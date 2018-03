Nu höjs barnbidraget – så här mycket mer får du i plånboken från 1 mars

Det är tolv år sedan det hände senast, men nu är det äntligen dags för en höjning av barnbidraget!

Barnbidraget har varit 1050 kronor per barn sedan 2006, men nu höjs det med 200 kronor per barn, vilket gör att du alltså får 1250 kronor per barn. Höjningen gäller från och med 1 mars, och betalas ut automatiskt senast den 20:e varje månad, om du har barn under 16 år. Om du har flera barn får du dessutom flerbarnstillägg, men det höjs däremot inte.

Flerbarnstillägget är:

150 kronor extra för 2 barn

730 kronor extra för 3 barn

1740 kronor extra för 4 barn

2990 kronor extra för 5 barn

4240 kronor extra för 6 barn