Wow! Här gör George Michael och Queens ”Somebody to love” tillsammans

George Michael somnade in endast 53 år gammal under juldagen 2016. Han var en fantastisk entertainer och artist och ännu en musiker som vi förlorade alldeles för tidigt. En annan entertainer som gick ur tiden alldeles för tidigt var Freddie Mercury. I den här videon kan vi se George Michael och musikerna i Queen framföra deras Somebody to love – och wow så bra det är!

I år har det gått 25 år sedan Freddie Mercury gick bort endast 45 år gammal efter en lunginflammation med ett samband av sjukdomen aids. Mannen med rösten, frontfigur i Queens skapade många hits och gjorde succé med sitt rockband runt om i världen.

För två dagar sedan dog ännu en unik röst, artisten och låtskrivaren George Michael dog enligt uppgifter av hjärtsvikt endast 53 år gammal. Men istället för att fokusera på det mörka, tunga och jobbiga i att människor dör och dessutom alldeles för tidigt så vill vi här istället lyfta en fantastisk version av Queens gamla hitlåt Somebody to love, fast istället för Freddie Mercury vid rodret så är det George Michael som tar ton tillsammans med Queen. Älskar du Queen – och saknar du George Michael så kommer du troligtvis få gåshud av den här versionen!

Pssst, om ni tittar riktigt noga ser ni också artisterna Seal och David Bowie (som även han gick bort tidigare i år i sviterna av cancer).

