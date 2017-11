D

et kom som en chock. Även om tankarna hade slagit henne då och då den senaste tiden – att det var något som inte stämde, det var inte helt bra mellan dem, de borde prata med varandra. Men att han skulle säga att han ville skiljas. Bara så där, rakt upp och ner. Det hade hon aldrig trott.

Stefan hade kommit hem från en veckas golfresa och så här, några månader efter den där söndagskvällen i april, är det vissa minnen som är mer detaljerade än andra.

– Jag sa till min mamma när Stefan åkte, att nu kommer det här att ta slut. Mamma svarade att det nog skulle bli bra, bara vi pratade med varandra. Men så långt kom vi aldrig, han hade redan bestämt sig, säger Angelica Lagergren.

Det var ju mitt hjärta som höll på att sluta slå

Stefan och Angelica hade varit ett par i sex och ett halvt år. De träffades via gemensamma vänner, och Angelica hade varit fullständigt ointresserad de första gångerna de sågs. Men så blev de trots allt blixtförälskade, och efter att Angelica följt med Stefan hem en kväll flyttade hon in. För fyra år sedan var det dags för bröllop med extra allt, och året därefter föddes Alice och sedan Philip bara 13 månader efter sin storasyster.

Det var en hektisk småbarnstid. Två barn så nära i ålder med varandra och Angelicas karriär som tog fart samtidigt. Dessutom drev paret en blogg tillsammans, där de skrev om familjelivet.

Den där kvällen när Stefan sa att han ville skiljas svartnade det helt för Angelica. Hon fick en panikångestattack och var övertygad om att hon skulle dö.

– Jag kom till psykakuten, men jag var säker på att jag var på fel avdelning – det var ju mitt hjärta som höll på att sluta slå.

Sedan gick allt väldigt snabbt. En enda natt sov Angelica och Stefan tillsammans och redan veckan efter tittade han på ett nytt hus.

Att skilja sig offentligt har varit både ett helvete men också någonting som har gett styrka.

– Vi tog en veckas paus från bloggandet, och spekulationerna tog fart. Det var jobbigt, och alla kommentarer var inte snälla.

När bloggen öppnade igen hade den bytt namn från Herr och fru Lagergren till Angelica Lagergren. Men deras gemensamma historia i form av de gamla blogginläggen ligger kvar i arkivet.

Angelicas terapeut har vid olika tillfällen frågat om hon inte ska sluta blogga en period, att hon kanske skulle må bättre av att inte vara så öppen med allt hon går igenom.

Jag fixar det här ekonomiskt, jag känner mig så jävla stark!

Men nej, jag får så otroligt mycket stöd och kärlek och pepp från mina läsare. Det är många som är i samma situation som jag och jag är glad om jag kan hjälpa dem.

Den första tiden har varit en bergochdalbana. Det har varit ömsom nattsvart, ömsom härligt. Hon har haft svårt att sova, velat vara i rörelse hela tiden, och den allra första tiden vaknade hon varje morgon med känslan av att befinna sig i en mardröm.

– Men samtidigt har det här varit den bästa perioden i mitt liv. Det låter motsägelsefullt. Att någon som är så förbi av sorg, och har ångestdämpande tabletter i handväskan för eventuellt behov, samtidigt kan säga att det var länge sedan hon mådde så bra.

– Mycket av mitt välmående handlar om att jag känner att jag blivit mig själv igen, att jag i äktenskapet delvis tappade bort vem jag var.

Hon och Stefan var olika som personer, säger hon.

– Jag är social och spontan, medan Stefan gärna är hemma. Han sa alltid att han gärna ville vara hemmapappa, och han fick den rollen. Jag var ofta ute på event på kvällarna, och jobbade helger.

Den nyfunna lyckan bottnar också i att slippa känna dåligt samvete över att hon är borta mycket. Nu förlägger hon jobbet till den tid då hon inte har barnen. Alla råd om att vila i ensamheten och inte rusa in i saker och ting har hon slängt över axeln. För hon står inte ut med att vara ensam, det ger henne ångest.

– Jag måste gå på min magkänsla. Naturligtvis menar folk i min närhet bara väl, men jag måste hitta min egen väg i det här. Vissa dagar bara gråter jag, och då får det vara så. Andra dagar mår jag fantastiskt, jag väljer att vila i känslokasten. Att komma hem från jobbet när barnen är hos Stefan, och mötas av omkringdrällda leksaker, är en sådan sak som kan göra att hon slås ner i ett ångesthål.

– Då känns det som om jag ska gå sönder, när jag plockar ihop leksakerna och det värker av längtan efter barnen. Och jag blir så arg på Stefan att han tagit ifrån mig halva tiden med barnen.

Jag vill absolut inte ha tillbaka Stefan

Hon var övertygad om att de skulle leva hela livet tillsammans. Det var hennes ambition. Angelica är själv skilsmässobarn, och hon hade en tydlig målsättning att inte utsätta sina barn för en separation.

– För mig är det ett misslyckande, jag vet någonstans att jag inte ska tänka så men jag kan inte rå för det. Men man måste ju vara två som vill.

Idag är relationen mellan Angelica och Stefan inte så bra som hon vill att den ska vara. De kommunicerar överhuvudtaget inte med varandra i vardagen, utan den ena lämnar barnen på förskolan och den andra hämtar. Men de går i rådgivning tillsammans och där kan de ibland hitta en framkomlig väg.

– Jag vill absolut inte ha tillbaka Stefan, och det är skönt att vara klar över det. Men han är en jättebra pappa, och jag hoppas att vi kommer att kunna prata med varandra så småningom. Som det ser ut nu är Stefan långt före mig i processen, han hade tänkt länge på att han ville skiljas utan att berätta det för mig.

Rådgivningen tar på krafterna, efteråt är Angelica dränerad på energi.

– Men jag visste samtidigt inte att jag är så stark som jag är. Under sex och ett halvt år hade jag inte betalat en enda räkning, jag hade såklart dragit in lika mycket pengar, men just räkningarna skötte Stefan. Men den här sommaren har jag varit på bankmöten, och det visade sig att jag kunde köpa ut Stefan och att jag fixar det här rent ekonomiskt. Jag känner mig så jävla stark!

Och hon har börjat dejta igen. På frågan om vad som är det bästa med att dejta efter så många år är svaret kort och koncist:

– Sexet. Att ha sex igen. Sexlivet var helt dött mellan mig och Stefan, jag tänkte att det var en fas och att det skulle bli bra igen efter småbarnsåren. Men dit hann vi aldrig.

Det är spännande att gå på dejt igen, att se vad som finns där ute. Men hon låter det ta tid.

LÄS OCKSÅ: Så överlever du första tiden efter skilsmässan – psykologen ger svar

Hur ser du på kärleken idag?

– Att lova någon att älska honom tills döden skiljer oss åt kommer jag nog aldrig att kunna göra igen. Och det här låter kanske som en paradox, men jag kan tänka mig att gifta mig igen. Jag tror trots allt på evig kärlek.

Har du också blivit lämnad? Här är Angelicas tips

Tillåt dig att krascha.

Tillåt dig på samma sätt att vara glad. Man är ju aldrig glad i onödan.

Gör saker du mår bra av. Oavsett om det är att ligga under en filt eller gå ut och festa i tre dagar.

Omge dig med människor som du tycker om. Be om hjälp.

Följ ditt hjärta och lita på magkänslan. Träffar du en ny partner och allt känns bra – kör på det!

Träna och promenera. I somras promenerade jag minst en mil om dagen, lyssnade på musik och grät.

Sök professionell hjälp. Både egen terapi och rådgivning med din ex-partner.

Skriv ner dina tankar. Det är skönt att reda ut känslorna och kunna gå tillbaka.

Visualisera din framtid. Våga tro på att det kommer att bli bättre och att det bästa i livet inte har hänt.

Av: Victoria Hansén Foto: Jezzica Sunmo

Få mer livsharmoni med amelias stora stress-skola