Sofi Fahrman: ”Jag separerade för min egen skull”

m man utmanar Sofi Fahrman i vem som kan sjunga karaoke bäst, åka snabbast nedför en skidbacke eller stå i plankan längst, ja då ställer hon sig i plankan – och ser till att vinna. Även om det leder till en mörbultad kropp dagen efter. Något hon till sina poddkollegors rungande skratt berättar om i egna samtalspodden Trettio plus trevar.

SOFI FAHRMAN

Ålder: 38.

Familj: Pojkvännen Filip Engelbert och dottern Lily, 4.

Bor: Stockholm.

Gör: Är modeprofil, författare, poddare, entreprenör.

Sofi är inte den som bangar en utmaning, oavsett om det gäller nya jobbprojekt, shotsrace eller att hoppa från en trampolin. Och eftersom Sofi i det tolv meter långa fallet landade jättefel” när hon slog i vattnet så lider svanskotan fortfarande av sviterna ett halvår senare.

Hela förra året handlade om ‘take your power back’

– Det är därför jag sitter här på min dunjacka, säger Sofi och ler.

– Läkaren frågade vad jag gjorde på den där trampolinen egentligen. Jag försökte prata bort det … så man kan säga att det både är min styrka och min svaghet att jag är på det sättet.

Med ”det sättet” menar Sofi att hon gärna kastar sig in i nya projekt, orädd och nyfiken. Men så blir det också oftast succé. Facit: I sex år frontade hon sin egen modetidning Sofis mode under Aftonbladets flagg, som en av Sveriges första modeprofiler. Idag är hon en av landets största influencers, med 148 000 instagramföljare och flera stora samarbeten i ryggen. Ett av prestigeuppdragen, som hon knappt själv kunde tro var sant när hon fick frågan, var att i höstas fronta parfymmärket Escadas nya doft N.o.w. Detta efter att toppmodeller som Miranda Kerr och Bar Refaeli gjort dito.

De senaste åren har hon även gett sig på apputveckling (Left or right) och tillsammans med systern Frida Fahrman designat kollektioner för Ellos. Sofi har många järn i elden, och även om hon alltid har varit ett energiknippe så är hon idag ödmjuk inför sitt välmående. Hon värnar om sin energi, för den har de senaste åren inte kommit gratis efter en separation, en flytt tillbaka till Sverige och allt vad det innebär att som ensamstående mamma ta sig an ett nytt liv – som inte alls blev som det var tänkt. 2016 var nämligen året då Sofi separerade från sin holländske fästman Nick Zijlstra. Drömmen om kärnfamiljen sprack, och 2017 flyttade Sofi tillbaka till Sverige efter tio års boende utomlands. Först i New York och sedan ”på alptoppen” i Schweiz.

”Det är ett sådant nederlag och jag hade sett något helt annat. Jag kommer ju från en familj där mamma och pappa Fahrman fortfarande är tillsammans och kära och härliga mot varandra. Något annat fanns inte i min värld, så det här känns jätteknepigt”, sa hon i ett avsnitt av sin podcast i höstas.

Vad i separationen gjorde mest ont?

– Kraschen av kärnfamiljen, och det var också det som fick mig att kriga det här sista året. Men ju mer jag tänker på det, ju mer jag ser mig omkring, desto mer inser jag att det är rätt få som lyckas med att hålla ihop. Och bara för att man har bilden av kärnfamiljen i sitt huvud så får det inte gå så långt så att man börjar må dåligt i relationen eller att man kompromissar för mycket. Sofi kompromissade för mycket. Till slut kände hon att hon var tvungen att fatta ett beslut – för sin egen skull.

– Jag tror att man på något sätt är sin egen lyckas smed, och att man måste se till att ansvara för sitt eget liv. För lyckan i livet, och vad livet ska innehålla. Det är något jag försöker trycka ut både till läsare och vänner runt omkring mig. Vissa går runt och bara klagar på allt, och det håller inte. Så när jag började höra mig själv klaga, då tänkte jag:

”Det här är så långt från mig, varför gör jag ingen förändring?” Men då kändes steget så himla stort, säger Sofi och pausar eftertänksamt.

– Att flytta hem till Stockholm, hitta en ny förskola till Lily, att slussa in henne och mig själv i det svenska systemet igen. Det kändes övermäktigt. Men till slut insåg jag att det är det här jag måste göra för att kunna fortsätta.

Man har ju förstått att 2016 var ett väldigt tufft år för dig. Hur mådde du?

– O ja. Jag kände mig överlag svag, och hela min person utmanades verkligen. Hela 2017 handlade om ”take your power back”. Därför har jag tänkt mycket på att ha med mig människor som ger energi, inte tar energi. Att proppa kroppen full med mat som ger energi och inte tar energi, och även att träna på ett sätt som ger energi. Jag tänker på varenda liten sådan grej för att stärka upp mig. Det går inte att fuska sig till någonting.

Under året som gått har hon även insett att nej, ensam är inte stark. Och från att ha varit en ”klarar allt”-kvinna, har hon idag lärt sig att be om hjälp när det behövs för att inte drunkna i sina egna tankar och känslor.

– Jag har hela den här ”Superman-mentaliteten” i mig, jag har alltid tänkt att jag fixar det. Jag fixar allt. Men det jag tror att jag har lärt mig i den här processen är att det är starkt att kunna visa sig svag. Det är starkt att kunna be om hjälp, och att inse det var lite som att programmera om sig själv, säger Sofi.

– För första gången har jag gått och pratat med en terapeut, och det har varit superlärorikt.

”Gratis terapitimmar” kallar hon även podden som hon driver tillsammans med sina vänner Tove Norström och Klara Svensson. I podcasten känns det lite som om man fått lära känna en annan bild av dig. Sofi bakom varumärket Sofi.

Har det varit läskigt?

– Nej, inte läskigt, snarare: ”Finally! Fan va skönt!”

För Sofi har det varit en skyddsmekanism att inte alltid dela med sig av allt i blogg och intervjuer. Men i podden känner hon att hon kan släppa på garden. Här avhandlas alltifrån separationer och ångest till hotshots och ”hamburgerfittor” (ett uttryck som Klara Svensson myntade när hon skulle förklara hur underlivet svullnar under en graviditet och så småningom börjar likna en hamburgare).

– Tove och Klara är filterlösa små genier! Och jag tror att det är det som är en del av framgången, att vi tillsammans visar att perfektion, det är bara dumdristigt. Det är när man börjar visa sina sprickor, istället för den vackra ytan, som det blir mer äkta. Det skaver för alla och man trevar sig fram i livet. För hur många gånger har man inte tänkt att man bara lurar folk? Det är så jäkla skönt att bara erkänna det. Jag är 38 år och jag trevar fortfarande. Podden kommer väl även att heta 40 plus trevar och 50 plus trevar, för det är det som är livet!

Sedan lite mer än ett år tillbaka är Sofi bofast i Stockholm med sin fyraåriga dotter Lily, som hon har ensam vårdnad om.

Har ni en bra relation idag, du och ditt ex?

– Jag tror att det är jätteviktigt i separationer, och framåt, att man tänker utifrån barnets bästa och sätter sitt ego åt sidan. Det är skönt för Lily att ha en fast punkt, en förskola och mig. Sedan har vi ett hus i Frankrike som jag och mitt ex äger tillsammans, så på somrarna har vi ett ställe där vi båda kommer att kunna komma och gå, överlappande. Under skidsäsongen kommer jag att vara nere i Verbier jättemycket. Och där kan vi alla åka skidor tillsammans. Man får helt enkelt göra det bästa utifrån sina förutsättningar.

Hur känns det idag, ett och ett halvt år in i det här nya livet?

– Jag vet var jag var rent känslomässigt och stämningsmässigt var för ett år sedan, och hur cool är inte kroppen? Hur coolt är inte livet? Det går att ändra på allting, för nu sitter jag här idag och har ett genuint lyckligt leende på läpparna.

2018. Ett nytt år och något av ett nytt liv för Sofi Fahrman, som efter ett turbulent 2016 och ett svängigt 2017 nu både har landat i sin nygamla hemstad Stockholm och i en ny kärlek. För det går inte att ta miste på hur det bubblar i Sofi när en viss Filip Engelbert kommer på tal … Visst är hon är hemlighetsfull kring sin nya kärlek, men säger att ”han kan bara beskrivas i superlativer”.

Kändes det läskigt att börja dejta igen, att kasta sig in i kärleken?

– Jag tror att det där kommer av sig självt. Livet är så coolt på det sättet att är man redo, ”tuned in”, så kommer saker att hända. Om det så är en spännande jobbmöjlighet, ett reseäventyr eller om det är mannen i ditt liv. Men man måste befinna sig på rätt ställe i livet och på rätt plats. För är det något jag lärt mig så är det att allt handlar om tajming, och då får man lita på den!

Idag sprudlar Sofi av energi. Hon lyser upp hela rummet. Men hon har de senaste åren också gått genom eld för att komma hit – och lärt sig mycket på vägen. Inte minst om sig själv och sin egen styrka.

– Att vara nere på botten adderar ett strössel av ödmjukhet, det ger ännu f ler färger och spektra i den där regnbågen. För när det väl är en bra dag, eller bra stund, så är det inget jag tar för givet.

Om man tittar på din resumé så verkar du rätt bra på att uppfylla dina mål och drömmar. Vad är nästa dröm som du siktar på att uppfylla?

– Att leva ett hederligt familjeliv. ”Snark”, kanske du tänker, men det är det enda jag inte riktigt har gjort. Jag har fått uppleva många ”håll käften”- grejer, men nu vill jag egentligen bara downsizea, känna lugnet och kärleken i en egen liten enhet. Vara en familj.

Av: Elin Börjesson Foto: Marcus Olivieras, IBL Styling: Malin Rudén Hår & Makeup: Anna Kokotos

