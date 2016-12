Wow! Nya Fifty Shades Darker-trailern är här (och den är sååå het!)

Nu är det inte lång tid kvar innan uppföljaren till Fifty Shades of Grey, nämligen Fifty Shades Darker, har premiär. Nu har en ny trailer släppts och vi kan dregla över Jamie Dornan ännu en gång!

På alla hjärtans dag 2017 kommer biosalongerna fyllas av fan – nya så som gamla för att se Fifty Shades Darker med Jamie Dornan och Dakota Johnson i huvudrollerna som Christian Grey och Anastasia Steele.

För er som sett Fifty Shades of Grey vet att den filmen slutade väldigt abrupt, så vi väntar med spänning på uppföljaren.

Här under kan du se den nya heta trailern till Fifty Shades Darker

Den tredje filmen i Fifty Shades-serien heter Fifty Shades Freed och kommer ut i februari 2018 (vi kan väl gissa att det också blir på alla hjärtans dag, eftersom det var både första och andra filmens premiärdatum). Filmen är redan inspelad, men Jamie Dornan har sagt nej till en fjärde film.

– Jag har gjort Fifty Shades för evigt nu. Jag går vidare väldigt snabbt i mina tankar.

Förutom rollen som Mr Grey har Jamie Dornan också spelat i filmer som Marie Antoinette och Robin Hood: Origins, som inte kommit ut än. Han är också aktuell i serien The Fall där han spelar rollen som seriemördaren Paul Spector.

Dakota Johnson har spelat i filmer som How to Be Single och 21 Jump Street. Om hennes roll som Anastasia Steel säger hon såhär.

– Jag är stolt över filmen. Jag håller inte med dem som tycker att Ana är svag. Jag tycker faktiskt att hon är starkare än vad han är. Allting hon gör är hennes val. Och om jag kan vara en förespråkare för att kvinnor ska få göra vad de vill med sina kroppar och inte skämmas för vad de vill ha, då är det bra.

Så sant som det är sagt, Dakota!

Den här artikeln publicerades från början på vår systersajt VeckoRevyn.

