning som vila, yoga eller att bara andas med magen. Värdesätt dig själv, men inte utifrån vad eller hur du presterar utan försök förstå att du duger precis som är du.

Och vad vill du säga dem som har gått in i väggen?

– Skäms inte! Det är inte ett nederlag eller en svaghet att bli sjuk. Det är bara kroppen som har stoppat dig i tid innan ditt hjärta stannade eller du fick en stroke. För så allvarligt är utmattningssyndrom, du kan dö av stress om du inte lyssnar på din kropp. Våga prata om hur du mår och sök hjälp.

Idag utbildar sig Therese inom medicinsk yoga med inriktning mot stress och utmattning för att hjälpa människor att slippa krascha och istället hitta hitta lugn och balans. Hon har även medverkat i Arbetsmiljöverkets film om just jobbstress och utmattning.

