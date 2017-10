Lady Gaga om att leva med smärta – diagnostiserad med fibromyalgi

N

ej, Lady Gaga är inte en man. Inte heller hermafrodit. Två rykten som envist förföljde världsstjärnan för några år sedan.

Och vad var det med den där köttklänningen hon hade på sig på MTV Music Awards 2010? (Den har till och med fått en egen Wikipedia-sida).

Det var riktigt kött, flankstek för att vara mer specifik, designad av Franc Fernandez, och som mot alla odds kanske, satte henne i topp på Vouges bäst klädda-lista samma år. Men det fanns en mening bakom klänningen, vikten av att stå upp för sina rättigheter (annars skulle man blott vara kött och ben).

Lady Gaga är allt annat än bara kött och ben. Hon är en av världens mest säljande artister, med i runda slängar 2,5 miljarder (ja, miljarder) på banken. Med 27 miljoner sålda album och 146 miljoner sålda singlar och mängder av olika utmärkelser och priser är det få som slår hennes popularitet. Dessutom är hon den enda artist vars två låtar blivit nedladdade över 7 miljoner gånger, danshitarna Poker Face och Just Dance.

Poker Face har visats 454 millioner gånger på Youtube.

Född den 28 mars 1986 som Stefani Joanne Angelina Germanotta och uppvuxen i New York på Manhattans Upper West side kände hon sig alltid utanför och mobbades under långa perioder i skolan.

2006 tog hennes karriär fart och hon tog artistnamnet Lady Gaga, inspirerad av Queens Radio Gaga, och resten är en enorm framgångssaga. Om än kantad av smärta och psykisk ohälsa.

Gaga: Five foot two

Paranoia, ångest, rädsla, smärta

Hon låter så liten och svag när hon berättar hur hon har mått den senaste tiden. Hur fruktansvärt ensam hon känner sig i slutet av dagen när alla som vill ha en bit av henne går hem till sig och bara tystnaden blir kvar.

Foto: Netflix

Lady Gaga, strax under 1.60 centimeter över havet, men med en av de mäktigaste rösterna i musikbranschen, låter oss komma in under huden i Netflix-dokumentären Gaga: Five foot two. Det är naket, starkt och berörande.

Foto: Netflix

Dokumentären följer Lady Gaga under 8 månader, och vi får ta del av allt det som är hennes liv, kärleken till familjen men också ångesten, rädslan och smärtan. Framför allt smärtan, mest i höften och som ingen från början vet vad det kan vara. Tills det visar sig att det är fibromyalgi.

Den 12 september gick Lady Gaga ut på Twitter och berättade att hon har blivit diagnostiserad med fibromyalgi.

På sin läkares inrådan har hon ställt in sin Europaturné, en turné där hon bland annat skulle uppträda i Sverige den 23 september.

Här kan du se trailern till Gaga: Five foot two

Vad är fibromyalgi?

Fibromyalgi drabbar framför allt kvinnor och är ett kroniskt smärttillstånd där smärtan framförallt känns i musklerna, men även i lederna.

Det finns inga medicinska svar på orsakerna kring sjukdomen, men det pågår ständig forskning. Målet med forskningen är att öka förståelsen kring fibromyalgi och därmed öka förutsättningar för att kunna få fram ett botemedel.

Gnäll- och kärringsjuka

Det är många som inte ens tror att fibromyalgi existerar, att det är en gnäll- och kärringsjukdom, hittepå-smärta helt enkelt. Men läser man hos fibromyalgi-förbundet så är det en fruktansvärd sjukdom med en tillsynes oändligt lång lista av symptom och biverkningar. Hela tillståndet är ett moment 22 där orsak och verkan aldrig har något slut och hela tiden förvärras.

Nu när Lady Gaga har gått ut med att hon lider av fibromyalgi så sätter hon samtidigt ett ansikte på sjukdomen, vare sig hon vill eller ej. Låt oss innerligt hoppas hennes status kan skynda på att lösa gåtan med fibromyalgi.

Ingen ska behöva gå omkring och lida och samtidigt beskyllas för att ljuga om sin smärta.

Foto: Netflix och Wikipedia commons